Мальта, Словения, Исландия... Подавайте следующих!

Национальная и молодежная российские футбольные сборные одержали три победы в трех матчах

Футбольные сборные России стартовали в своих турнирах. Национальная начала отбор на чемпионат мира в Катаре-2002 года, а молодежка сыграла первый матч финального этапа чемпионата Европы. В итоге у нас три победы и положительные эмоции у всех настоящих поклонников сборных. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Кому говорить спасибо за победу над Мальтой

Коронавирус сделал с футбольным миром нечто небывалое. Отборочный цикл чемпионата мира стартовал раньше финала чемпионата Европы, и это не просто любопытный факт. Дело в том, что спортсмены зачастую строят свои карьеры циклами, завершая их в составах сборных после окончания крупного старта. Допустим, Криштиану Роналду мог бы сейчас сосредоточиться только на «Ювентусе» — все-таки, ему уже 36. В российской сборной 37-летний Юрий Жирков и 34-летний Федор Кудряшов могли бы уже завершить свою карьеру, но волею судеб получается, что до финальной части ЧМ-2022 остается всего полтора года, и есть шанс дотянуть до Катара.



Что касается матча с Мальтой, то в концовке матча соперник прижал сборную России к воротам. Футболисты делали «обостряющие» пасы назад, голкипер Антон Шунин тянул время, а Александр Головин шел на подачу углового, все сильнее замедляя шаги, так что возник вопрос: он вообще доберется до мяча или рухнет по дороге? Все это происходило при счете 2:1 в пользу россиян, при игровом преимуществе хозяев поля. Но, к счастью, в этом матче был человек, который делал все возможное для победы российской сборной.

Его зовут Генри Бонелло, и это мальтийский голкипер, виновный минимум в двух голах. Удар Артема Дзюбы можно было отбивать либо в шпагате, либо рукой, удар Александра Соболева — вообще ловить в руки, а не заваливаться до удара в другую, от полета мяча, сторону. Еще и сама эта контратака возникла из ничего, после ввода Бонелло мяча в игру, перехваченного россиянами. Третий гол — на счету Марио Фернандеса в ближний угол, который строгие критики считают зоной ответственности вратаря. К счастью, матч с нами был не днем Бонелло, хотя принято считать, что у команд-аутсайдеров зачастую неплохие вратари, получающие хорошую практику за счет постоянного тренинга.



В итоге саму победу над Мальтой со счетом 1:3 нельзя назвать славной, но ее значение выросло после нескольких других матчей.

В итоге саму победу над Мальтой со счетом 1:3 нельзя назвать славной, но ее значение выросло после нескольких других матчей

Во-первых, фаворит нашей группы — Хорватия — проиграла в Словении 1:0. Другие конкуренты — словаки не смогли победить на Кипре. Во-вторых, несколько запоздалую ложку меда в нашу прошлогоднюю бочку дегтя подсыпали результаты соперников по Лиге Наций. Турция грохнула Нидерланды 4:2, и уж к перерыву гостевого мата с Норвегией вела 2:0. Сербия в валидольном матче переиграла Ирландию — 3:2. Неспокойной выдалась и встреча Венгрии с опасной Польшей — 3:3.



Словению обыграли на нервах, но самое красивое — это счет на табло

Перед игрой со Словенией только ленивый не вспоминал о провале 12-летней давности на стадионе «Людски Врт» в Мариборе, когда российская сборная проиграла и матч, и нашу путевку на чемпионат мира в ЮАР-2010. Но разница между сборными Гуса Хиддинка и Станислава Черчесова в том, что голландец просто зарабатывал деньги Романа Абрамовича, параллельно со сборной тренируя «Челси». А у Черчесова работа в сборной единственная, ей он отдается в полной мере. При этом ему нет нужды понравиться кому-то. Оттого-то даже новость с обычным объявлением составов вызывает нескончаемый поток негатива.

Сборной Словении стоило опасаться из-за голкипера Яна Облака и полузащитника Йосипа Иличича, звезд европейского уровня, сравнимых с которыми нет в составе нынешней российской дружины.

Но проблема средних сборных — в том, что таких лидеров немного. И у них в сборных нет того уровня командных взаимодействий, которым отличаются европейские топ-команды, где эти люди блистают. Вспомним, к примеру, как нам нахваливали Шотландию с Эндрю Робертсоном из «Ливерпуля», а в итоге мы выигрывали у них дважды.

Облак против России был не хуже, чем в составе мадридского «Атлетико», только вот там оборона не позволяет многого сделать соперникам — а в сборной позволяет. Вот и в субботней игре Облак, при всей своей монструозности, трижды не справился с ударами россиян (правда, один раз мяч угодил в перекладину — как раз в том моменте, когда Артем Дзюба забивал второй мяч, преобразовав удар Александра Головина в перекладину в последующий гол). Защитники топ-клубов просто не дали бы ему развернуться в центре своей штрафной, как делали это соперники «Зенита» по Лиге Чемпионов. Но у Словении в обороне есть игроки ФК «Сочи» (Мевля), турецкого и хорватского чемпионатов, с которыми Дзюба разобрался, как с детьми в песочнице.

Иличич был хорош и даже сумел забить ответный гол в ворота россиян с помощью индивидуальных действий. Только вот в сборной у него было таких партнеров, какие имеются в «Аталанте». А в сборной у него партнеры другого уровня — например, Лука Захович, 25-летняя слабая копия своего отца, великого форварда Златко Заховича.

Поэтому победные 2:1 россиян выглядели закономерными, а две победы по итогам двух матчей — приятными.

Победные 2:1 россиян выглядели закономерными, а две победы по итогам двух матчей — приятными

Исландцы готовы вернуться в элиту

Волею судеб, начало отборочного этапа совпало со стартом финала чемпионата Европы среди молодежных команд, где выступают многие игроки, которых можно будет увидеть в Катаре.

Мы стартовали с разгрома Исландии 4:1, но к команде соперника все равно надо присмотреться. Недавние успешные дебюты сборной Исландии в финальной части чемпионата Европы-2016 и на чемпионате мира в России-2018 были обусловлены хорошей работой с молодежью. Именно костяк молодежной сборной страны, который вышел в финал первенства Европы 2012 года и перешел затем в национальную команду, и сделал те главные достижения: успешные выступления в отборах на Евро-2016, где они обошли Турцию и Голландию, и на ЧМ-2018, где «сделали» Хорватию, Украину и Турцию.

Сейчас та молодежь уже состарилась, но со временем ее готов заменить нынешний молодняк. К примеру, уже у всех на устах фамилия Свейна Гудйонссона, забившего единственный гол в ворота российской сборной. Это уже третий представитель футбольной династии, начатой еще его дедом Арнором.

Он вместе с партнерами по команде уступил в отборе только Италии, опередив Ирландию и Швецию. Любопытно, что тренеры исландской молодежки, пригласив Гудйонссона, имеющего опыт выступления за национальную сборную, остались без другого сборника — Арнора Сигурдссона, выступающего за ЦСКА. Его вызвали в основную команду страны на матч отбора к ЧМ-2022.

Мы стартовали с разгрома Исландии 4:1, но к команде соперника все равно надо присмотреться

От «Мемориала Гильмуллина» в сборные России и Испании

Тренер российской сборной Михаил Галактионов в игре против Исландии логично оставил в запасе Никиту Калугина, находящегося сейчас в аренде у нижнекамского «Нефтехимика», зато поставил в основу «рубинового» Дениса Макарова. Он поучаствовал в первой голевой атаке, закончившейся назначением пенальти, реализованного Федором Чаловым. Потом отличились два армянина российской сборной — Тикнизян и Захарян, и, наконец, сам Макаров отличился — 4:1 в итоге.

Сегодня нас ждет игра с фаворитом группы — французами, которые сенсационно уступили Дании в стартовом поединке 0:1, а потом — наш матч с датчанами, который может стать решающим для выхода из группы.

«Я его еще вот таким помню»… Эту расхожую фразу казанские болельщики могут высказывать в адрес нескольких участников молодежного Евро. Во-первых, Денис Адамов, Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин, три футболиста «Краснодара», плюс уроженец Питера Наир Тикнизян, который начинал в ЦСКА еще времен Леонида Слуцкого и детского тренера Евгения Варламова из Казани.

И, кстати, сразу двух участников казанских «Мемориалов Гильмуллина» 2013-2014 годов можно увидеть в составе... испанской молодежки. Это Оскар Мингеса и Рикард «Рики» Пуч. Любопытно, что и исландец Свейн Гудйонссон, по идее, мог бы оказаться среди участников «Мемориала Гильмуллина», обучаясь в Академии «Барселоны», что неудивительно, поскольку его отец Эйдур Гудйонссон в те годы играл за ее основной состав. Но за год до казанского турнира тогда еще 14-летний Свейн перешел в греческий АЕК. Сейчас казанские болельщики могут видеть подросших ребятишек в составах сразу двух сборных.