Куда уйдет Кварацхелия?

Хвичу хотят топ-клубы Италии и Германии

Информация об интересе нескольких европейских топ-клубов к полузащитнику казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии становится все настойчивее. Известно, что о нем наводили справки итальянские гранды «Милан» и «Ювентус», а еще ранее дортмундская «Боруссия». Спортивная редакция «Реального времени» вместе с экспертами разбирается в вариантах продолжения карьеры молодого дарования. Какой чемпионат подойдет ему больше — итальянский или немецкий? И почему казанцам важно не повторить историю с Сердаром Азмуном?

Лето 2021— идеальный момент для трансфера

Хвича Кварацхелия перерастает уровень РПЛ. На сегодняшний день он одно из выдающихся дарований российского чемпионата. Молодой грузинский игрок демонстрирует выдающуюся игру и ведет «Рубин» к еврокубкам, в которых казанский клуб не играл уже очень давно.

В нынешнем сезоне Леонид Слуцкий сумел сколотить отличный коллектив, который уже наводит шуму в чемпионате, и главный «мотор» этого коллектива — Хвича. В феврале 2021 года издание L’equipe включило Кварацхелию в список 50 лучших игроков мира в возрасте до 20 лет. Он единственный представитель РПЛ в перечне. Так что интерес к молодому игроку со стороны европейских топ-клубов неудивителен.

Первые шаги в РПЛ Кварацхелия делал при Романе Шаронове, бывшем главном тренере «Рубина». И вот что он рассказал «Реальному времени»:

— Скажу так: для него на данный момент очень важно играть и улучшать себя как игрока. Тенденция мирового футбола подтверждает, что сейчас требования ко всем игрокам — умение атаковать и обороняться. Для него главное сейчас — играть. И это у него есть в «Рубине». Если мы говорим о топ-уровне, то у Кварацхелии есть потенциал, но этот потенциал надо раскрыть. И для того, чтобы его раскрыть, должно сложиться много факторов. У каждого есть потенциал, и у каждого есть потолок. Нет такого игрока, для которого не существует потолка, но у каждого своя высота. Когда-то у всех наступает время, когда ты не можешь играть лучше. У Хвичи задача — раскрыть свой потенциал максимально.



В комментарии экс-наставника «Рубина» между строк можно прочесть ответ нынешнему главному «Рубина». Именно Слуцкий любит повторять, что Кварацхелия — игрок без потолка.

И в этой ситуации казанцам важно не передержать Хвичу и суметь расстаться с ним, если поступит конкретное предложение. Ценник на грузинского футболиста — примерно 15 миллионов евро, и это не выглядит непосильной ношей для европейских команд даже среднего уровня. Кварацхелии только исполнилось 20 лет, поэтому для обеих сторон возможного трансфера это должна быть выгодная сделка.

Пока игрок обходится без серьезных травм и продолжает развиваться, надо переходить на новый уровень. Потенциальный покупатель получит в свои руки одаренного футболиста за относительно небольшие деньги, а «Рубин» — пополнение бюджета и упоминание в Европе.

Ключевой момент состоит в том, чтобы клуб не повторил ошибку с трансфером Сердара Азмуна. Казанцы держали форварда для топ-клубов, стараясь набить цену максимально, но в итоге отпустили иранца в «Зенит» за 12 миллионов евро. Очень хорошие деньги, но можно было оформить сделку с условным клубом из АПЛ и заработать больше. Поэтому, пока на Хвичу есть реальный спрос, важно идти на контакт и продавать игрока — пусть даже не в самый сильный клуб.

«Бундеслига»? АПЛ? Какой футбол подходит Хвиче?

Активнее всего обсуждается вариант с дортмундской «Боруссией». Германия — действительно хорошая страна для начала полноценной европейской карьеры. Там любят и умеют воспитывать молодежь, не случайно «Бундеслига» — самая молодая лига Европы, в ней средний возраст игроков составляет 25 лет.

Ансар Аюпов, защищавший цвета «Рубина» с 2004 по 2007 гг. в беседе с корреспондентом «Реального времени» думает, что переезд в Германию был бы оптимальным вариантом для грузинского полузащитника:

— Не могу особо анализировать эту тему, но из трех команд — «Ювентус», «Милан» и «Боруссия» — выберу Дортмунд. В Германии в последние годы уделяется большое внимание развитию молодых футболистов, поэтому Хвиче будут доверять. А далее он сможет перейти в более серьезный клуб.



Но непонятно, будет ли заинтересованность в Кварацхелии у нового главного тренера дортмундцев Марко Розе, который возглавит команду со следующего сезона.

Трансфер в «Боруссию» выглядит, с одной стороны, перспективно с точки зрения постепенного развития. Хвича гарантированно будет получать небольшое количество игрового времени. С другой стороны, про полноценное место в стартовом составе речи пока идти не может, ведь в конкурентах за место на поле — игроки топовых европейских сборных: бельгиец Торган Азар и англичанин Джэйдон Санчо. Плюс футбол, в который играют команды Розе, больше заточен на контратакующую модель.

Правда, «Боруссия» — немного другой уровень по сравнению с клубами, в которых до этого работал специалист, но тренеры редко кардинально отходят от своего стиля игры. Поэтому в Дортмунде мы будем видеть примерно то же самое, что и в менхенгладбахской «Боруссии», где сейчас трудится Розе. Поэтому для Хвичи потенциальный переход в немецкую команду выглядит как некий «кот в мешке», где непонятно, где будет его место в системе игры.

И не стоит забывать, что уровень чемпионатов России и Германии очень сильно различается. А значит, потребуется дополнительное время на адаптацию, даже такому технически оснащенному игроку, как Хвича. Скорости в топ-лигах намного выше — и в том числе у игроков обороны. Поэтому очевидно, что накручивать защитников, как в РПЛ, там не получится.

Чемпионат Англии в плане скорости находится на еще более высоком уровне. И в АПЛ таким игрокам, как Хвича, приходится очень тяжело, особенно в матчах против заведомо более слабых соперников. Физическая мощь в Англии стоит чуть ли не на первом месте, а Кварацхелия не отличается большими габаритами. Да, тренеры по физподготовке поработают над мышечной массой, но это в то же время и риск потерять те скорость и изящество, за которые мы все полюбили Хвичу. Поэтому английский чемпионат выглядит наименее подходящим для грузинского дарования.

Да и в самих клубах, очевидно, понимают эту проблему и поэтому пока не слышно, чтоб рубиновцем интересовался кто-то из АПЛ. Переход в английский клуб выглядит наименее перспективным из всех ведущих европейских чемпионатов — уж очень стиль игры неподходящий. Подумать можно было бы разве что про «Ман Сити», но у Пепа Гвардиолы и без того шикарный звездный состав, там Кварацхелия рискует просидеть на скамейке весь период своего возможного контракта. А переход в условный «Вэст Хэм» не даст Хвиче ровным счетом ничего.

Для Хвичи потенциальный переход в немецкую команду выглядит как некий «кот в мешке», где непонятно, где будет его место в системе игры. Фото: bvb.de

Испания или Италия — раскрепощенность или тактическая выучка?

Рассмотрев варианты с Германией и Англией, можно сделать вывод, что остаются две лиги, которые, как кажется, должны лучше всего подходить под стиль игры Кварацхелии. Это чемпионаты Испании и Италии. Некоторое время назад писали об интересе к нашему игроку «Севильи», но это так и осталось на уровне разговоров между клубами, и до конкретного предложения дело не дошло.

Между тем, «Ла Лига» в принципе очень хорошо подходит для Хвичи. Там практикуют комбинационный футбол, где ценятся технически оснащенные игроки с хорошим дриблингом. Понятно, что переходить в «Реал» или «Барселону» бессмысленно — это будет означать зарезервированное место на скамейке запасных и редкие выходы в кубковых матчах.

«Ла Лига» в принципе очень хорошо подходит для Хвичи. Фото: laliga.com

Кварацхелии нужно продолжать развиваться, и для этого подходят команды второго эшелона. Условный «Реал Сосьедад» отлично вписывается в эту формулу. Хороший клуб, играющий в еврокубках, где ценят молодежь и дают ей развиваться. Из самых свежих примеров — перезагрузка карьеры Мартина Эдегора, вундеркинда, который, как казалось, уже давно сник и уже не станет супер-топом, которого ждали все болельщики несколько лет назад. Но именно в команде из Страны басков норвежец обрел уверенность и стал одним из лучших игроков чемпионата в сезоне 2019/20. Поэтому трансфер в команду, борющуюся за еврокубковую зону, выглядит оптимальным вариантом для старта карьеры в большом чемпионате. Там на молодого игрока будет намного меньше давления и при этом намного больше возможностей проявить себя и зарекомендовать в сильной лиге.

Такая же ситуация и в Серии А. Известно про интерес к Кварацхелии со стороны «Милана» и «Ювентуса», и такое внимание со стороны ведущих итальянских клубов должно льстить. Но такой резкий скачок в карьере не всегда может пойти на пользу молодому игроку. Речь — опять же про игровое время, которого в таком клубе, как «Юве», будет крайне немного. Да и «россонери» вновь возвращаются на высокие места в чемпионате: сложно будет рассчитывать на попадание в старт на постоянной основе.

Такого же мнения придерживается ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин, который поделился с «Реальным временем» своим мнением по поводу будущего Кварацхелии:

— Не уверен, что ему подойдет вариант с переходом в европейский топ-клуб напрямую. Хотя надеюсь ошибиться. Итальянский клуб, занимающий позицию от 7-го места и ниже — это подходящий вариант для трамплина. Нужно адаптироваться к скоростям и тактическим требованиям. Мы видим, что у Миранчука на это уходит время, хотя он попал в сложную для адаптации команду. В то же время Кварацхелия опережает по скорости подавляющее большинство атакующих игроков нашего чемпионата и прямо сейчас совершенствуется, благодаря работе со Слуцким, — считает Шнякин.



Дмитрий тоже назвал свой вариант, куда бы мог перейти грузинский игрок, при этом не потерявшись на скамейке и продолжая прогрессировать:

— Серия А Хвиче подошла бы. Уже давно лига предстает результативным чемпионатом, в ней достаточно примеров, когда молодым не просто дают шанс, а делают из них лидеров. Кьеза в «Фиорентине», Кулушевски в «Парме», Барелла в «Кальяри», Бастони в «Интере»... Кстати, первые трое сначала зажигали в менее статусном клубе, а потом получили приглашение от гранда. Вот и пример для Хвичи.



Идеальный вариант — «Сассуоло». Атакующая команда с тренером, развивающим концепт доминирующего футбола. Де Дзерби научил бы Хвичу лучше оценивать пространство, чаще замечать партнеров, но не подавил бы главное качество грузина — импровизацию при игре 1 в 1 или даже 1 в 2. Конечно, у «Сассуоло» может не хватить денег на Хвичу. Но в плане бюджета они прибавляют, мало ли...

Если сравнивать стиль игры клубов в Испании и Италии, то «Серия А» может дать Хвиче гораздо больше. Команды умеют грамотно строить игру в обороне, но этим они славились всегда. Тренеры, в частности упомянутый уже Де Дзерби, помогут Кварацхелии прибавить в недостающих компонентах игры — а недостает ему игры в пас и видения поля. Мало накручивать одного защитника за другим, важно грамотно открываться и вовремя отдать передачу. А с этим у Хвичи пока еще есть проблемы и, кажется, именно в Италии ему помогут выйти на качественно другой уровень игры.

Но и испанское первенство не стоит сбрасывать со счетов. Помимо упомянутого «Сосьедада», есть достаточное количество интересных команд, которые с радостью заплатят за трансфер Хвичи. Если пофантазировать, то все российские болельщики были бы рады переходу Кварацхелии в «Валенсию», где конкурентом грузина был бы Денис Черышев. На такую пару в атаке «валенсийцев» было бы интересно посмотреть.

А нам-то это зачем?

Состоится переход Хвичи Кварацхелии в европейский клуб летом 2021, позже и состоится ли вообще — никто достоверно не знает. Но уже сейчас очевидно, что главный талант российского чемпионата не должен задерживаться в РПЛ. Слухи об интересе к тому или иному игроку не появляются из ниоткуда, поэтому можно ожидать, что в скором времени еще один выходец из чемпионата России будет играть на полях Италии, а может и Испании.

Очевидно, что главный талант российского чемпионата не должен задерживаться в РПЛ. Фото: rubin-kazan.ru

Выгода от возможного трансфера для нашего футбола очевидна. Если Хвича засияет в Европе, на молодых игроков из РПЛ будут обращать намного больше внимания, и имидж отечественного футбола возрастет. А вместе с ним — и количество российских футболистов в Европе. Это создаст конкурентную среду внутри сборной России, а на место ушедших вполне могут претендовать новые молодые дарования, которые будут ориентироваться на своих более опытных коллег и тоже стремиться к вершинам европейского футбола...