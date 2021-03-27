Опрос предпринимателей: как спастись от эмоционального выгорания на работе?

После событий 2020 года половина россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания, говорится в совместном исследовании «Доктор рядом» и HeadHunter. Постоянное напряжение испытывает каждый второй опрошенный сотрудник и 48% выполняют свою работу на автомате. Предприниматели рассказали, как спасаются от эмоционального выгорания на работе сами и пытаются ли предотвратить его у сотрудников. Подробнее — в субботнем задачнике.

Согласно результатам исследования «Доктор рядом» и HeadHunter, постоянное напряжение испытывает каждый второй работающий респондент (50%), эмоциональную резистенцию — почти две трети (62%), истощение — 47%. Почти половина (48%) в условиях переутомления стали эмоционально бесчувственными, работают на автомате и ощущают опустошение при выполнении задач. Каждый второй испытывает на работе тревогу.

Не сталкивались ли вы с профессиональным выгоранием у себя или у своих сотрудников? Работаете ли над тем, чтобы это предотвратить? Готовы ли привлекать профессиональных психологов, чтобы диагностировать состояние своих работников и помогать им? Может ли увольнение стать спасением при эмоциональном истощении?



Наталья Хамидуллина директор РА «Концепто» В нашей маленькой компании почти 80% сотрудников работают на фрилансе. Из офиса работают 12 человек — бухгалтеры и менеджеры. Все они женщины. А женщины с эмоциональным выгоранием сталкиваются редко, потому что у любой женщины 35+ масса задач. У них есть дети, работа, мужья, им сложно выгорать, потому что они могут переключаться от одной задачи к другой. Но, конечно, эмоциональное выгорание происходит. Год был тяжелым, я сравниваю его с войной, потому что в пандемию умирали близкие. Но я считаю, что даже большим компаниям несложно понять, что человек выгорел, и помочь ему. Он срывается на подчиненных, часто уходит на больничный, не посещает корпоративы...

Булат Кадиров директор ООО «Премиум сервис» Профессиональное выгорание происходит не само по себе: этому сопутствуют обстоятельства. И один из главных факторов — неопределенность. А после 2020 года стало больше неопределенности. Экономический спад в стране тоже влияет на людей. Сотрудник не получает результата от проделанной работы, либо получает, но он его не устраивает. Человек работает, а денег хватает только на еду и одежду. Таким образом возникает эмоциональное выгорание и недовольство. Чтобы снизить последствия выгорания, надо заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Увольнение как смена обстановки может положительно повлиять на человека. Для него это будет плюсом в конечном итоге.

Ринат Гарипов директор архитектурно строительной компании Space for Soul/Architects Может, эмоциональный фон нарушился у людей из-за 2020 года, но прямой связи с этим не вижу. Наоборот, в «ковидные» времена команда сплотилась и активизировалась. Возможно, поэтому и произошло у кого-то выгорание, так как энергии уходило больше. Мы стараемся дополнительно мотивировать ребят. Я со своими исполнителями раз в неделю провожу встречи тет-а-тет с подчиненными. Мы говорим не только о рабочих вопросах, но и о личных, обсуждаем мотивацию. Во время общения стараюсь понять, насколько сотрудники близки к выгоранию. После этого мотивирую на работу, кому-то даем больше отдыха.

Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига» Я с этим сталкивался. Когда происходит выгорание, руки опускаются. И мотивировать себя дополнительными задачками не получается. Удается вдохновить себя спортом. Я начинал бегать марафоны и таким образом эмоционально подзарядился. Всегда помогает что-то новое. Для кого-то этим новым может стать смена работы. Я обращался к психологам, но это не было связано с работой. Пользовался помощью коучей, которые меня прокачивали. Они спрашивали о том, куда я хочу идти, чем заниматься, это помогало. Но вовсе не обязательно обращаться к коучу. Это может быть любой другой человек, который задает правильные вопросы.

Андрей Ермолаев директор компании «ГлобалМедиа» Выгорание — это нормальный процесс. Значит, человек эмоционально не подпитывается. Для меня, если сотрудник творчески подходит к работе — значит, он жив. Иначе с ним что-то не так. Когда у меня было эмоциональное выгорание, то я добавил дополнительное занятие к основной деятельности: стал пилотом воздушного шара. Для этого отучился год в Дмитрове, и сейчас мы в Казани развиваем полеты на аэростате. Это дало толчок для новых знакомств и развития. А еще могут помочь литература, отдых, путешествия, которые толкают к новым идеям. Увольнение иногда тоже помогает. Спады и подъемы — это нормально.

Дмитрий Арсентьев генеральный директор ОКБ «Авиарешения» Сам я с этим не сталкивался, но у других сотрудников наблюдал. Способ лечения вижу в смене обстановки и обязанностей. Мы беседуем с такими сотрудниками, по возможности переквалифицируем их на другой фронт работы. У человека происходит эмоциональная разрядка, и он обновляется. Это не универсальное средство, но для многих является спасительным.

Наиль Забиров председатель совета директоров ГК «Плезир» Психологов мы не привлекаем. Увольнение — это не спасение. Эмоциональное выгорание происходит из-за нехватки гормонов радости. И над этим надо работать. Чтобы получать удовольствие, надо возбуждать центр удовольствия в мозгу человека. Понятно, что было тяжело, когда нас закрыли в четырех стенах, мы потеряли свободу передвижения, определенные привычки, перестали ходить в рестораны, общаться. Сейчас надо создавать новые привычки. Я работаю над книгой «Кардиограмма счастья», где пишу о том, что у каждого человека в течение дня должно быть много разных удовольствий. Радость приносит еда, солнце, прогулки на свежем воздухе. Таким образом можно поднять эмоциональный настрой.

Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк» Я не сталкивался с эмоциональным выгоранием, потому что работа для меня — это часть жизни. Я получаю от нее удовольствие и не отделяю от себя. У коллег иногда происходит эмоциональное выгорание. Я считаю, нужен чуткий руководитель, который должен чувствовать настроение и настоящую мотивацию людей. Тогда он найдет подход для мотивации. Не обязательно повышать доход. Можно дозировать нагрузку, давать задания, которые не свойственны функционалу сотрудника. Это расширяет его видение, отвлекает от основных задач, которые кажутся ему рутиной. Необходимо показывать всю картину, чтобы труд не казался человеку бессмысленным. В России руководители указывают на ошибки и мало хвалят. Я считаю, что умеренная похвала тоже является своеобразным лекарством от выгорания, как и переключение. Нельзя заставлять сотрудников работать круглые сутки и в выходные.