«Дорога с сюрпризами», свалка в Константиновке и своры агрессивных собак

Обзор самых популярных и злободневных жалоб на «Народном контроле»

За последний месяц портал «Народный контроль» принял около двух тысяч обращений татарстанцев. Большинство жалуются на дорожную ситуацию, неубранный снег и засилье бродячих собак. Но некоторые проблемы связаны с экологией и ремонтом зданий. Что волнует население Константиновки и какой помощи просят у чиновников жители Альметьевска и Лаишевского района — в обзоре «Реального времени».

«Улица Боевая соответствует своему названию»



Самой горячей темой последних дней марта стал ямочный ремонт. Казанцы жалуются на разбитые дороги. Особенно много обращений в жилом массиве Игумново.

— Улица Боевая соответствует своему названию. ГОСТы покинули чат, — с горькой иронией пишет местный житель.



На приложенных к заявке фотографиях хорошо видны ямы и трещины в асфальте. Жалобу поддержали более 100 человек. «Дорога с «сюрпризами», от которых можно остаться без колеса и бампера!», «Ежегодно на одном и том же месте эти ямы, ливневки нет», — жалуются пользователи в комментариях. Обращение пока остается без ответа. Статус заявки — в работе.

«Не позволяйте превратить наш поселок в свалку!», «Такой беспредел творится!», «Визиты экологов и участкового ничего не дали», — жалуются в комментариях другие жители массива

Не менее жаркая дискуссия разгорелась вокруг стихийной свалки в Константиновке по адресу ул. Беркутова, 62. Пользователь Денис обратился к властям с просьбой принять срочные меры.



— Организован свал мусора и снега, техника идет из города целыми днями и в большом количестве, — сообщает казанец.

«Не позволяйте превратить наш поселок в свалку!», «Такой беспредел творится!», «Визиты экологов и участкового ничего не дали», — жалуются в комментариях другие жители массива. Центральное территориальное управление Минэкологии РТ отвечает, что было проведено обследование указанной территории, в ходе которого нарушение природоохранного законодательства подтвердилось. Заявка на особом контроле, уверяют в ЦТУ, недавно ей присвоили статус «Решена».

Люди пожаловались на неубранный снег в поселке

А вот другая заявка жителей Константиновки еще в работе, люди пожаловались на неубранный снег в поселке. Обращение поддержали более 60 человек.



— Улицу Советскую очень плохо чистят, выезд на Натана Рахлина вечно в пробках… машины стоят и не могут разъехаться. Особенно печально обстоят дела возле 159-го дома по Советской, — досадует пользователь, представившийся Евлампием.



Администрация Советского района сообщает, что работы по уборке улиц в жилом массиве запланированы. При этом дата их проведения остается неизвестной.

«Животные напали на детей»

С наступлением весны бездомных собак в Казани ожидаемо стало больше. Пользователь Лейла сообщает, что стая бродячих животных облюбовала для себя улицу Восстания.



— Возле 91-го дома видели свору бездомных собак из десяти особей. Животные напали на детей… Одного ребенка повалили! Никто собак не дразнил. Примите меры! — просит женщина.

В комментариях пользователи пишут, что животные ведут себя очень агрессивно: рычат, бросаются на людей и кусаются. Жалоба, поданная 23 марта, до сих пор не взята в работу. Статус заявки — автоопределение.

«Уже появилось девять щенят», «Воют, как стая волков — и днем, и ночью», — говорится в комментариях

Видимо, с этой же стаей столкнулась пользователь Анна. «Возле 123-го дома по улице Восстания бегает свора бродячих собак, некоторые с бирками. Животные нападают на взрослых и детей. На крики не реагируют, ничего не боятся», — сообщает автор жалобы. На снимках, приложенных к заявке, видны несколько крупных собак, спокойно разгуливающих по казанской улице. Обращение поддержали 60 человек. «На частную территорию, где находится их логово, не может попасть служба отлова», «Уже появилось девять щенят», «Воют, как стая волков — и днем, и ночью», — говорится в комментариях. Статус заявки — автоопределение.

«Несмотря на ушные бирки, у них «странным» образом появляется потомство», — сетуют комментаторы

Жители села Столбище Лаишевского района тоже страдают из-за бродячих животных. «В ЖК «Озерная долина» очень много бездомных собак. Страшно ходить по улице. Псы потрошат мусорные контейнеры и растаскивают грязь по поселку», — пишет пользователь Ильнур. «Кто знает, что на уме у животных?», «Несмотря на ушные бирки, у них «странным» образом появляется потомство», — сетуют комментаторы. Исполком Лаишевского муниципального района РТ отвечает, что 23 марта специалисты ООО «Зооцентр» произвели отлов животных. Статус жалобы, которую поддержали 60 человек, — решена.

Жительница Казани с улицы Минской, 37 пожаловалась на… ларек, стоящий на сугробе

Ларек как угроза и текущая крыша в детсаду



Жительница Казани с улицы Минской, 37 пожаловалась на… ларек, стоящий на сугробе. «Строение водрузили на сугроб, рядом с проезжей частью. Сугроб с каждым днем тает. Ларек может обрушиться на дорогу, несет угрозу жизни людей», — пишет Гузалия. На фотографии под постом изображен строительный вагончик, стоящий на большой куче снега. Статус заявки, которую поддержали шесть человек, — в работе.

По мнению автора, вода, текущая с крыши, также может стать причиной короткого замыкания

Родители, чьи дети посещают детский сад Ново-Савиновского района №297, бьют тревогу из-за дырявой кровли.



— На протяжении длительного периода времени протекает крыша в раздевалке и в туалете на втором этаже. Повсюду стоят тазы. Постоянная влажность, сырость, плесень негативно влияют на здоровье детей, — сетует Ирина.



По мнению автора, вода, текущая с крыши, также может стать причиной короткого замыкания. На снимках, приложенных к посту, отчетливо видны желтые разводы и трещины на стенах. Заявка, которую поддержали 25 человек, переназначена Управлению образования ИКМО города Казани. Статус жалобы — автоопределение.



Комментаторы отмечают, что по двору страшно и опасно ходить по вечерам, люди чувствуют себя не очень комфортно

Жители альметьевского ЖК «Алсу» вынуждены ходить в потемках. «Во дворе 35-го дома по улице Рината Галеева отсутствует освещение. Дом полностью заселен, столбы имеются», — пишет Ильдар. Жалобу поддержали более 50 человек. Комментаторы отмечают, что по двору страшно и опасно ходить по вечерам, люди чувствуют себя не очень комфортно. Уровень решения заявки — автоопределение, ответа от властей города пока не поступало.