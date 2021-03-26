День в истории: институт «Татнефтепроект», первый президентский срок Владимира Путина, море на Марсе

Чем примечательна дата 26 марта

26 марта по всему миру отмечают «Фиолетовый день» (Purple Day). В этот день родились американский поэт Роберт Фрост, британская актриса Кира Найтли, татарский поэт Музагит Хайрутдинов, русский живописец Александр Литовченко, актриса оперы и оперетты Тамара Агапова, актер театра и кино Алексей Булдаков. 26 марта 2000 года в России прошли выборы президента страны, по итогам которых пост занял Владимир Путин. Обо всех важных событиях — в обзоре «Реального времени».

Романовский мост, танго под запретом, институт «Татнефтепроект»



26 марта 1911 года император Николай II дает железнодорожному мост через Волгу в Зеленодольском районе название Романовского. Он был построен в 1910—1913 годах. Мост несколько раз переименовывается. После революции назывался Красным, а позже Свияжским. Сегодня это Зеленодольский мост.

Фото: wikipedia.org

26 марта 1924 года был издан приказ, который запрещал представителям казанских училищ танцевать танго. Аргентинский парный танец, по мнению составителей документа, являлся безнравственным и порочным, и на балах ему не место.

26 марта 1957 года благодаря объединению Бугульминского филиала института «Гипровостокнефть» и Бугульминского отдела института «Гипротатнефть» был образован институт «Татнефтепроект». Специалисты института занимаются разработкой нефтяных и газовых месторождений, строительством скважин, созданием технологии добычи, подготовки нефти и т.д.

26 марта 1901 года родился татарский поэт и прозаик Музагит Хайрутдинов. Для творческой деятельности поэт выбрал псевдоним Музай Хайрутдин. В довоенные годы в Казани вышел его первый сборник стихотворений «Люди с винтовками». Во время Великой Отечественной войны был ранен и попал в плен. В плену стал одним из руководителей антифашистского «Братского союза военнопленных». 4 сентября 1944 года был расстрелян.

Фото: хранителиродины.рф

Первый президентский срок Владимира Путина, основание «Одноклассников»

26 марта 1837 года в Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи. Доход от таких лотерей направлялся на поддержку художников.

26 марта 2000 года состоялись выборы президента России. Всего было зарегистрировано 12 кандидатов. Ими стали: депутат Госдумы, кинорежиссер Станислав Говорухин; председатель ЛДПР Владимир Жириновский; лидер КПРФ Геннадий Зюганов; председатель правительства, исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин; генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов; губернатор Самарской области Константин Титов; лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и другие. В результате победил нынешний президент Владимир Путин. Он получил 52,94% голосов избирателей. Явка на выборах составила 68,74%.

26 марта 2006 года была основана социальная сеть «Одноклассники». Ее создателем стал русский веб-разработчик Альберт Попков. «Одноклассники» были запущены в США, именно там и трудился разработчик. В 2010 году Mail.Ru выкупил «Одноклассники» и теперь владеет этой социальной сетью.

«Фиолетовый день», авторский концерт Франца Шуберта, замерзшее море на Марсе

26 марта во многих странах отмечается «Фиолетовый день» (Purple Day) или День больных эпилепсией. Фиолетовый цвет благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу и страхи. Этот праздник придумала девятилетняя Кессиди Меган (Cassidy Megan). Девочке поставили диагноз «эпилепсия». Из-за особого к себе отношения она хотела, чтобы мир понял, что «люди с эпилепсией — такие же, как и все остальные». Ребенок поддерживал других болеющих. Инициативу Кессиди поддержали мировые организации.



26 марта 1828 года в Вене состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта. На гонорар, который он получил с этого концерта, музыкант купил рояль, который он не мог себе позволить ранее. Франц Шуберт — австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке. За свою короткую жизнь (он прожил 31 год) создал 9 симфоний (среди которых восьмая неоконченная), свыше 25 камерно-инструментальных произведений, 23 фортепианных сонаты, множество пьес для фортепиано и другие произведения.

Шубертиада. Юлий Шмид. 1897. Репродукция: wikipedia.org

26 марта 2003 года под поверхностью Марса космические исследователи нашли большое замерзшее море. По предположениям специалистов планета Марс пережила Ледниковый период. Из-за сверхсильных ураганов, которые разносят магнитный песок, замершие моря и реки найти сложно. Находка послужила еще одним доказательством того, что на Красной планете раньше было много воды. На снимках, которые делали космические аппараты, ученые рассмотрели разветвленные речные сети и масштабные речные долины, напоминающие каньон Колорадо в США.