Никакой ответственности: три основные причины, почему «Салават Юлаев» провалил сезон

Дело в отсутствии ответственности за результат и неверных решениях руководства

«Салават Юлаев» начал подготовку к сезону с новости о финансовых трудностях, и с тех пор уфимский клуб периодически штормило от невзгод. Команда Томи Ламсы более-менее уверенно прошла регулярный чемпионат, но в плей-офф случился грандиозный провал. Почему в команде нет необходимого давления на хоккеистов и ответственности за результат, руководство клуба по ходу сезона принимало довольно спорные решения и почему лидеры «Салавата Юлаева» пропали в момент, когда они больше всего нужны команде? Главные причины провального сезона Уфы — в нашем материале.

Игроки «Салавата Юлаева» не испытывают необходимого давления, и Уфе нужен другой тренер

Пока эксперты и болельщики размышляют над тем, лучше проявил себя во главе «Салавата», Николай Цулыгин или Томи Ламса, стоит обратить внимание на то, что оба — специалисты среднего уровня, ни у кого из них нет серьёзных побед за спиной.

Давайте признаем, что если «Салават Юлаев» хочет претендовать на Кубок Гагарина, то клубу необходим условный Вячеслав Быков или тренер его уровня. Человек с именем, который способен повести команду за собой до конца, тем более что материальные и инфраструктурные возможности для этого есть. Но кто будет что-то кардинально менять в клубе, где ни у кого нет ответственности за результат?

«Некоторые игроки «Салавата Юлаева» получают необоснованно высокие зарплаты. Для хоккеистов в Уфе созданы комфортные условия, что может быть и неплохо, но в большом спорте это не работает», — отмечал в передаче на YouTube инсайдер Алексей Шевченко.

Тот же Григорий Панин, который регулярно подставлял свою команду по ходу серии против «Ак Барса» постоянными удалениями, получил за нынешний сезон 50 миллионов рублей. Однако защитник первой пары за свои провалы перед клубом никак отвечать не будет, потому что в «Салавате» нет никакого давления на игроков. Да, может быть по самоотдаче к Григорию нет вопросов, но это не отменяет того факта, что капитан уфимского клуба много раз подводил свою команду в трудных моментах.

Кто спросит с хоккеиста за постоянные удаления? Фанаты клуба уже поддержали и даже поаплодировали после его спича перед фан-сектором «Уфа-Арены» по окончании четвертого проигранного матча с «Ак Барсом». На этом и разошлись. А между тем «Салават Юлаев» будет кататься и тренироваться вхолостую еще месяц.

Спорные кадровые решения руководства клуба

После отставки Леонида Вайсфельда, генерального менеджера «Салавата Юлаева» в период с 2015 по 2018 года, клуб упразднил эту должность. С тех времен командой управляют спортивный директор и генеральный директор.

До начала сезона и по ходу регулярки у руководства уфимского клуба было немало проблем: трудности с финансированием перед началом сезона, потеря Никиты Сошникова, одного из лидеров команды, рокировка тренеров перед стартом регулярного чемпионата, а также спорное решение продлить контракт с главным тренером Томи Ламса перед началом нынешнего плей-офф.

Неоднозначным выглядело решение продлить контракт с Томи Ламса, который еще не показал, на что способен. Фото hcsalavat.ru

Есть вопросы и к главному тренеру: почему он не смог создать приемлемые условия работы для одного из лидеров атак «Салавата» Никиты Сошникова, который был недоволен своей ролью в команде? К слову, в 21 матче в нынешнем сезоне за «Салават Юлаев» Никита набрал 17 очков (4+13). Вскоре был обменян в ЦСКА на защитника Михаила Науменкова. Защитник пришелся ко двору, но в Кубке Гагарина перед Казанью тоже не выстоял. Также достаточно неоднозначным выглядело решение продлить контракт с Томи Ламса, который еще не показал, на что способен.

Бывший генеральный менеджер «Салавата» Леонида Вайсфельда по этому поводу рассуждал вполне логично: «Не очень понятна причина такой спешки. К примеру, Николай Цулыгин провел два круга и в прошлом году не проиграл. Что будет делать «Салават», если Ламса вылетит в первом раунде? Контракт-то уже подписан», — сказал специалист.



Лидеры «Салавата Юлаева» не оправдали ожиданий в судьбоносных матчах

Если говорить о легионерах уфимской команды, то каждый из них провел чуть ли не лучший сезон в КХЛ: у Маннинена в 55 встречах 52 балла, у Гранлунда в 50 матчах 53 очка, у Хартикайнена и вовсе 64 очка в 53 матчах.

Надолго запомнятся те четыре заброшенные шайбы Теему Хартикайнена в ворота «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата. «Салават Юлаев» тогда, кстати, выиграл у казанского клуба с разгромным счетом 7:3. Была какая-то надежда, что эти парни уже не остановятся ни перед кем, и будут рубиться до самого конца, но всё сложилось иначе.

Сначала в серии с «Трактором» голкипер уфимцев Юха Метсола переставал выручать в определенных моментах, а в серии с «Ак Барсом» и вовсе «поплыл». Финское звено во втором раунде плей-офф практически ничего не смогло создать у ворот казанского клуба. Главный бомбардир Теему Хартикайнен набрал всего лишь один результативный балл в четырех матчах серии с «Ак Барсом», а Панин и вовсе начал ставить палки в колеса своей же команде, постоянно нарушая правила.

Лидеров уфимского клуба просто-напросто закрыли, и они не смогли создать у ворот соперника ровным счетом ничего, и это проблема в том числе тренерского штаба, который не нашел ключи к обороне противника, имея в арсенале одно из лучших звеньев лиги.

В тяжелый для команды период в серии с «Ак Барсом» большую роль в атаке на себя взяли именно «работяги»: Петр Хохряков и Владислав Картаев, но хоккеисты всё-таки больше думали о том, чтобы не пропустить, оттого такой печальный для Уфы результат в провальном для клуба плей-офф.