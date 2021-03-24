Партия «Новые люди» поддержала финансированием обучение ребят с ОВЗ и работу с оступившимися детьми

В Татарстане грант в рамках конкурса «Марафон идей» разделили между двумя проектами

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Накануне партия «Новые люди» подвела итоги федерального конкурса «Марафон идей». В Татарстане из 207 заявок члены жюри выбрали сначала восемь, а из восьми два проекта, которые получили по 150 тысяч рублей на реализацию. Корреспондент «Реального времени» наблюдала за процессом отбора и узнала, на что в республике сделали ставку представители нового политического движения, возглавляемого бизнесменом Алексеем Нечаевым.

Голос за реальную пользу



Прием заявок на «Марафон идей» проходил с 12 февраля по 12 марта. В Казани старт проекту давал лично председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Тогда он говорил, что от жителей со всей России они ждут инициативы, призванные менять этот мир к лучшему. Более того, победителей в каждом регионе партия готова поддержать грантом на 300 тысяч рублей — чтобы инициатор проекта смог его реализовать.

В результате за месяц из 65 регионов поступило 15 327 заявок, от Татарстана пришло 207 проектов.

— Было не просто отобрать финалистов. Подавляющая часть заявок — это проекты социальной направленности. Также много проектов, связанных с экологией. Видимо, людей это действительно волнует и интересует, — комментирует руководитель штаба партии в Татарстане Юлия Костяева.

По словам координатора региональных отделений партии Артема Морозова, для «Новых людей» очень важно, чтобы победившие проекты приносили реальную пользу. Правда, выбрать из всех заявок финалистов оказалось совсем не просто.

Тем не менее, до финала дошли только 8 проектов. Авторы презентовали их членам жюри, в которое помимо Юлии Костяевой и Артема Морозова вошли другие деятельные сторонники партии: бизнесмен Сергей Ангерман, руководитель Центра разработки бизнес-планов ООО “Позитив Консалтинг” Ирек Галямов, директор комитета по информационной политике Торгово-промышленной палаты РТ Елена Агзамова, певица и блогер Гульназ Гиззатуллина.

Из 207 до финала дошли только 8 проектов, которые авторы презентовали членам жюри

От зоозащитных инициатив до сокращения детской преступности

Презентация каждого проекта занимала буквально несколько минут. Выпускница и сотрудница Института управления, экономики и финансов КФУ Юлия Зиннурова предложила закупить и поставить в университете контейнеры для раздельного сбора мусора, а Роберт Фатхутдинов из Набережных Челнов попросил финансирование для благоустройства подъездов многоквартирных домов.

Александр Гордов презентовал жюри инициативу организовать открытое социальное пространство на базе Центра реабилитации инвалидов «Дубрава». Предполагается, что место станет точкой притяжения для подростков, людей с ограниченными возможностями, жителями района. Этот проект очень выделялся на фоне других своей масштабностью и детальной проработкой, ведь его инициаторы уже ни один год организуют детские смены в лагерях и умеют работать со своей целевой аудиторией. Несопоставимо большими были и запрашиваемые суммы — если, например, на благоустройство подъездов просили 60 тысяч рублей, предполагая софинансирование жителей, то здесь объем необходимых инвестиций составил 5 млн рублей, из которых половина предназначена для ремонта помещений, а другая — на оснащение центра мебелью и инвентарем.

Александр Гордов презентовал жюри инициативу организовать открытое социальное пространство на базе Центра реабилитации инвалидов «Дубрава»

Студентка Казанского авиационного института Анжела Шайдуллова предложила преобразовать город, объединив художников. В частности, расписав фасады зданий, требующих реставрации. Еще два проекта были посвящены бездомным животным. Наталья Иванова рассказала, что хотела бы снять видеоролики про людей, которые приютили зверя с улицы, а Елизавета Сперанская — установить во дворах Казани будки для кошек и собак, чтобы те могли укрываться от непогоды. Ранее зоозащитница помогала устанавливать такие будки в Нижнекамске.

Егор Развалов, волнуясь, поделился, что уже шесть лет проводит дворовые турниры по футболу, волейболу и баскетболу. Организуя сообщество, он впоследствии привлекает его членов — детей из малоимущих семей, ребят из детдомов — к волонтерской работе. А сейчас молодой человек задумал обучать людей с ОВЗ и дворовых ребят новым перспективным профессиям и уже снял помещение, сделал там ремонт. Таким образом, деньги ему понадобились на закупку техники и мебели.

Завершал череду презентаций Реналь Нуруллин, который решил поспособствовать уменьшению подростковой преступности через проведение мастер-классов и мероприятий, чтобы дети в итоге реализовали собственные проекты в области ИТ, патриотического воспитания, спорта, туризма и других тем.

Грант разделили два проекта

Посовещавшись, жюри приняло нестандартное решение. 300 тысяч рублей разделили между двумя проектами — Егора Развалова и Реналя Нуруллина. Экспертов также впечатлили центр «Дубрава» и проект в сфере защиты животных.

Позже Егор Развалов расскажет журналистам, что он начинал с игры с братом в футбол, которая в итоге переросла в постоянные матчи дворовых ребят. Впоследствии уже игроки начали помогать инвалидам и пенсионерам, например, ходить для них в магазин за продуктами, убираться дома. 150 тысяч рублей от партии «Новые люди» позволят дать инвалидам и ребятам в непростых жизненных ситуациях новую точку роста.

Я планирую учить людей с ОВЗ и этих ребят новым современным профессиям — дизайну, SMM. Думаю, в будущем им это очень поможет, также как и мне, — говорит победитель «Марафона идей» в Татарстане.

Реналь Нуруллин также оказался не новичком в презентованной им деятельности.

— У меня был опыт в подобном проекте. От четырех месяцев до полугода с ребятами работали психологи и эксперты в разных областях. В результате они переосмыслили свою жизнь, стали заниматься добровольчеством, проектной деятельностью. То есть теперь эти ребята по 16-17 лет могут самостоятельно написать социальный проект, — пояснил автор победившей инициативы.

По его словам, итогом работы должно стать уменьшение подростковой преступности. Начинать планируют с Казани, а в перспективе расширяться до районов Татарстана и даже масштабировать до всей России. Искать воспитанников буду через комитет по делам несовершеннолетних. И если эксперты готовы работать бесплатно, то на технику, оборудование потребуются средства. Туда и направят выигранные 150 тысяч рублей.

Финал марафона — только начало

Координатор региональных отделений партии «Новые люди» Артем Морозов обещает, что они поддержат не только проекты-победители.

Те проекты, которые мы не смогли профинансировать в рамках конкурса, обязательно поддержим волонтерами, консалтингом — наши эксперты дадут обратную связь, — говорит спикер.

Более того, впоследствии они могут изменить Россию, как бы громко это не звучало.

— «Марафон идей», как явление, позволило нам сформировать пул проектов. Одни мы поддержали и будем реализовывать, частью мы поделимся для предвыборных программ наших кандидатов в Государственную думу, в муниципалитеты. Какие-то проекты лягут в основу работы партийных комитетов для разработки законопроектов, которые позволят выносить на обсуждение новые законы, — комментирует Артем Морозов.