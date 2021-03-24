Турнир по шпаге на «Казань Экспо» прошел без зрителей и оставил россиян без медалей

Фото: Максим Платонов

Казанский этап фехтовального турнира на шпагах в рамках Кубка мира помог определить всех участников олимпийского турнира. Россия завоевала максимальное количество лицензий, по две командных и шесть личных, по три у мужчин и женщин. С другой стороны, россияне не завоевали ни одной медали в Казани, а победы праздновали спортсмены Южной Кореи и Украины, команды Италии и Польши. Подробности в репортаже журналиста «Реального времени».

Фехтуем на «Экспо», думаем о Токио

Антураж фехтовальных турниров точно такой же, как на стартах борцов или каратистов любых стилей. Множество дорожек, вокруг которых спортсмены и персонал, переживающие за своих и равнодушно взирающие на прочих. Журналист «Реального времени» во время командных соревнований попал в стан сборных Франции, поскольку на ближайших дорожках бились их соотечественники. Мужская сборная с японцами, а женская команда с итальянками.

Беглый взгляд на французскую делегацию убеждал: в спорт там сейчас идут одни колонисты. Что касается спортивной части, то темнокожая Коралин Виталис, действующая чемпионка Европы, уже уступила итальянке, ознаменовав поражение своей команды — 35:45, пока темнокожий Янник Борель, кстати, олимпийский чемпион, продолжал биться с японцем Кано. На другой дорожке проходило азиатское дерби с участием женских команд Кореи и Китая, и в их составах яростно бились две леворукие фехтовальщицы Жу из Китая и Канг из Кореи, которая возгласом обозначала каждую свою удачу в бою.

Происходящее со стороны выглядело несколько хаотично, но некоторые детали казанского турнира давали понятие о том, как будет происходить и олимпийский турнир в Токио. К примеру, арбитр, подходя к судейскому столику с фехтовальным аналогом WAR, тут же надевал некое забрало, служащее, видимо, последним препятствием перед коронавирусом, после одетых масок, проверки температуры, дезинфекции и сделанных антивирусных прививок.

Между тем наибольшее количество зрителей собралось на дорожке, где бились мужские команды России и Италии. Это была стадия полуфинала, на которой россиянки уже успели проиграть Польше — 24:34, а вот мужчины бились до конца.

Коллега из федерального издания говорил, что он совершенно случайно приехал на стадию полуфинала, поскольку в его редакции нацеливались на фоторепортаж с вечерних финалов, куда наши обязательно должны попасть. Не тут-то было…

Происходящее со стороны выглядело несколько хаотично, но некоторые детали казанского турнира давали понятие о том, как будет происходить и олимпийский турнир в Токио

Бида не приходит одна

Днем ранее победу в мужском турнире одержал украинец Игорь Рейзлин, переигравший в финале венгра Гергея Шиклоши. А вот первый номер по рейтингу Сергей Бида проиграл еще в первом круге соревнований, поэтому на командном турнире была сделана ставка на его партнеров Глазкова, Сухова и Ходоса. Ходос как раз и бился в последнем бою с итальянцем Фишерой, доведя счет поединка до 32:32. Увы, решающий укол нанес Фишера, итальянцы победили, и тут же зрители моментально рассосались — прямо как в сцене из «Золотого теленка», когда все зеваки разбежались, едва увидев Остапа Бендера в милицейской фуражке.

Поражение всегда сирота, поэтому после проигрыша полуфинала итальянцам в стане команды остались только три спортсмена и главный тренер, который тут же начал «разбор полетов».

— Ты ничего не подготовил, — пенял тренер Ходосу, перемежая свою речь трехэтажным. — Да, б…, — возражал Ходос, и опять же, увы, лучше всего слышались матерные выражения, а не слова, объясняющие поражение. Следующим тренер начал костерить Глазкова, вовлекая и остальных членов команды в столь увлекательный диалог. Впрочем, уже минут через десять все проигравшие уткнулись в телефоны.

Цусима российских фехтовальщиц

В поединке за бронзовые медали россиянки встретились с китаянками. Такие поединки принято считать «утешительными», но с нынешним Китаем не утешишься.

Две их леворукие шпажистки Жу и Сунь вместе с партнершей по команде перекололи всю троицу российской сборной Татьяну Гудкову, Юлию Личагину и Виолетту Храпину — 40:24, и это не «утешение», а Цусима-2021, полный крах российского оружия, в данном случае — женской шпаги. К счастью, наша дружина уже заранее завоевала место в командном олимпийском турнире, но так проигрывать, да еще в родных стенах казанского «Экспо», безусловно, негоже. В данном случае главный тренер женской сборной дотерпел до момента, когда спортсменки скрылись за дверью импровизированной раздевалки, но зато оттуда заорал так, что это было слышно даже на другом конце фехтовального ангара. Надо понимать, что это были не запоздалые поздравления с Восьмым марта.

В мужском поединке за третье место мы снова боролись с Китаем, где, кстати, тоже собрали двоих леворуких, но основное преимущество принес ортодокс Донг, фехтующий правой рукой и переигравший в своем бою нашего Сергея Ходоса — 6:2. В дальнейшем китайцы только наращивали преимущество — 45:39, завоевав бронзовые медали командного турнира.



Касаемо леворуких китайцев, один из специалистов объяснил, что это просто совпадение, там не идет целенаправленный отбор, более того, в советские времена практически весь состав сборной состоял из леворуких: два белоруса Лапицкий и Романьков, плюс узбек Рузиев.

Другой уроженец Узбекистана, нынешний президент международной федерации фехтования Алишер Усманов в итоге и стал инициатором проведения этого этапа Кубка мира в Казани, поскольку большое количество стран отказывалось из-за ковид-регламентов, а Казань взялась, по личной просьбе Алишера Бурхановича, при том, что у нас не было никакого личного интереса. Сильных шпажистов в республике нет со времен красотки Екатерины Шурупиной, а в олимпийский состав может попасть только Марта Мартьянова. Но она рапиристка, пока шестой номер в стране по рейтингу, однако тот факт, что одна из конкуренток Светлана Трипапина подхватила коронавирус, на шажок приблизил Марту к попаданию в олимпийский квартет.

Дериглазова, Загидуллина, Коробейникова — попадание в состав такой команды само по себе гарантирует борьбу за олимпийские награды. Возможно, в том числе и ради этого Казань взяла на себя турнир по шпаге. И это после того, как национальный чемпионат страны в Смоленске в декабре месяце был отменен, а такой же этап сабельного Кубка мира в венгерском Будапеште принес несколько десятков новых случаев заражения коронавирусом.

В мужском поединке за третье место мы снова боролись с Китаем

«Это был секретный турнир»

Казалось бы, совсем недавно вся политическая тусовка России обсуждала приезд к нам еврокомиссара Жозепа Борреля, а вот его французский однофамилец Янник Борель заинтересовал не столь широкую аудиторию. Между тем это действующий олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.

Проведение олимпийского отбора без зрителей и у черта на куличках (а у тех казанцев, кто не обладает личным автотранспортом, месторасположение «Казань Экспо» вызывает именно такие ассоциации) казалось само по себе странным. Во-первых, мы же находимся под санкциями, которые лишают Россию возможности проведения международных турниров. Или нет? Во-вторых, шпага перестала быть популярной еще во времена Александра Дюма-старшего. Поэтому предполагать, что на предолимпийский турнир повалили бы толпы казанцев, было наивно.

В прошлом году спокойно провели такой же турнир рапиристок в «Центре гимнастики», и это в феврале, на момент, когда коронавирус казался страшнее тифа, холеры и чумы, вместе взятых. Тогда против него не было ни прививки, ни нынешних регламентов запуска зрителей с измерениями температуры, обеззараживанием и пр. Сейчас отношение к ковиду гораздо спокойнее, болельщики ходят не только на домашние спортивные мероприятия.

В итоге получился мало кому, кроме участников и тренеров, нужный турнир, в месте, где в мартовской Казани пустынно, неуютно и откуда хочется побыстрее улететь или уехать, благо рядом ходит электричка и находится аэропорт.

В этом плане турнир напомнил ситуацию 15-летней давности с «секретным турниром», который придумал один казанский журналист. Он был большой выдумщик по части интервью, а в этом случае придумал еще и секретный матч. Все просто: у него на столе лежали кучи казанских и федеральных газет, роясь в которых он переписывал новости для своего издания. И вот как-то, перепутав даты, перепечатал новость о матче ватерпольных команд «Синтеза» и «Штурма-2002» только годичной давности. Напрасно пресс-атташе «Синтеза» Ольга Камардина взывала к горе-журналисту с просьбой дать опровержение о матче, тем более что «Синтез» в нем проиграл, и было вдвойне неприятно читать об этом очередную «новость» годовалой давности. Более того, отдельные ватерполисты к тому времени покинули либо «Синтез», либо «Штурм-2002», подчеркивая нелепость этой «новости». Но коллега был непреклонен: «Вы ничего не знаете. Был такой матч. Секретный!» Вот такой же «секретный» турнир провела по итогу Казань. При этом уже в ближайшие недели Казань примет абсолютно не секретные «Кубок Ельцина» по теннису, «Финал четырех» чемпионата России по волейболу среди женских команд и отборочный чемпионат страны по плаванию.

1 / 47 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов