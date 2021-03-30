Рынок ОСАГО: выплат меньше, ремонт дороже и борьба за безаварийных клиентов

Как автостраховщики закрыли пандемийный год и к каким изменениям готовятся

В России снижается количество выплат по ОСАГО. Так, по итогам прошлого года водители получили на 5 млрд рублей меньше возмещений ущерба — 136,9 млрд рублей (при 142 млрд годом ранее), подсчитала аналитическая служба «Реального времени». При этом прошлогодний ремонт машин, попавших в ДТП, ввиду ослабления рубля оказался дороже, чем было заложено в страховке. Возможно, это одна из причин того, что количество серьезных аварий на дорогах в Татарстане сократилось, а водители стали более аккуратными.



Выплат меньше, ремонт подорожал

В минувшем году страховые компании собрали премий по гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 218,9 млрд рублей, что на 5,4 млрд рублей больше, нежели годом ранее. При этом выплат страховки водителям было примерно на столько же меньше (на 5 млрд руб.), чем годом ранее. Всего в России выплатили по ОСАГО 136,9 млрд рублей (в 2019 г. — 142 млрд руб.).

Впрочем, и страховых случаев было на 10% меньше, чем годом ранее — 2 067 129 случаев (в 2019 г. — 2 298 996 случаев). В этом положительная сторона пандемии коронавируса — снижение показателя Центробанк связал с сокращением числа аварий на дорогах в связи с действием ограничительных мер.

Страховые премии по субъектам РФ в 2020 году



2020 2019 2018 2 017 2 016 Прирост 2020 к 2019 г. Прирост 2020 к 2019 г. в % ИТОГО: 220 021 177 214 948 980 225 965 142 222 075 980 234 368 827 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 218 979 360 213 541 806 225 949 751 222 069 260 234 368 827 5 437 554 2,5% в том числе по субъектам Российской Федерации:













Алтайский край 1 998 763 2 479 553 2 389 784 2 595 791 2 782 872 -480 790 -19,4% Краснодарский край 9 001 049 8 587 173 8 978 679 8 906 570 10 333 840 413 876 4,8% Красноярский край 4 022 589 4 009 099 3 979 219 3 932 804 4 262 578 13 491 0,3% Приморский край 3 042 325 2 819 550 2 109 478 2 579 296 3 599 389 222 775 7,9% Ставропольский край 2 982 457 3 067 968 3 095 778 2 636 140 2 622 224 -85 511 -2,8% Хабаровский край 1 854 477 1 794 537 1 665 843 1 961 644 2 200 604 59 940 3,3% Амурская область 1 016 561 1 021 176 876 466 780 694 794 185 -4 615 -0,5% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 1 541 712 1 610 858 1 542 396 1 494 469 1 526 524 -69 146 -4,3% Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 43 469 42 168 41 656 12 359 39 210 1 301 3,1% Астраханская область 1 098 485 1 189 601 1 223 578 1 196 893 1 238 774 -91 116 -7,7% Белгородская область 2 001 206 2 044 640 1 966 584 2 004 511 2 188 937 -43 434 -2,1% Брянская область 1 232 916 1 232 135 1 360 681 1 173 443 1 488 551 781 0,1% Владимирская область 1 789 766 1 865 083 2 041 236 2 085 115 2 109 083 -75 317 -4,0% Волгоградская область 2 539 269 2 497 975 2 400 795 1 980 196 2 023 814 41 294 1,7% Вологодская область 1 759 396 1 733 605 1 851 859 1 813 943 2 024 427 25 791 1,5% Воронежская область 3 183 807 3 043 944 2 827 056 2 542 834 3 172 147 139 862 4,6% Нижегородская область 5 158 369 5 091 627 5 083 676 4 883 384 5 356 769 66 742 1,3% Ивановская область 1 076 911 1 161 524 1 058 493 944 424 878 297 -84 613 -7,3% Иркутская область 3 066 855 2 966 573 2 897 248 3 078 366 3 442 692 100 282 3,4% Республика Ингушетия 114 918 84 454 84 583 87 476 119 150 30 463 36,1% Калининградская область 1 332 407 1 321 032 1 301 364 1 322 821 1 505 770 11 375 0,9% Тверская область 1 651 438 1 667 957 1 619 936 1 710 309 1 920 530 -16 519 -1,0% Калужская область 1 338 257 1 407 112 1 409 230 1 213 844 1 406 453 -68 856 -4,9% Камчатский край 594 629 564 081 416 642 275 915 220 170 30 548 5,4% Кемеровская область — Кузбасс 3 381 983 3 490 096 3 596 235 3 314 219 3 770 983 -108 113 -3,1% Кировская область 1 435 216 1 464 597 1 539 891 1 540 655 1 546 867 -29 381 -2,0% Костромская область 664 991 656 048 671 299 674 175 776 642 8 942 1,4% Республика Крым 1 266 138 1 058 211 887 008 103 559 215 861 207 927 19,6% Самарская область 4 849 178 4 317 382 5 497 931 5 376 233 5 838 629 531 796 12,3% Курганская область 968 300 1 041 149 1 029 213 773 676 947 156 -72 849 -7,0% Курская область 1 317 140 1 268 505 1 245 309 1 201 621 1 747 695 48 636 3,8% Город Санкт-Петербург, город федерального значения 12 890 038 12 153 446 13 757 891 14 122 643 14 678 535 736 592 6,1% Ленинградская область 2 690 940 2 509 114 2 058 691 1 685 303 1 793 008 181 826 7,2% Липецкая область 1 563 561 1 483 232 1 320 686 1 164 749 1 398 344 80 330 5,4% Магаданская область 213 845 184 009 127 940 123 510 174 310 29 836 16,2% Город Москва, столица Российской Федерации, город федерального значения 33 181 503 33 096 134 42 416 287 45 760 314 40 785 695 85 369 0,3% Московская область 17 287 825 16 305 689 15 593 804 13 147 238 13 436 448 982 136 6,0% Мурманская область 1 250 367 1 282 751 1 260 476 1 107 856 1 084 196 -32 385 -2,5% Новгородская область 722 812 725 632 765 040 797 825 834 173 -2 820 -0,4% Новосибирская область 4 571 151 4 293 504 4 047 704 4 205 193 5 122 234 277 647 6,5% Омская область 2 546 098 2 562 491 2 559 165 2 579 708 2 807 351 -16 393 -0,6% Оренбургская область 2 258 188 2 259 306 2 490 562 2 375 118 2 800 934 -1 119 0,0% Орловская область 846 405 823 709 780 852 778 692 879 291 22 696 2,8% Пензенская область 1 400 397 1 317 058 1 397 140 1 364 011 1 591 382 83 339 6,3% Пермский край 3 170 565 3 185 500 3 517 078 3 602 964 3 989 056 -14 935 -0,5% Псковская область 693 694 679 077 761 173 761 438 807 741 14 617 2,2% Ростовская область 5 266 504 5 327 726 5 282 753 4 695 207 5 074 771 -61 222 -1,1% Рязанская область 1 610 351 1 594 340 1 632 773 1 358 136 1 912 421 16 011 1,0% Саратовская область 2 611 950 2 599 720 2 744 455 2 611 992 2 912 551 12 230 0,5% Сахалинская область 863 454 847 591 867 728 821 983 920 626 15 863 1,9% Свердловская область 6 370 825 6 211 561 6 555 974 6 195 502 7 255 202 159 264 2,6% Смоленская область 1 303 010 1 382 893 1 476 345 1 531 083 1 450 475 -79 883 -5,8% Город федерального значения Севастополь 214 836 194 755 196 294 28 619 107 343 20 081 10,3% Тамбовская область 1 187 675 1 184 171 1 209 431 1 159 586 1 292 277 3 504 0,3% Томская область 1 387 873 1 445 891 1 404 792 1 484 343 1 650 581 -58 018 -4,0% Тульская область 1 890 625 1 853 896 2 064 180 2 031 048 2 147 600 36 729 2,0% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 3 300 779 3 244 188 3 324 962 3 581 826 4 023 903 56 591 1,7% Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 2 879 164 3 208 784 3 479 723 3 573 555 3 704 854 -329 620 -10,3% Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 997 369 986 665 946 630 906 454 1 010 610 10 704 1,1% Ульяновская область 1 556 531 1 465 947 1 595 335 1 446 237 1 537 755 90 584 6,2% Челябинская область 6 372 297 5 995 843 6 285 332 6 112 224 6 309 327 376 454 6,3% Забайкальский край 675 244 748 592 644 534 721 501 694 176 -73 347 -9,8% Чукотский автономный округ 33 598 30 323 37 878 36 981 26 872 3 275 10,8% Ярославская область 1 476 987 1 470 031 1 377 564 1 290 003 1 516 108 6 956 0,5% Республика Адыгея (Адыгея) 562 997 511 730 343 317 324 775 348 525 51 266 10,0% Республика Башкортостан 5 742 842 5 870 077 5 359 139 5 223 652 5 155 585 -127 235 -2,2% Республика Бурятия 712 450 735 068 601 283 576 263 759 098 -22 618 -3,1% Республика Дагестан 1 420 323 1 130 536 779 209 1 036 066 1 520 918 289 788 25,6% Кабардино-Балкарская Республика 615 558 522 992 427 782 462 756 593 465 92 567 17,7% Республика Алтай 163 482 198 626 311 340 240 822 225 659 -35 143 -17,7% Республика Калмыкия 251 225 210 148 156 595 98 860 158 974 41 078 19,5% Республика Карелия 826 039 791 698 797 910 787 361 903 450 34 341 4,3% Республика Коми 1 024 768 1 064 974 1 169 174 1 197 091 1 287 109 -40 206 -3,8% Республика Марий Эл 700 315 645 346 579 681 559 105 647 670 54 970 8,5% Республика Мордовия 847 235 876 838 853 753 794 334 684 747 -29 603 -3,4% Республика Северная Осетия — Алания 439 360 393 575 332 200 369 105 425 109 45 785 11,6% Карачаево-Черкесская Республика 363 079 270 604 160 794 140 783 237 544 92 475 34,2% Республика Татарстан (Татарстан) 7 376 255 6 537 980 8 006 174 7 521 810 7 764 469 838 275 12,8% Республика Тыва 135 578 142 322 75 277 96 236 101 350 -6 744 -4,7% Удмуртская Республика 1 666 550 1 597 602 1 717 199 1 743 901 1 919 918 68 948 4,3% Республика Хакасия 511 743 505 371 481 656 513 636 609 764 6 372 1,3% Чеченская Республика 601 497 422 173 455 667 614 986 585 418 179 324 42,5% Чувашская Республика — Чувашия 1 313 032 1 276 553 1 274 526 1 207 368 1 326 657 36 479 2,9% Республика Саха (Якутия) 947 406 459 389 1 318 812 1 121 409 1 162 344 488 017 106,2% Еврейская автономная область 136 641 117 836 75 125 78 701 120 081 18 805 16,0% Байконур 9 548 7 389 2 822 19 0 2 159 29,2% За пределами Российской Федерации 1 041 817 1 407 173 15 391 6 720 0 -365 357 -26,0%

Такого же мнения придерживается и Рустэм Сабиров, вице-президент Союза страховщиков Татарстана: в связи с коронавирусом, люди длительное время сидели дома, автомобильный поток уменьшился и, как следствие, снизилось число ДТП. В результате, все это привело к росту средних выплат в автостраховании, что подтверждает Банк России в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков и объясняет это увеличением стоимости ремонта иностранных автомобилей вслед за ослаблением рубля, а также изменением стоимости запчастей в справочнике ОСАГО.

«Страховую сумму по ОСАГО вряд ли будут увеличивать»

Рынок также поддержал рост числа заключенных договоров. Средняя страховая премия по итогам 2020 г. (5,5 тыс. руб.) незначительно превышала показатель 2019 г.

— Стоимость ремонта растет. Единую методику оценки ущерба никто не отменял. Многие компании стараются делать выплаты деньгами. С учетом износа деталей, на ремонт никто машину не отправляет, — сказал Рустэм Сабиров, — Но страховую сумму по ОСАГО вряд ли будут увеличивать в этом году, так как она повлечет увеличение стоимости полиса.

Количество жалоб по ОСАГО, по данным регулятора, в прошлом году снизилось почти на четверть (24,2%), но на них по-прежнему приходится львиная доля обращений.



Страховые выплаты по субъектам РФ в 2020 году



2020 2019 2018 2 017 2 016 Прирост 2020 к 2019 г. Прирост 2020 к 2019 г. в % ИТОГО: 137 371 412 142 379 150 137 901 725 175 516 252 172 645 917 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 136 972 915 141 992 034 137 897 004 175 516 144 172 645 917 -5 019 119 -3,5% в том числе по субъектам Российской Федерации:













Алтайский край 1 578 951 1 676 367 1 501 971 1 829 708 1 719 410 -97 416 -5,8% Краснодарский край 6 248 001 7 725 733 8 028 502 10 472 298 13 231 228 -1 477 732 -19,1% Красноярский край 2 840 337 2 779 136 2 552 810 3 029 490 2 856 175 61 201 2,2% Приморский край 3 494 183 2 662 564 1 961 589 3 299 680 2 977 313 831 618 31,2% Ставропольский край 2 337 284 3 252 673 2 527 260 3 067 446 2 765 045 -915 390 -28,1% Хабаровский край 1 375 587 1 185 375 1 168 521 1 504 018 1 324 195 190 211 16,0% Амурская область 646 169 665 019 596 954 1 293 957 998 329 -18 850 -2,8% Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 23 176 18 837 14 427 11 388 16 223 4 339 23,0% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 888 148 1 059 503 775 416 911 029 1 009 303 -171 355 -16,2% Астраханская область 713 147 1 227 911 997 850 923 379 946 570 -514 764 -41,9% Белгородская область 1 397 610 1 540 554 1 317 533 1 565 092 1 372 226 -142 945 -9,3% Брянская область 739 059 859 041 671 661 726 790 994 948 -119 982 -14,0% Владимирская область 843 149 1 143 676 1 286 045 1 438 331 1 337 307 -300 528 -26,3% Волгоградская область 1 665 216 2 107 591 1 832 828 2 695 814 3 558 858 -442 374 -21,0% Вологодская область 939 198 1 018 754 926 659 1 105 882 1 130 805 -79 556 -7,8% Воронежская область 2 576 330 2 297 449 1 843 159 2 641 264 2 755 042 278 880 12,1% Нижегородская область 3 748 405 4 114 008 3 527 101 6 591 942 5 506 243 -365 603 -8,9% Ивановская область 670 441 943 762 1 013 653 1 430 060 1 495 437 -273 321 -29,0% Иркутская область 2 193 284 2 038 181 2 569 448 2 434 967 2 384 245 155 104 7,6% Республика Ингушетия 367 686 230 193 109 769 145 748 173 051 137 494 59,7% Калининградская область 816 813 987 226 725 450 864 429 932 859 -170 412 -17,3% Тверская область 1 033 802 1 077 097 1 038 055 1 215 441 1 175 818 -43 295 -4,0% Калужская область 898 200 973 262 801 914 740 970 898 098 -75 061 -7,7% Камчатский край 304 463 319 121 221 564 199 959 168 644 -14 658 -4,6% Кемеровская область — Кузбасс 2 007 334 1 896 836 2 044 332 2 445 081 2 264 667 110 498 5,8% Кировская область 795 527 979 458 946 443 1 472 955 1 283 419 -183 932 -18,8% Костромская область 418 422 418 909 376 986 435 804 414 200 -487 -0,1% Республика Крым 1 000 556 708 341 311 186 40 567 86 593 292 215 41,3% Самарская область 2 888 021 2 809 201 3 734 953 4 608 790 4 197 084 78 820 2,8% Курганская область 779 899 845 658 689 828 693 244 705 171 -65 759 -7,8% Курская область 913 894 929 432 827 308 947 450 1 050 189 -15 538 -1,7% Город Санкт-Петербург, город федерального значения 7 018 243 7 071 564 7 748 217 9 057 863 9 418 992 -53 321 -0,8% Ленинградская область 1 494 039 1 364 152 988 811 940 882 939 478 129 886 9,5% Липецкая область 1 177 365 1 150 229 1 057 672 1 606 151 1 748 487 27 137 2,4% Магаданская область 200 698 115 238 78 887 96 766 125 746 85 459 74,2% Город Москва, столица Российской Федерации, город федерального значения 16 146 623 17 849 124 22 960 114 27 074 826 23 658 496 -1 702 501 -9,5% Московская область 8 332 173 8 093 753 7 242 401 8 252 277 7 170 431 238 420 2,9% Мурманская область 693 816 740 248 617 079 767 231 900 123 -46 432 -6,3% Новгородская область 423 779 438 833 394 417 435 820 428 662 -15 053 -3,4% Новосибирская область 4 163 441 3 413 858 2 895 623 4 022 123 3 346 724 749 583 22,0% Омская область 1 480 183 1 512 911 1 368 649 1 550 042 1 493 374 -32 729 -2,2% Оренбургская область 1 389 238 1 373 640 1 281 771 2 217 007 2 026 002 15 599 1,1% Орловская область 556 142 557 265 500 245 568 431 558 689 -1 123 -0,2% Пензенская область 975 310 1 004 610 978 584 1 177 894 1 201 466 -29 300 -2,9% Пермский край 1 594 872 1 793 772 1 533 000 2 148 304 2 112 830 -198 900 -11,1% Псковская область 454 002 441 714 369 876 462 898 488 879 12 288 2,8% Ростовская область 3 461 853 4 687 874 4 267 686 5 907 927 6 669 479 -1 226 021 -26,2% Рязанская область 940 386 1 005 301 772 327 791 527 1 210 278 -64 915 -6,5% Саратовская область 1 512 241 1 739 893 1 485 620 1 881 967 2 154 382 -227 652 -13,1% Сахалинская область 568 902 484 584 454 426 481 641 510 378 84 318 17,4% Свердловская область 3 132 070 3 237 212 3 361 080 5 355 794 5 092 344 -105 142 -3,2% Смоленская область 1 122 024 1 098 827 1 173 915 1 182 323 920 836 23 197 2,1% Город федерального значения Севастополь 196 235 197 479 103 966 11 119 41 013 -1 244 -0,6% Тамбовская область 843 923 874 461 703 849 749 449 840 249 -30 538 -3,5% Томская область 878 568 935 563 841 230 1 001 701 998 661 -56 994 -6,1% Тульская область 1 137 165 1 205 398 1 161 830 1 198 508 1 225 552 -68 233 -5,7% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 1 664 410 1 747 061 1 548 653 1 896 195 1 987 958 -82 651 -4,7% Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 1 260 750 1 572 905 1 529 410 1 733 877 1 827 099 -312 155 -19,8% Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 413 190 408 673 357 849 390 444 384 881 4 517 1,1% Ульяновская область 915 438 1 227 943 1 245 701 1 928 955 1 750 007 -312 505 -25,4% Челябинская область 4 338 443 4 574 207 3 915 004 5 597 886 5 941 599 -235 764 -5,2% Забайкальский край 685 582 525 310 423 714 461 445 432 959 160 272 30,5% Чукотский автономный округ 11 753 9 535 16 184 9 248 4 959 2 218 23,3% Ярославская область 895 318 1 072 517 841 311 1 105 817 1 196 971 -177 200 -16,5% Республика Адыгея (Адыгея) 438 304 527 600 373 287 540 000 642 713 -89 296 -16,9% Республика Башкортостан 3 691 105 3 557 878 3 019 638 4 858 850 4 638 229 133 227 3,7% Республика Бурятия 586 675 593 583 583 595 796 259 851 624 -6 908 -1,2% Республика Дагестан 2 657 067 1 970 374 1 423 822 1 926 374 1 489 754 686 693 34,9% Кабардино-Балкарская Республика 583 192 515 004 430 156 557 321 564 797 68 188 13,2% Республика Алтай 112 945 199 613 157 396 135 375 102 764 -86 668 -43,4% Республика Калмыкия 170 872 146 146 80 206 96 559 142 239 24 726 16,9% Республика Карелия 484 608 528 084 431 002 489 166 531 827 -43 476 -8,2% Республика Коми 519 339 564 700 509 134 567 570 558 901 -45 362 -8,0% Республика Марий Эл 428 745 450 387 393 549 441 742 489 408 -21 642 -4,8% Республика Мордовия 547 649 595 904 486 659 610 736 632 162 -48 254 -8,1% Республика Северная Осетия—Алания 933 895 694 770 525 377 629 519 404 493 239 125 34,4% Карачаево-Черкесская Республика 517 904 433 930 221 592 456 528 650 514 83 974 19,4% Республика Татарстан (Татарстан) 4 276 642 3 910 449 4 338 413 6 641 305 6 784 387 366 193 9,4% Республика Тыва 164 255 116 305 86 509 100 840 109 323 47 949 41,2% Удмуртская Республика 1 019 591 1 054 891 995 635 1 170 203 1 167 338 -35 299 -3,3% Республика Хакасия 507 552 465 800 434 627 506 606 432 697 41 752 9,0% Чеченская Республика 627 545 521 743 408 851 439 379 288 318 105 802 20,3% Чувашская Республика — Чувашия 821 560 815 332 717 121 856 451 904 891 6 228 0,8% Республика Саха (Якутия) 497 258 220 395 1 064 612 752 689 633 965 276 863 125,6% Еврейская автономная область 147 544 88 386 55 192 95 004 88 894 59 158 66,9% Байконур 18 199 4 237 352 357 0 13 962 329,5% За пределами Российской Федерации 398 497 387 117 4 721 108 0 11 381 2,9%

С сентября прошлого года тарифный коридор по ОСАГО был расширен в обе стороны, что позволило страховщикам точнее оценивать риск-профиль каждого клиента. Кроме того, поправки в законодательстве, вступившие в силу в конце августа, установили возможность введения страховщиками дополнительных факторов, которые оказывают влияние на стоимость полиса для каждого страхователя.



— Тарифный коридор ОСАГО расширяется, идем к рыночным ценам. Но пока нет такого рыночного подхода, который бы оценивал манеру вождения и аварийность, — посетовал Рустэм Сабиров.

Игорь Лаппи, генеральный директор компании «Совкомбанк Страхование» также отметил, что 2020 год принес серьезные изменения в части динамического ценообразования ОСАГО — индивидуализацию тарифных факторов, благодаря которой страховщики смогли гибко подойти к формированию стоимости ОСАГО.

«Новая тарификация — вызов и виток конкуренции за безаварийных клиентов»

Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» высказался, что прошедший год был богат событиям на страховом рынке: либерализация тарифов по ОСАГО, пандемия коронавируса, которая привела к резкому снижению частотности страховых событий, рост цен на запчасти в справочниках.

— Однозначно можно говорить о том, что для потребителей либерализация тарифов оказала позитивное влияние. Около половины клиентов получили скидки относительно цен прошлого года. С другой стороны, для страховых компаний новая тарификация является вызовом и новым витком конкуренции за безаварийных клиентов, — заключил Павел Нефедов.

По словам Павла Нефедова, в большинстве своем крупные страховщики внедрили максимально гибкую систему тарификации, учитывающую все имеющееся у них сведения о клиенте. Несмотря на это, аналитики и андеррайтеры постоянно находятся в поиске новых факторов, способных улучшить дифференциацию клиентов и дать каждому клиенту еще более точную цену, отражающую именно его персональные риски. Это рутинная работа в любой страховой компании, и она никогда не останавливается.

«ОСАГО — невысокомаржинальный продукт, но при взвешенном подходе прибыльный»

Из новшеств этого года Рустэм Сабиров выделил изменения в порядке прохождения технического осмотра, без которого ОСАГО не заключить.



Говоря о прибыльности страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, эксперт отметил, что 2020 год в условиях ограничения транспортного потока компании тем не менее закончили с положительным результатом:

— Очень много факторов, влияющих на рентабельность ОСАГО. Одни страхуют больше юридических лиц, у других в портфеле больше граждан. Одни страхуют в южных регионах, другие — в северных. В Москве тариф — самый высокий, там рентабельность самая высокая. Где-то камеры еще влияют.

Игорь Лаппи назвал ОСАГО социально значимым видом страхования, но это еще и бизнес, цель которого — получение прибыли, напомнил он:

— Это невысокомаржинальный продукт, но при взвешенном подходе является прибыльным. Разные бизнес-стратегии дают разные бизнес-результаты. Здесь также стоит учитывать и иные факторы, спрогнозировать которые довольно сложно — переходящие убытки (от договоров прошлых периодов), судебные расходы (основное требование и накладные расходы), страховое мошенничество, которого хоть и стало меньше, но оно по-прежнему остается значимым расходом, — подытожил Лаппи.

Рынок ОСАГО в Татарстане

Интересно, что Татарстан отличился на фоне российских показателей по сбору страховых премий по ОСАГО. В отличие от спада по стране республика, напротив, показала рост и

привлекла 7,4 млрд рублей страховых премий, что на 12,8% больше, чем годом ранее (6,5 млрд руб. в 2019 г.). Выплат на 3,1 млрд рублей меньше, чем премий, всего — 4,3 млрд руб., но больше, чем в 2019 году на 9,4%.

№ Лицензия Страховщик Премии Доля рынка РТ 1 2239 АО «АльфаСтрахование» 1 212 105 16,4% 2 0001 ПАО СК «Росгосстрах» 805 169 10,9% 3 1587 АО «СО «Талисман» 755 223 10,2% 4 1858 АО СК «Армеец» 720 196 9,8% 5 1216 АО СК «Чулпан» 697 061 9,5% 6 1209 САО «РЕСО-Гарантия» 589 271 8,0% 7 1284 АО «Группа Ренессанс Страхование» 580 092 7,9% 8 0621 САО «ВСК» 383 861 5,2% 9 3211 АО «ГСК «Югория» 337 101 4,6% 10 0928 СПАО «Ингосстрах» 281 145 3,8%

В первую тройку лидеров-страховщиков в Татарстане по объему привлечения попали «АльфаСтрахование» (1,2 млрд руб., доля рынка 16,4%), «Росгосстрах» (805,2 млн руб., доля рынка 10,9%) и «Талисман» (755,2 млн руб., доля рынка 10,2%).

Лидерство по объему выплат принадлежит все тем же «АльфаСтрахованию» (683 млн руб., доля рынка 16%) и «Талисману» (449,7 млн руб., доля рынка 10,5%), но на третье место вышел «Армеец» (443,5 млн руб., доля рынка 10,4%).

При этом «АльфаСтрахование» увеличило на 3,5% объем страховых премий, уменьшив выплаты на 10,4%. «Росгосстрах» повысил собираемость премий на 13%, сократив выплаты по ОСАГО на 5%. «Талисман» собрал на 19% больше, но и выплаты увеличил на 5,2%.

№ Лицензия Страховщик Выплаты Доля рынка РТ 1 2239 АО «АльфаСтрахование» 683 034 16,0% 2 1587 АО «СО «Талисман» 449 708 10,5% 3 1858 АО СК «Армеец» 443 517 10,4% 4 1216 АО СК «Чулпан» 431 276 10,1% 5 0001 ПАО СК «Росгосстрах» 375 264 8,8% 6 1284 АО «Группа Ренессанс Страхование» 341 230 8,0% 7 0621 САО «ВСК» 259 758 6,1% 8 1209 САО «РЕСО-Гарантия» 243 825 5,7% 9 0928 СПАО «Ингосстрах» 208 874 4,9% 10 0177 АО «Юнити страхование» 206 250 4,8%

Всего на топ-10 лидеров как по привлечению страховых премий, так и по выплатам, приходится 85—86% рынка (объема привлечения по ОСАГО).

Говоря о тенденциях и особенностях 2020 года, Игорь Лаппи отметил, что частота ДТП и объем выплат остались примерно на уровне 2019 года:

— Мы видели небольшое снижение этих показателей во время изоляции, но после ее завершения ситуация, к сожалению, выровнялась. Однако здесь мы бы хотели отметить, анализируя наш портфель, ДТП в Татарстане стали менее серьезными, водители — более аккуратными, и это нашло отражение в их тарифе ОСАГО.

Рассуждая о перспективах 2021 года, Игорь Лаппи ожидает некоторого снижения стоимости ОСАГО на 5—7% для аккуратных водителей. По его словам, рыночная конкуренция за аккуратных автовладельцев вырастет, страховщики будут модернизировать тарифные факторы, их вес и значимость. Подход станет более гибким и индивидуальным, более точечным. Также на величину тарифа повлияет оптимизация аквизиционных расходов: уход в диджитал, партнерская синергия — в целом сыграют важную роль в тарифной политике.

Регионы-лидеры по выплатам и премиям ОСАГО



Среди регионов лидеров по приросту объема страховых премий можно отметить Республику Саха (106,2% к 2019 году) — 947,4 млн руб. Однако, посмотрев на среднее значение (1 млрд руб.) за последние 5 лет, прирост уже не кажется таким большим.

Второе место по приросту премий принадлежит Чеченской Республике (+42,5% к 422,2 млн руб. в 2019 г.), которая привлекла в 2020 году на ОСАГО 601,5 млн руб.

Третью строчку рейтинга по относительному приросту страховых премий занимает Республика Ингушетия — 114,9 млн руб. или 36,1% к значению предыдущего года.

Среди регионов, которые показали максимальный прирост (34,2%), оказалась и Карачаево-Черкесская Республика, обновив максимум премий по ОСАГО за 5 лет в 2020 году (363, млн руб.).

Первым по приросту выплат выделилась все та же Саха (125,6%), которая выдала по ОСАГО в 2020 г. 497,3 млн руб. (в 2019 г. — 220,4 млн руб.).

Второе место по относительному приросту выплат заняла Магаданская область (прирост 74,2%). В 2020 г. всего в ней выплатили по ОСАГО 200,7 млн руб. Это самый высокий уровень выплат за последние 5 лет.

Тройку лидеров замыкает Еврейская автономная область (+66,9% к 88,4 млн. руб. в 2019 г.) с выплатой в 147,5 млн руб.