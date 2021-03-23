УНИКС и «Локомотив-Кубань» разыгрывают скрытый финал Еврокубка — первый бой за Казанью

Димитрис Прифтис стратегически переиграл Пашутина, а помог в этом сбалансированный состав

Решающая стадия Кубка Европы стартовала накануне в Казани в российском четвертьфинале: УНИКС — «Локомотив-Кубань». Как признавались действующие лица, именно это противостояние, скорее всего, определит будущего победителя всего турнира. Первый бой «скрытого финала» остался за Казанью — в первую очередь за счет удачной игры легионеров и гибкости казанского тренера Димитриса Прифтиса. «Реальное время» подводит главные итоги первой игры российского четвертьфинала Кубка Европы. Почему Пашутин — еврокубковый тренер, как сбалансированный состав помог переиграть краснодарцев и почему Прифтис практически не использует россиян — в нашем материале.

Евгений Пашутин брал Кубок Европы с обеими командами. Сыграет ли фактор тренера в этом противостоянии?

Нынешний наставник краснодарского «Локомотива» Евгений Пашутин — фигура не чужая и для казанской команды. При нем в 2016 году казанцы брали серебряные медали и выходили в Евролигу. В главном турнире Старого Света, правда, он выступил не слишком-то удачно, плетясь в конце турнирной таблицы.

Зато его раннее пришествие в УНИКС ознаменовалось победой во втором по силе турнире — Кубке Европы. В сезоне-2010/2011 казанцы выиграли этот трофей первыми. После этого Пашутин перебрался на юг и выиграл Еврокубок уже у руля «Локомотива-Кубань» в сезоне-2012/2013.

Круговорот Пашутина в российском баскетболе вновь привел его на тренерский мостик «железнодорожников», и тот уже умудрился вывести краснодарскую команду в плей-офф турнира, будучи на волоске от вылета на групповой стадии. «Локомотив» под его руководством сначала провалил две игры, а когда «приперло», выиграл две последние игры ровно с тем отрывом по очкам, какой был необходим, чтобы опередить оппонентов.

По мнению Пашутина, кто пройдет дальше в этом четвертьфинале, тот, скорее всего, и возьмет Кубок Европы нынешнего сезона. Фото lokobasket.com

Евгений Пашутин отлично знает, как выигрывать этот турнир. Вопрос, сумеет ли с ним справиться Димитрис Прифтис? У греческого наставника УНИКСа в достижениях пока только полуфинал Кубка Европы.

Даже сам российский специалист перед игрой комментировал это противостояние как определяющее. По мнению Пашутина, кто пройдет дальше в этом четвертьфинале, тот, скорее всего, и возьмет Кубок Европы нынешнего сезона.

Первый поединок с небольшим отрывом оставил за собой Димитрис Прифтис — 94:88. Сумеет ли он удержать успех в краснодарской ответной встрече уже через три дня?

Противостояние тренеров в Казани выиграл Прифтис

Преимущество своей площадки, которое УНИКС получил благодаря более удачному выступлению на предыдущей стадии, оказалось довольно малоосязаемым на старте игры. Уже на старте второй четверти «Локомотив» вел в счете на одиннадцать очков.

Но Димитрис Прифтис быстро среагировал, взял тайм-аут, что-то эмоционально объяснил своим американским легионерам Джамару Смиту и Окаре Уайту, а также произвел перестановки. И 11 очков преимущества «Локомотива» были растеряны за какие-то две минуты. Пашутину же почему-то пришло в голову, что именно на этом отрезке можно дать отдохнуть своим лидерам, и он выпустил практически второй состав.

Локальная победа Прифтиса над Пашутиным перешла в активное наступление — УНИКС включился во второй четверти, набросал почти десятиочковый отрыв — 33:17 во второй десятиминутке, и 51:42 к большому перерыву светилось на видеокубе «Баскет-холла». Больше казанцы гостям выходить вперед в счете не давали.

УНИКС включился во второй четверти, набросал почти десятиочковый отрыв — 33:17 во второй десятиминутке. Фото unics.ru

Противостояние двух тренеров, двух хороших стратегов, вышло на первый план, ведь средний уровень легионеров у обеих команд примерной равный. Они быстро перестраивались, пользовались слабыми сторонами соперника и закрывали обнаруженные «дыры» оппонентом в своей игре заменами. Приятно было смотреть, как тренеры эмоционально действуют на бровке, ищут решения и делают свои ходы в этих «баскетбольных шахматах».

Российским игрокам на этой стадии Кубка Европы не место?

Джордан Теодор, Джон Холланд, Морган Джордан и Окаро Уайт — такова четверка игроков, разбавленная Георгием Жбановым, выходила на паркет в стартовом составе УНИКСа. Правда, последний уже вскоре с радаров пропал, и на паркете мы видели исключительно американских легионеров казанцев. Разве что в середине игры «холодным» выходил на площадку Павел Сергеев и даже отметился «трешкой», но на этом все.

После игры с «Андоррой» на предыдущей стадии турнира журналисты уже недвусмысленно намекали Прифтису, что у него в Кубке Европы играют в основном только американцы, а россияне все больше остаются на скамейке. Обвинения в предвзятости греческий специалист моментально отверг:

— Я хочу сказать, что на этом этапе турнира все игры важны, и я доверяю всем игрокам. У меня очень большой состав игроков, и потому я стараюсь давать играть российским игрокам, и все знают, что они мне нравятся. Но я думаю, что журналист, который задавал вопрос, не знает, что сейчас важна разница очков в каждом матче.

Обвинения в предвзятости греческий специалист моментально отверг. Фото unics.ru

В принципе, если отталкиваться от результата, какой давали вчера Смит, Уайт и Канаан, это вполне логично — стадия турнира достаточно ответственная, не время для экспериментов.

Но если казанский баскетбольный клуб рассчитывает поднимать свою популярность и перехватить хотя бы часть казанских болельщиков у футбола и хоккея, то стоит задуматься о том, чтобы на паркете хотя бы изредка появлялись если не доморощенные, то хотя бы российские баскетболисты.

Более сбалансированный состав позволил УНИКСу взять верх

Что же касается легионеров, то с американским защитником Краснодара Найджеллом Уильямс-Госсом, подписанным в январе, в составе УНИКСа не сравнится никто. Его сумасшедшее 31 очко — показатель космический. Даже Айзея Канаан с его 18 очками остался в тени.

Однако именно более сбалансированный состав, когда баскетболисты казанской команды взаимозаменяемы (например, при полученном повреждении Джордана Теодора его легко подменяет Джамар Смит), — то преимущество, которое позволило УНИКСу переломить ход игры.

Евгений Пашутин уже был в подобной ловушке с одним ярко выраженным лидером-защитником будучи у руля УНИКСа. В евросезоне-2016/2017 у него в команде играл, пожалуй, лучший защитник в Евролиге Кит Лэнгфорд, который набирал примерно такие же цифры за игру, как и Госс. Однако гранды европейского баскетбола быстро раскусили этот трюк и выключали американца. Неужели Пашутин не учится на своих ошибках?

С американским защитником Краснодара Найджеллом Уильямс-Госсом, подписанным в январе, в составе УНИКСа не сравнится никто. Фото lokobasket.com

— Сегодня и Канаан, и Смит, и Холанд себя показали. Все трое, весь периметр, — признавал Пашутин уже после матча. — Они забросили много тяжелых бросков, но было много и много бросков открытых. Наша задача больше минимизировать их открытые броски, играть один на один, играть в контакт, чтобы было как можно с большим сопротивлением, — сказал наставник «Локомотива».

— Очень сложная, конечно, была игра, особенно в исполнении Госса. Я думаю, перед ответным матчем мы должны разобрать его игру и провести более хорошую работу против него, — отметил в свою очередь Прифтис.

Эрик Добролюбов