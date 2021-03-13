Рафаэль Хакимов: «Мода на татар привела к тому, что русские дворяне принимали татарские фамилии»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 19-я

Фото: «Приезд Екатерины II в Казань», художник Ильяс Файзуллин. 2005 год

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Русские дворянские фамилии татарского происхождения

Существует специальная литература о родословных русских знатных людей с татарскими корнями. Мы же отметим только некоторые из них.

Суворовы и Апраксины происходят от ханского мурзы Салахмира. Талызины и Колокольцевы — от мурзы Кука Тагалдызина.

Дворянский род Ермоловых берет начало от Арслана-Мурзы-Ермолы, который в 1506 г. приехал из Золотой Орды на службу к князю Василию Ивановичу. Род адмирала Федора Ушакова происходит от ордынского хана Редега.

Герб князей Кудашевых

Вообще, татары активно поступали на службу в русскую армию во все времена. И прославились во многих боях. Достаточно назвать такие имена, как Нахимов, Кутузов, Суворов. С началом Отечественной войны 1812 г. только в Казанской губернии из татар и башкир были сформированы десятки полков, которые на Бородинском поле наводили ужас на противника. А командовал ими — князь Кудашев, зять легендарного Михаила Кутузова. Фамилия Кутузовых означает «вспыльчивость».

От Андрея Кураки, сына ордынского хана Булгака, берут начало дворяне, носившие фамилии Куракиных, Голицыных и Булгаковых. Многие представители рода Куракиных состояли на дипломатической службе и неслучайно попали в роман Льва Толстого «Война и мир».

Не менее знаменитым был род Голицыных, давший начало известным боярам и дворянам. Среди них — два фельдмаршала, полсотни адмиралов и генералов, при этом многие были награждены за ратные заслуги. Большинству же фамилия Голицыных известна из-за бессменного адъютанта Михаила Кутузова — Александра Голицына, который написал «Записки об Отечественной войне».



Были среди русских дворян и «псевдотатары». Так, к 1450 г. татарский язык, как и все татарское, стал модным при дворе великого князя Василия II Московского, за что его обвиняли в чрезмерной любви к татарам. Мода на татар привела к тому, что некоторые русские дворяне принимали татарские фамилии. Так, один из членов семьи Вельяминовых стал известен под именем Аксак (хромой), а его наследники стали Аксаковыми. Заимствования продолжились и в последующие века.

«Русские татарские» писатели

Татарское происхождение имеет также род Булгаковых, происходивший от Ивана Ивановича Шалина, предком которого был Шаин (Шай). Этот человек приехал «со многими людьми» на службу к великому князю Олегу Рязанскому в конце XIV века.



Предок классика русской литературы Ивана Тургенева — мурза Арслан Турген, после крещения принявший имя Иоанн, приехал к великому князю Василию Второму Темному из Золотой Орды. Род Арслана Тургена относился к ордынской аристократии, так же, как и дворянский род Огаревых. В их родословной написано о предке следующее: «мурза честным именем Кутламамет, прозванный Огарь». Мурза Кутла Мамет приехал из Золотой Орды в середине XIII в. на службу к Александру Невскому. После крещения под православным именем Пантелеймон татарский мурза получил вотчины в Касимове, Шацке, Медыне, Старице, Костроме и Юрьев-Польском. Ну а большинству россиян дворянский род Огаревых известен по биографии Николая Огарева — русского поэта-публициста, революционера и ближайшего друга Герцена.

Татары оставили заметный след в русской культуре. Многие знаменитые писатели имели татарские корни. Среди них Державин, Чаадаев, Куприн, Лев Толстой, Достоевский и т.д. Не зря же Толстой приезжал в Казань учиться и первые его рассказы связаны с Казанью.



Лев Толстой в годы учебы в Казанском университете

Дворянский род Михаила Карамзина восходит к мурзе Кара Мурзе/Мирзе. В 1606 г. потомки Кара Мурзы были «жалованы поместьями», то есть получили дворянство. Авторитетный историограф Николай Карамзин является представителем седьмого поколения Семена Карамзина — того самого, который «выбил» дворянство для своих потомков.

Гавриил Державин — уроженец Казанского края

Нельзя не упомянуть уроженца Казанского края Гавриила Державина. Его родители из Лаишевского района Республики Татарстан. Державин родился в селе Сокуры. В 1759—1762 гг. учился в Казанской гимназии. Затем служил солдатом в лейб-гвардии Преображенского полка в Петербурге, где оказался участником дворцового переворота 1762 г., приведшего к власти Екатерину II. В 1772 г. был произведен в чин гвардии подпоручика, в 1773 г. участвовал в подавлении восстания Пугачева. С 1777 г. перевелся в статскую службу с чином коллежского советника, некоторое время служил в Сенате.



Могила родителей Гавриила Державина в селе Егорьевка Лаишевского района РТ

Екатерина II заметила его после публикации в журнале «Собеседник любителей российского слова» «Оды к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице, писанной татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санкт-Петербурге». Императрице чрезвычайно понравилась ода, после чего Державин стал популярным автором при дворе, и ему поручались высокие посты в имперской администрации.

Названных имен достаточно, чтобы представить масштабы влияния татар на русскую культуру.