Леонид Слуцкий: «У наших тренеров нет коммуникации с российскими арбитрами»

Резиуан Мирзов в этом сезоне стал злым гением «Рубина»

В пятницу казанский «Рубин» встретился с подмосковными «Химками». Одержав до этого три победы подряд, казанцы в итоге оступились, а химчане, в свою очередь, продлили свою, уже 10-матчевую серию, без поражений. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Химки»: загадочный клуб без стратегии и философии

В 23-м туре чемпионата «Рубин» встретился с главной загадкой постковидного чемпионата России по футболу. Подмосковную команду в Премьер-Лигу забросило чудом — поскольку прошлогодний чемпионат ФНЛ был остановлен в момент наивысшего взлета «Химок» в сезоне. Ее со скандалом покинул главный тренер Сергей Юран. Более того, «Химки» успел покинуть и его сменщик Дмитрий Гунько — в Казань клуб привез Игорь Черевченко. Да и про Черевченко нельзя с уверенностью сказать, что он доработает до конца сезона: в «Химках» многое происходит не благодаря, а вопреки. И даже десятое место клуба с очковым багажом, практически гарантирующим место в РФПЛ на следующий сезон, для нынешних «Химок» ничего не значат.



В том числе и потому, что исторически у «Химок» нет четкой стратегии развития. На сайте клуба написано: «Это не просто команда… Достояние нашего родного городского округа, его жителей. Мы гордимся нашим клубом, его небольшой, но уже славной историей». Это звучит красиво, но, увы, не соответствует действительности.

Созданный в лихом 1997 году в качестве младшего брата одноименного баскетбольного клуба, футбольный коллектив за 24 года не пришел к какой-либо константе. Единственная закономерность, которая приходит на ум, — так это то, что клуб похож мифологическую Спарту. Только наоборот: в Спарте сбрасывали в пропасть слабых и некрасивых детей, а в «Химки» сбрасываются «старые» именитые футболисты. Поэтому здесь успели поиграть такие солидные персонажи, как Константин Генич, Алексей Медведев, Максим Ромащенко, Егор Титов, Роман Широков… И даже в лучшие годы клуба приоритеты в его развитии было нельзя четко обозначить.

Исторически у «Химок» нет четкой стратегии развития. Фото: vk.com/fckhimki_official

У «Рубина ровно на сорок минут «что-то пошло не так»

Тем не менее, смутная «кредитная» история «Химок» не позволяла конкретно «Рубину» смотреть на соперника сверху вниз. Ведь ранее гости нанесли казанцам две шикарные оплеухи — обыграли 3:0 в Кубке России и вынесли со счетом 2:0 в первом круге нынешнего чемпионата. Счет 3:0 случился, когда обеими командами руководили другие тренеры (Андрей Талалаев и Роман Шаронов, соответственно). А второе обидное поражение «Химки» наносили «Рубину», имея в составе подавляющее количество футболистов из того, первого матча. Их было 11, включая авторов всех трех голов — Гапона, Коряна, хорошо знакомых нам Игоря Кухарчука и перешедшего из «Рубина» Павла Могилевца. Так что ноябрьские — 0:2 сидели занозой у всех рубиновых, включая Леонида Слуцкого.

И уже к 30-й минуте вчера рядом с той занозой появилась свежая. Вначале новобранец сборной страны Резиуан Мирзов реализовал пенальти, а потом Могилевец шикарным ударом в обвод Дюпина напомнил о себе казанской публике.

Отметим обоих авторов голов. Мирзов, к примеру, своим пенальти преподал урок Артему Дзюбе, который не может забить уже три раза подряд. Перед Станиславом Черчесовым стоит вопрос: а не дать ли Резиуану шанс в предстоящем матче сборной? Ведь мальтийцы наверняка будут много фолить, и не исключено, что сделают это и в своей штрафной. А Слуцкий не может придумать, что же делать с этим Мирзовым, который забил в ворота его команды уже четвертый мяч за три игры.

Что касается «Рубина», то, постепенно становясь грозой авторитетов, сама команда Леонида Слуцкого еще не стала авторитетом. Осознавая это, откровенно говоря, болельщики «Рубина» больше опасались за матч в Уфе, но беда пришла, откуда не ждали — на домашнем поле от «Химок». Более того, Мирзов сделал еще и замысловатую подачу, после которой мяч пролетел в опасной близости от ворота Юрия Дюпина. «Рубин» до тех пор ничем не мог похвастать, разве что плотным ударом Ильи Самошникова, только мяч полетел ровно по центру ворот другого Ильи — голкипера гостей Лантратова.

Уже к 30-й минуте вчера рядом со старой занозой появилась свежая. Фото: fckhimki.com

Слуцкий: «Судьи с нами не в одном «окопе»

Распечатать его ворота смог Джордже Деспотович, которому помогла нестандартная атака с нестандартным голевым пасом Михаила Костюкова, «исполнившего» пяткой. Так Джордже реабилитировался за пенальти в ворота казанцев, назначенный за попадание мяча в его локоть.

— Наверное, я соглашусь, что был пенальти, — заявил Леонид Слуцкий, — но много вопросов вызвал момент, который был перед этим. Тогда, на мой взгляд, сфолили на Карле Старфельте, и арбитр даже не посмотрел на этот момент. У меня много вопросов возникает, как и у всех, к судейству, и я, например, не понимаю, почему они даже не посмотрели, и момент сразу был заигран. Я максимально корректно обратился к резервному арбитру с вопросом: «Будет ли просмотр момента». Но сразу видно было, что они его даже не смотрели, и этот момент, насколько я знаю, не повторяли в трансляции. Хотя это был эпизод, заслуживающий рассмотрения.

В конце своего спича Слуцкий посетовал на то, что он получил за свой вопрос желтую карточку, и у тренеров нет коммуникации с арбитрами, которые не могут выстраивать отношения, и злят людей. В моменте, когда любой иностранный арбитр улыбнулся бы, пообещав объяснить этот момент в перерыве, наши судьи уже бегут с желтой карточкой. Поэтому российские тренеры считают, что с судьи с ними, как образно выразился Слуцкий «не в одном окопе».

После того, как рубиновцы забили, Уремович тут же ошибся, ошибся, сбрасывая мяч Дюпину — так, что тому пришлось прерывать контратаку на линии штрафной. И гостевые атаки выглядели гораздо острей. Хорош был у гостей и 20-летний Кирилл Боженов, один из двух химчан, вызывающийся в юниорскую сборную России. Хороши были и его партнеры, которые зачастую даже из-под прессинга уверенно выходили через короткий перепас, а не играя по принципу «бей вперед, а игра пойдет». А вот Денис Макаров, уезжающий в конце недели в молодежную сборную страны для участия в финальной части чемпионата Европы, выглядел непозволительно скромно.

Затащив достаточно бодро смотревшуюся игру в эндшпиль, химчане снова забили. Отличились уже упомянутые Боженов, сделавший передачу на Мирзова, и сам Резиуан, дважды накрутивший двух защитников казанцев и откативший мяч Илье Кухарчуку. Тот «передал привет бывшим» уже через три минуты после того, как сменил другого экс-рубиновца Могилевца. Проходи этот матч летом — третий мяч «Химок», вылетевший после удара Ильи, снес бы все паутины на перекладине ворот Дюпина. У «Рубина» мог бы получиться практически зеркальный ответ, когда Солтмурад Бакаев примерно так же накручивал оборонцев «Химок», но решающий удар казанцев оказался в итоге чуть-чуть неточным.

Гостевые атаки выглядели гораздо острей. Фото: rubin-kazan.ru

Могли стать питомником, но стали отстойником

Завершая репортаж, снова обратимся к истории «Химок» — благо, они своей победой заслужили свою нынешнюю «минуту славы». В какой-то короткий миг этот клуб мог стать эдакой подмосковной «Аталантой», позволяющей развить таланты молодежи. Сезон 2005 года, казалось бы, дал четкое понимание роли «Химок» в российском футболе. Тогда в команде собрались молодые Олег Иванов и Ренат Янбаев (два участника призового Евро-2008), Андрей Ещенко и Евгений Савин, плюс Асильдаров, Гогуа, Данишевский, за год до этого в клубе успел «прокачаться» Павел Погребняк… Все они росли в компании Андрея Тихонова и Дениса Машкарина, но уже в следующем сезоне вектор развития команды был смещен на достижение результата.

Появились матерые Березовский, Бесчастных, Дроздов, Кондрашов, Парфенов, Мор (кстати, Эдуард Мор был экспертом нынешнего матча, логично признав лучшим по его итогу Резиуана Мирзова), общими усилиями завоевавшие путевку в Премьер-лигу, которая похоронила некогда «аТАЛАНТливые» «Химки» как проект питомника для перспективной молодежи, с годами превратившийся в отстойник .



В последние годы в команде коротали время сыновья местных тренеров: Артем Юран, Михаил Тихонов, Максим Стогов. Там поиграли и дети больших бизнесменов: Вадим Манзон (сын ресторатора Аркадия Манзона) и Борис Борисович Ротенберг (сын российского олигарха). Сейчас к ним присоединились сыновья второго тренера Валерия Климова — Тимофей и Валерия Шмарова — Егор. Пока еще ничего нельзя сказать о 17-летних отпрысках Климова и Шмарова, но про старших партнеров уже можно заявить: звезд с неба они точно не хватали...

