«Хочу помочь мужу»: журналист «Казанских ведомостей» стала кондуктором маршрутки

Раиля Мутыгуллина сменила профессию, но профессии не изменила

Фото: Максим Платонов

Чем может заняться талантливый журналист, решивший уйти из профессии? Первая мысль — писать книги, верно? А вот и не угадали. Журналист может заняться, конечно же, чем угодно, но вряд ли кому-то придет в голову мысль, что он станет кондуктором автобуса. Этот материал «Реального времени» — о том, как отличный журналист стал кондуктором казанского автобуса, но остался в профессии. И да, речь идет о женщине — Раиле Мутыгуллиной.



Путевые заметки

О том, чем сейчас занимается Раиля Мутыгуллина, прослужившая в «Казанских ведомостях» верой и правдой целых 18 лет, автор этого материала узнала случайно. Коллега позвонила и загадала загадку — вот эту самую: чем может заниматься хороший журналист, уйдя из профессии. Разгадать ее, разумеется, не удалось.

— Она работает кондуктором и пишет об этом в соцсети!

Заглянув на страничку Раили, я застряла там, пока не прочитала все до последнего комментария. Яркие, лаконичные, полные достоинства и уважения к людям «путевые заметки» завораживали четко схваченные характерами и узнаваемыми ситуациями и прекрасным стилем.

Забегая вперед, скажу: да, я спросила Раилю, не хочет ли она со временем издать книгу. Нет, ответила она, это слишком большая ответственность. Меня этот твердый отказ огорчил, и думается, для других ее читателей это тоже будет разочарованием. Остается надеяться — вдруг она передумает?

Мне понравилась работа кондуктора. Каждый день новые лица, порой, интересные знакомства, опять-таки, новый поворот в журналистике

От первого лица

«Почти два месяца назад, в предпоследний день уходящего 2020 года, я поменяла работу — устроилась в одно из городских автопредприятий кондуктором. Уже с первой смены поняла, что эта работа — кладезь тем для журналиста. Ежедневная встреча с сотнями людей, среди которых находятся индивидуумы, очень интересные. Пройти мимо них я не могла. Так родился мини-проект, который работает только на моей странице в ВК».

«Знаете, что я заметила за собой, после того, как стала работать на автобусах? Еще сильнее полюбила Казань. Этот город вообще для меня особый. Впервые я приехала сюда в 1997 году. И хотя причина была не радостная — средняя дочь лечилась в ДРКБ — тем не менее, влюбилась в Казань с первого взгляда. Тогда она еще не была такой ухоженной как сейчас. Но для меня это ничего не значило — очень хотелось переехать сюда и это случилось через 9 лет».

«Мои пассажиры нередко спрашивают сочувствующе: «Тяжело?». Честно отвечаю — «Нет». И это не кокетство, а, правда. Есть гораздо тяжелее работы, которые своей монотонностью, скукой, физической нагрузкой могут свести с ума. Мне понравилась работа кондуктора. Каждый день новые лица, порой, интересные знакомства, опять-таки, новый поворот в журналистике, если так можно назвать мое творчество на стене в ВК».

Я убеждена: если человек оказался в трудной ситуации, лишился работы — это не страшно, всегда можно найти замену. Переходить с одного места на другое — несложно

«Не могу я не писать!»

На вопрос, почему она ушла из журналистики, из газеты, Раиля ответила предельно честно — из-за денег. Строительство дома, кредиты — и на все про все скромная зарплата журналиста. А почему именно кондуктором? Тоже просто:

— Хочу помочь мужу. Ему три года не хватило до стажа, необходимого для льготной пенсии. Вот и уговорила супруга обучиться на категорию «Д» и стать водителем автобуса. А сама пошла в кондукторы — чтобы потом работать с ним на одной машине.

— Не страшно было так все кардинально менять?

— Я убеждена: если человек оказался в трудной ситуации, лишился работы — это не страшно, всегда можно найти замену. Переходить с одного места на другое — несложно. Я проработала 16 лет крановщицей, отсюда и льготная пенсия. А однажды поучаствовала в объявленном газетой конкурсе — написала поздравление к 8 Марта — и неожиданно для себя победила. Потом мне несколько раз давали редакционные задания, а потом пригласили на постоянную работу. Я стала корреспондентом, не имея специального образования. Работала с 2002 года по 2020-й — больше, чем на кранах! Я — рабочий человек и мне было несложно вернуться в рабочую среду, но я дала себе слово не терять того, что получила, работая журналистом. То хорошее, что я впитала — я сохраню.

— Но у тебя репортерство в крови, это видно по твоим путевым заметкам — неужели не хочется вернуться? — пытала я Раилю.

— Нет, уже не вернусь. Пишу для себя. А журналистика стала другой, амплуа репортера вымирает. С пандемией мы стали кабинетными журналистами, сидим на документах, пишем бегом — что успел, то и сдал, главное — я начинаю затухать.

— И все-таки ты пишешь...

— Да, потому что, чем я занимаюсь, мне интересно. Что ни человек, то характер, что ни день, то какие-то события. И заметки, которые я пишу для себя, соответствуют духу времени — они сжатые. Людям сегодня хочется прочесть мало, а узнать много. И мне хочется что-то новое узнать. Я необычный кондуктор — сел интересный пассажир, поговорили немного — и мой день сделан, мне хочется летать. Так что я по-прежнему больше журналист, чем кондуктор. Ездишь — и внутри все переполняет, не могу я не писать!

Они на самом деле очень отзывчивые, добрые, ранимые. Переживают за все — и за пассажиров

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

— Кондуктор — зеркальное отражение пассажира, — говорит Раиля Мутыгуллина. — Заходит пассажир взвинченный, готовый на скандал — и тут же вспыхивает искра. Но есть кондукторы, которые умеют сдерживаться, гасить это напряжение. Я тоже не кричу, не матерюсь — лучше спокойно сказать, если что-то не так. Зло и грубость обязательно вернутся, а это ни к чему

В своей новой профессии она видит много общего с профессией журналиста: тут и там на тебя обрушивается волна негатива:

— Но кондуктору в этом плане полегче, тут плохое быстро проходит. Три-четыре остановки — и человек вышел.

О чем молчит кондуктор

— И тем не менее, профессия кондуктора накладывает отпечаток на характер?

— О, кондукторы — уникальный народ! Не надо смотреть на внешнюю сторону — на них как будто оболочка надета. Это защитная реакция. Они на самом деле очень отзывчивые, добрые, ранимые. Переживают за все — и за пассажиров. Коммуникабельные, готовые прийти на выручку и пассажиру, и коллеге. Просто это не афишируется.

Иллюстрация этого утверждения из путевых заметок Мутыгуллиной: «Сегодня очень морозно. По градусам вроде бы терпимо, но из-за ветра холод пронизывающий насквозь. На остановке Горьковское шоссе заходит парень, и вплотную подойдя ко мне, просит провезти его без денег, то есть даром. По виду не наркоша, не гопник — обычный парень лет 18.

— Пожалуйста, возьмите меня, на работу надо, а денег нет.

Каждую смену попадаются желающие проехать бесплатно. Многим отказываю. Но этот парень чем-то зацепил. В жизни случаются всякие обстоятельства и мы, кондукторы, не звери. Заплатила за проезд из своего кошелька (план надо выполнять) и еще дала 50 рублей на обратную дорогу. Надеюсь, он меня не обманул».

Раиля Мутыгуллина рассказала, что сюжет, который недавно выложил в соцсети какой-то блогер — про то как кондуктор автобуса выбрасывает из салона пьяную женщину, не имеет ничего общего с правдой

А еще, говорит Раиля, что ни кондуктор — то жизненная история. Вот одна из них, описанная ею в сети:

«Ее я заметила в первую неделю работы, настолько она привлекает к себе внимание. Немножко смешная, шумная. Копна светлых волос, облаком вокруг головы и на них маленькая вязаная шапочка, которая непонятно как держится на них. Как принято у кондукторов, сразу же начали разговаривать, как будто знакомы много лет.

А затем она села ко мне в автобус — ехала в гараж. «Я в Москву на днях собираюсь, к дочке», — заявила она, как будто продолжила прерванный недавно разговор. — «Да и лекарство надо забрать. Дорогущее, больше 200 тысяч».

Дальше она коротко и быстро, через каждое слово добавляя отборный мат, рассказала свою историю борьбы за жизнь. 15 лет живет со своей болезнью, научилась договариваться с ней, перетерпевать боль».

— Когда врачи сообщили о том, что мне осталось жить не более 1,5 лет, я их сразу послала: «А вот *** вам!». И, как видишь, жива еще, и их радую».

А еще Раиля Мутыгуллина рассказала, что сюжет, который недавно выложил в соцсети какой-то блогер — про то как кондуктор автобуса выбрасывает из салона пьяную женщину, не имеет ничего общего с правдой. Нетрезвую гражданку кондуктор сама буквально затолкала в салон автобуса за несколько остановок до этого, ее довезли до дома, помогли выйти, а она не устояла на ногах и плюхнулась в сугроб. Этот-то момент и зафиксировал на видео возмущенный казанец. И добрый поступок кондуктора не остался безнаказанным.

«Жду и боюсь встречи»

Среди персонажей, описанных Раилей в путевых заметках, один пока не «засветился». Валера — инвалид без кистей рук, у которого вечно нет социальной карты, чтобы оплатить проезд.

— Он проехал бесплатно раз, второй, третий — и я с ним заговорила, — вспоминает Мутыгуллина. — И оказалось, что он знает, в каких приютах в какой день какое блюдо дают. Где кормят вкуснее. Где вещи дают. И вот он ездит — кормится.

Каждый человек, я убеждена, должен иметь не одну профессию, не одни «корочки», а две или три

А еще кондуктор-журналист очень ждет встречи с маленькой пассажиркой — девочкой, которая ожидая на остановке автобуса, играла с бездомной собакой с желтым чипом на ухе, в салоне призналась, что очень мечтает о собаке, но родители в разводе, живет она с мамой в маленькой квартире, и мама собаку завести не готова. Потом была другая встреча — и девочка рассказала, что щенка овчарки обещал для нее завести папа, у которого свой большой дом, а она будет приходить и играть с ним.

— Я жду и боюсь встречи с ней, вдруг папа не сдержал слово, — говорит Раиля. — Думаю, что спрашивать не буду — если все сложилось хорошо, она сама расскажет.

«В крановщицы я пойду — пусть меня научат»

В выпускном классе школы Раиля Мутыгуллина оказалась на экскурсии на заводе и увидела работу мостовых кранов. И влюбилась в них на всю жизнь — она и сейчас говорит, что готова вернуться к профессии крановщицы. Только не на стройку и не на высоченный башенный кран — с нынешним уровнем техники безопасности брать на себя такую ответственность, говорит она, страшно.

— Крановщик — это рабочая интеллигенция, это профессия серьезная и ответственная, только оценивается сейчас эта работа плохо, — говорит Раиля.

Впрочем, она считает, что и сегодня есть достойные рабочие места на крутых современных заводах, и что работать там куда интереснее и полезнее для собственного развития, чем протирать штаны в роли «менеджера» в магазине или офисе. Беда, по ее мнению, в том, что молодежь под влиянием навязанных родителями стереотипов, не рвется не к настоящему, достойному делу. И в том, что об этих профессиях не пишут и не рассказывают.

— Когда я вижу, что кондуктором приходит работать молодая девчонка, я ее начинаю толкать: ну что ты здесь пропадаешь — или учись, получи специальность! — говорит Раиля. — Каждый человек, я убеждена, должен иметь не одну профессию, не одни «корочки», а две или три! У меня было три — крановщик, стропальщик и сверловщица. Большинство людей живет в узком «коридоре» — как положено. У большинства людей есть эти шоры. Если их снять, то проходит страх и легче принимать какие-то решения. А чего бояться-то — ну, попробуешь, ну не получится.

Большинство людей живет в узком «коридоре» — как положено. У большинства людей есть эти шоры. Если их снять, то проходит страх и легче принимать какие-то решения

Правила жизни

Биографию журналиста Раили Мутыгуллиной легкой не назовешь. Родители — работники колхоза из Альметьевского района — перебрались с двумя сыновьями в Таджикистан на большую стройку по вербовке, стали строителями. Раиля родилась в Узбекистане в городе Янгиюль. Когда девочке было 4 года, мама, работавшая каменщицей, упала и разбилась насмерть. Родственники матери забрали Раилю и старших братьев к себе, а потом началась, как говорит она, «веселая жизнь сироты».

У нее было три мачехи, с последней она осталась жить после ухода отца и переняла от нее, как она говорит, неистребимое желание учиться, узнавать и , осваивать что-то новое:

— У нее было всего три класса образования, и она всегда жалела об этом, и подталкивала учиться меня. Говорила: есть возможность — учись! И своим дочерям я то же самое говорю.

А из своей «сиротской» жизни Раиля вынесла урок, ставший правилом жизни: никого нельзя унижать, нельзя ставить человека ниже себя, оскорблять отношением свысока — это недостойно в первую очередь со стороны того, кто унижает.