В Казани кондуктор автобуса пришла на помощь пассажирке, у которой случился приступ

Фото: кадр видео инцидента

В Казани кондуктор автобуса спасла пассажирку, у которой случился приступ эпилепсии. Об этом рассказали в Ассоциации АТП РТ.

Все произошло накануне на остановке «Риф Эль». В какой-то момент один из пассажиров закричал, что стоящей рядом девушке плохо: она не могла держать голову, начала бледнеть и синеть.

«Я контролировала, чтобы девушка не прикусила язык. Попросила водителя принести мою сумку, в ней был нашатырный спирт. Смазала виски и дала подышать, девушка начала приходить в себя», — цитирует ассоциация слова сотрудницы Гульнас Гимадиевой.

После действий кондуктора, девушка начала приходить в себя, однако приступ продолжался. Все время кондуктор удерживала ее, чтобы та не упала. Тем временем водитель принял решение сойти с маршрута, пересадив пассажиров в другой автобус. Экипаж дождался приезда скорой помощи и только после этого вернулся на маршрут.

Фото: кадр видео инцидента

Кондуктору Гульнас Гимадиевой руководство МУП «ПАТП №4» объявило благодарность.

Ранее экипаж автобуса пришел на помощь женщине, которой стало плохо с сердцем.

Ольга Плешкова