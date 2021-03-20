Центробанк предлагает сворачивать льготные госпрограммы и ипотеку

А еще предостерегает от административного сдерживания цен и объясняет: ключевая ставка повысилась впервые за 2 года из-за инфляционных опасений

Банк России неожиданно повысил ключевую ставку — впервые за 2 года, с 4,25% до 4,5%. Планы на мягкую монетарную политику смешала инфляция — рост цен с начала года встревожил российские власти. Спрос уверенно восстанавливается, а предложение за ним не успевает — так объяснила глава Центробанка решение о повышении ставки. Регулятор считает, что к докризисному уровню экономика вернется до конца 2021 года. И сразу после прохождения острой фразы кризиса льготные госпрограммы надо будет сворачивать, от льготной ипотеки отказаться, цены административно не сдерживать, а насчет курса рубля не переживать — все равно он не так катастрофично сказывается на инфляции. Подробнее о «ястребиных настроениях» Эльвиры Набиуллиной и о том, как Центробанк аргументирует свое мнение — в материале «Реального времени».

Эльвира Набиуллина надела брошь в виде ястреба

Сегодня Банк России неожиданно для многих экономистов объявил о том, что повышает ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых. Монетарная политика ужесточается впервые с декабря 2018 года — на фоне пандемии за 2020 год регулятор снизил ставку за 2020 год с 6,25 до 4,25%.

Решение повысить ключевую ставку впервые за 2 года, да еще и пережив спад экономики из-за ковидных ограничений, Центробанк принял, пытаясь повлиять на резко выросшую инфляцию в РФ. Потребительские цены в I квартале оказались выше прогнозов регулятора, и баланс рисков сместился в сторону проинфляционных. В Центробанке сообщили, что необходимость вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике продиктована тем, что спрос быстро восстанавливается, а инфляционное давление растет. А еще регулятор также не исключил, что на ближайших заседаниях будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

— В предложении «Сохранить нельзя повысить» запятую мы поставили в правильном месте, — заявила Набиуллина вчера на пресс-конференции.

А ее жакет был украшен крупной брошью в форме ястреба, раскинувшего крылья. Давно известно, что брошки на пресс-конференции глава российского ЦБ выбирает, в зависимости от ключевого месседжа, который хочет донести до аудитории. Напомним, в феврале, когда снижение ставки Центробанк остановил, на пиджаке Набиуллиной красовалась лаконичная брошь в виде точки.

Фото: cbr.ru

Почему Центробанк резко развернулся

Напомним, почему это решение оказалось неожиданным. Дело в том, что еще в конце прошлого года глава российского регулятора Эльвира Набиуллина обещала, что денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой (а не нейтральной, или тем более жесткой). Банк России утверждал, что пока экономика не восстановится, процентные ставки останутся низкими и был уверен в том, что восстановление это «быстрым не будет»

«В следующем году мы ожидаем экономический рост в России на 3—4%, в 2022 г. — на 2,5—3,5% и в 2023 г. — на 2—3%. То есть докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 года», — говорила в ноябре 2020 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на следующие — года.

Но все же тогда она оставила себе поле для маневра, уточнив: Банк России будет поддерживать низкие процентные ставки, а денежно-кредитная политика Центробанка в 2021 году будет мягкой, только если дезинфляционное влияние пандемии «сохранится или усилится». Дешевизна денег должна была бы повысить доступность кредитов, а тем самым — и спрос (и потребительский, и инвестиционный). А это, в свою очередь, должно было ускорить возвращение российской экономики к жизни и стабилизировать инфляцию на 4%.



Однако с началом 2021 года рост потребительских цен начал тревожить российские власти. О недопустимости этого заявляли в разное время и в правительстве, и лично Путин. Как следствие, тут же эксперты начали предупреждать, что на новое снижение ставки Банк России уже не пойдет.

А сам регулятор в минувшем месяце ограничился тем, что сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, зато повысил прогноз по инфляции на 2021 год — с 3,5—4 до 3,7—4,2%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина при этом объявляла, что цикл снижения ставки закончен — голубиная риторика кончилась. ЦБ таргетирует инфляцию на уровне около 4%, но в последние месяцы рост цен в России ускорился: в январе он превысил 5% в годовом выражении, а по итогам февраля достиг 5,7%, что стало максимумом с февраля 2016 года.

И только Сбербанк не удивился

Большинство экономистов ждали сохранения ставки 4,25%. На шаг впереди остальных оказались аналитики Сбербанка, которые буквально на днях допускали, что ЦБ все же начнет ястребиный полет и таки повысит ключевую ставку. Подопечные Грефа отмечали, что росту ключевой ставки могут поспособствовать как рост рыночных ставок в развитых странах (к примеру, в американских казначейских облигациях), так и усиление инфляционных рисков в мире и в России.

Фото: cnews.ru

Сбер даже умудрился расслышать в заявлениях регулятора «сигналы о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики» (пока этого все-таки не произошло — из мягкой она стала лишь нейтральной). Но при этом аналитики Сбера сочли, что повышение ставок «не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российской и мировой экономики».

Ряд зарубежных экспертов — их совсем уж исчезающее меньшинство — полагают, что к концу 2021 года российский регулятор может повысить ставку даже на 1,25 п.п. — до 5,5, а то и до 6%. Аналитики Bloomberg объясняли такие прогнозы все тем же усилением инфляции, а еще — опасениями по поводу роста бюджетных расходов.

Вчера на традиционной пресс-конференции Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстанавливается увереннее, чем ожидалось, и в ЦБ ждут дальнейшего ее роста. Поэтому и начинают возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, чтобы вернуть инфляцию к уровню 4,2%. Правда, этого в Банке России ждут только в первой половине 2022 года. К концу 2021, по оценкам регулятора, инфляция будет выше 4%.

Две приманки для ястребов

Набиуллина объяснила, что повлияло на решение чиновников ЦБ РФ.

Во-первых, устойчивые компоненты годовой инфляции оказались выше 4%, а это указывало на повышенное инфляционное давление по широкому кругу товаров. Причем предложение на российском рынке пока никак не угонится за взрывным ростом спроса.

— Спрос был дезинфляционным в 2020 году, сейчас он стал проинфляционным. Эпидемическая ситуация улучшается, ограничения снимаются, люди делают покупки, которые ранее откладывали: покупают бытовую технику, товары для ремонта, тратят на развлечения и поездки. Спрос уверенно восстанавливается, а на восстановление предложения требуется больше времени. Цепочку поставок не просто восстановить, предприятиям нужно время для подстраивания к повышенному спросу на товары. Сектор внутреннего туризма — яркий пример: все произошло быстро и неожиданно, туристическая инфраструктура была не готова, — объяснила Набиуллина.

По ее данным, только отложенный спрос россиян на зарубежные поездки в 2020 году составил 2 трлн рублей в год. Какая-то часть этих нерастраченных за рубежом денег ушла в сбережения, какую-то часть люди потратили на внутренний туризм, или покупку товаров длительного пользования. То есть таким образом карантин и пандемия поддержали внутренний спрос.



Сейчас ускорился рост цен на продукты питания, причем меры правительства РФ по его ограничению позволили лишь сгладить часть удорожания. А дальше запустилась обычная спираль: сам по себе рост цен на товары повседневного спроса привел к росту инфляционных ожиданий россиян. А это, в свою очередь, как объяснили в ЦБ, может привести к устойчивому росту инфляции. Инфляционные ожидания россиян уже выше допандемических уровней. Чтобы не было дальнейшего витка инфляции — ставку пришлось увеличить.

Во-вторых, российская экономика растет быстрее и устойчивее ожиданий, благодаря тому самому спросу, причем как внешнему, так и внутреннему. Набиуллина говорит, что на глазах растет экспорт металлов, химических продуктов, продовольствия. В Банке России зафиксировали рост деловой активности и занятости на внутреннем рынке. Вырос потребительский спрос на товары длительного пользования, сохраняется высокий спрос на автомобили.

— Во многих отраслях уже восстановилось производство: например, производство мебели, бытовой техники, одежды, удобрений, сельхозтехники. Мы фиксируем и восстановление производства в наиболее пострадавших секторах — деловая активность растет в сфере услуг. Ждем дальнейшего роста экономики благодаря вакцинации и льготным госпрограммам, — оптимистично заявила Эльвира Набиуллина. — К докризисному уровню экономика вернется до конца 2021 года.

«Льготные госпрограммы должны быть завершены»

Ключевую ставку будут повышать и дальше, пока она не вернется в нейтральный диапазон: то есть до уровня в 5-6%. Сами условия денежно-кредитной политики ЦБ все-таки считает мягкими, хотя уровень кредитования, по словам главы Банка России, уже близок к максимальному за последние годы.

— Это происходит и благодаря льготному кредитованию правительственных программ, что дает дополнительное смягчение денежно-кредитной политики. ЦБ вынужден сохранять более жесткие условия для всех. Льготные госпрограммы должны быть завершены после преодоления спада экономики, после острой фазы кризиса. В дальнейшем такие госпрограммы должны быть кратковременные и адресные. Иначе за них заплатят бюджет и экономика из-за высоких ставок, — послала Набиуллина жесткий сигнал правительству РФ.

При этом, предупредила Набиуллина, инфляционные риски все равно остаются — но на них теперь могут повлиять мягкая денежно-кредитная политика развитых стран (когда она приведет к более быстрым темпам восстановления мировой экономики). Инфляцию может подстегнуть и спрос на российский экспорт, повышающий влияние внутреннего спроса. Если начнется рост цен на мировых товарных рынках — это может перекинуться и на внутренний российский рынок (впрочем, мы это уже сегодня видим — на примере продуктов питания). Отдельные риски по росту инфляции Набиуллина видит и на стороне предложения, то есть бизнеса и промышленности, в частности из-за роста издержек производства и нехватки кадров.

А еще глава Банка России прокомментировала мнение регулятора по сворачиванию масштабных программ льготной ипотеке в ряде регионов России. Оставить программы предлагается только в отдельных регионах и в крайнем случае — до конца этого года. Причем это не должны быть регионы, где льготная ипотека не разогнала цены на жилье и сформировала предпосылки к «ипотечному пузырю».

— Главное — темпы роста цен на жилье в регионах. И наличие запаса предложения жилья. Если льготная ипотека превращается просто в рост цен — людям жилье становится менее доступным. Цены на первичном рынке РФ в прошлом году выросли на 12% — это выше инфляции. Но даже после завершения масштабных антикризисных программ должны остаться постоянные адресные программы, только рассчитанные на определенных людей, регионы, города, где строителям неинтересно строить жилье.

А еще нельзя искусственно сдерживать цены и поддерживать рубль

Эльвира Набиуллина прокомментировала предложение особо «горячих голов» по административному регулированию цен. Сам постоянный мониторинг цен очень важен, согласилась она. Но каждое ведомство по результатам своего мониторинга цен может предложить меры административного и экономического регулирования:

— Если будут приняты внезапные меры экономического регулирования цен, которые повлияют на бизнес-проекты компаний — это будет фактором неопределенности. Нужен фактор предсказуемости. Это принципиально для бизнеса, — заявила она. — Что касается запрета повышения цен на социально-значимые товары… Я считаю, что административные запреты — крайняя мера, и она может действовать только краткосрочно. И дать, соответственно, может только кратковременный эффект. Если же меры по запрету повышения цен будут применяться долго, то они приведут к негативным последствиям и росту инфляционного давления.

Что касается курса рубля, то в ЦБ считают, что его волатильность гораздо слабее влияет на инфляцию, чем несколько лет назад. Ослабление курса рубля на целых 10% приводит лишь к приросту годовой инфляции на 0,5-0,6%. Раньше такой прирост был бы в два раза больше.

Само по себе ослабление курса рубля в 2020 году привело к росту инфляции, но этот эффект к настоящему моменту уже учтен в ценах. Искусственные меры поддержки курса рубля краткосрочно дадут эффект на снижение инфляции, но долгосрочно еще больше могут ослабить курс и оказать давление на инфляцию, предупредила Набиуллина.

