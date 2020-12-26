Глава Центробанка объяснила смысл своих брошек

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина все-таки раскрыла смысл брошек, которые она надевала на пресс-конференции после решений регулятора по ключевой ставке. Раньше она отказывалась это делать.

«В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — рассказала Набиуллина Сергею Шнурову в эфире канала RTVI.

Она отметила, что всегда думает о смысле надеваемой брошки, хотя, по ее словам, он доходит не до всех.



Напомним, в марте в брошке Набиуллиной в форме куклы-неваляшки журналисты обнаружили намек на стабильность экономики России. В феврале она надела брошку в виде аиста, в июле — две брошки в виде латинской буквы V и в виде подковы, в августе — брошку в виде знака паузы, в декабре — брошку в виде снегиря. Насчет последней Набиуллина заявила, что это стойкая птица, которая способна переносить морозы.