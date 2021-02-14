Фондовые индексы цветут и колосятся, сырьевые рынки входят в суперцикл

Как прошла неделя на мировых рынках

Неделя прошла довольно спокойно. Главными событиями на российском рынке стали геополитическая турбулентность (которая, впрочем, не обрушила ни рубль, ни фондовый рынок) и решение ЦБ РФ (которое, впрочем, никаких сюрпризов не принесло). Нефть продолжает расти и обновляет максимумы за несколько лет, за ней следуют металлы — кажется, на сырьевых рынках зреет новый суперцикл. В обзоре событий недели на мировых рынках «Реальному времени» помогает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Невероятная Walt Disney и ралли американских индексов



На этой неделе американские инвесторы прислушивались к риторике главы ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка. Он выразил обеспокоенность ситуацией на рынке труда США. Руководитель американского регулятора сообщил, что на восстановление могут потребоваться долгие годы. Но в его речи был и стимул для инвесторов: ФРС намеревается дождаться инфляции в 2% годовых, прежде чем сворачивать монетарное стимулирование. Это значит, что нулевые ставки удержатся еще некоторое время. К концу недели это стало положительным известием, подкрепившим позиции американских фондовых индексов.

По итогам недели в плюсе остались и Dow Jones, и S&P500, и Nasdaq. Все три основных фондовых индекса Америки торгуются на своих исторических максимумах. Волатильность на фондовом рынке Америки притихла, и основное внимание рынка сосредоточено на том, как скоро Байден примет обещанный пакет помощи экономике страны размером в 1,9 трлн долларов.

Джером Пауэлл выразил обеспокоенность ситуацией на рынке труда США. Фото: Susan Walsh, Pool / AP / rbc.ru

Среди интересных корпоративных событий на американском рынке — отчетность Walt Disney, которая снова показала сильный финансовый результат, хотя прогнозы были отрицательные. За год акции компании удвоились в стоимости, и все это — в основном благодаря стриминговой платформе, утроившей количество подписчиков в условиях локдауна. Парадоксально, но факт: Walt Disney смогла нарастить капитализацию в условиях полного закрытия ее парков развлечений, при закрытых кинотеатрах по всему миру и сворачивании некоторых своих проектов.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», комментирует «Реальному времени»:



— Общую конъюнктуру американского фондового рынка сейчас определяет ожидание стимуляционного пакета, который обещал Байден. И позитивная отчетность крупнейших компаний позволяет инвесторам оставаться в длинных позициях, они пока не спешат фиксировать прибыль. Несмотря на то, что фондовые рынки сейчас достигли максимумов, как таковой спешки в коррекции нет. Мы наверняка можем в ближайший период оставаться на текущих уровнях. Какие-то истории, конечно, будут отыгрываться — и это локально происходит. Но если бы инвесторы хотели зафиксировать свою прибыль и экстренно уйти с рынка — то уже сейчас для этого вполне можно было бы использовать текущие условия. Так что потенциал роста котировок еще есть — правда, он уже затухает. Некоторые инвесторы, конечно же, обеспокоены этим обстоятельством и дальнейшими перспективами.



Брошка Набиуллиной: точка в «голубиных» посланиях

В пятницу Совет директоров ЦБ РФ опять решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Нельзя сказать, чтобы это стало сюрпризом для рынков. В своем релизе регулятор говорит, что спрос восстанавливается быстрее и устойчивее, чем ждали аналитики. Центробанк считает, что инфляционные ожидания бизнеса и населения пока повышенные. На финансовых и товарных рынках происходит некоторое оживление, и российский Центробанк уверен, что спасибо за это можно говорить вакцинации.

Все это, по мнению регулятора, говорит о том, что на годовом горизонте больше не маячит риск снижения инфляции ниже допустимого уровня. Так что прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повысили до 3,7%—4,2%, и к дальнейшему смягчению монетарной политики предпосылок пока нет. Вряд ли в ближайшем времени ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку.

Центробанк считает, что инфляционные ожидания бизнеса и населения пока повышенные. Фото: скриншот видео

А из релиза ЦБ РФ исчезла риторика о том, что регулятор видит потенциал к дальнейшему снижению ставки. Будто бы подтверждая окончание «голубиного» периода, Эльвира Набиуллина украсила лацкан своего пиджака весьма красноречивой брошкой в виде обыкновенной точки. Возможно, это сигнализирует: «Хватит. Больше понижать ставку мы не будем».

Ярослав Кабаков считает, что послание Набиуллиной оказало некоторую поддержку котировкам рубля:



— В какой-то степени окончание мягкой денежно-кредитной политики, которое анонсировала Набиуллина, будет оказывать поддержку рублю в противовес остальным ожиданиям (например, внешнеполитическим). А вот прямой корреляции между курсом рубля и укрепляющейся нефтью пока не наблюдается. Рубль начнет отыгрывать высокие цены на нефть, когда у экспортирующих компаний вырастет экспортная выручка. Но потенциал для укрепления национальной валюты, думаем, присутствует.



Пока можно увидеть, что за неделю рубль подорожал к доллару на 0,4% (курс сейчас 74 рубля за доллар), к евро курс практически не изменился и по итогам пятничных торгов остановился на 89,49 рубля.

Слова Лаврова не стали кирпичом на шее рубля и российского фондового рынка

На российском фондовом рынке мы находимся под давлением потенциальных санкций — весь Евросоюз обсуждает высылку дипломатов и суд над Навальным. Геополитические риски есть, по словам многих экспертов. И мы наблюдаем отток капиталов с российского рынка, который был зафиксирован впервые за 16 недель (и это надавило на акции Сбербанка, которые просели на этой неделе). Но не все так плохо. Резкого падения фондовых индексов мы не видим. К концу недели выше ожиданий торговался нефтегазовый сектор: «Роснефть», «Газпром нефть» и «Газпром». Из несырьевых компаний хорошо ведут себя акции «Магнита».

Что касается резкой риторики Сергея Лаврова, который в середине недели заявил о том, что Россия может в любой момент оборвать связи с ЕС, то, вопреки ожиданиям самых нервных инвесторов, рынок это не обрушило, и даже евро не вырос по отношению к рублю.

Сергей Лавров в середине недели заявил о том, что Россия может в любой момент оборвать связи с ЕС. Фото: gazeta.ru

Ярослав Кабаков объясняет это тем, что ничего страшного, в общем-то, и не прозвучало, и новый виток санкций вряд ли косой пройдется по всей российской экономике. Скорее всего, эти меры Евросоюза опять будут персональными:



— В определенной степени мы видим, что есть попытка сгладить внешнеполитический конфликт и как-то купировать проблему протестов. Риторику Лаврова в прессе слегка утрировали. Но мне кажется, что попытаются сейчас сгладить это высказывание. И, кстати, ничего экстраординарного-то и не прозвучало. Понятно, если Евросоюз будет вводить жесткие санкции, скажем, на обращение капитала в евро, то мы отрубим им газ. Все отлично понимают, что ставки дальнейшего развития тоже достаточно высоки. Есть, конечно же, риски. И если будут санкции — они будут адресные по конкретным персонам: кому-то запретят въезд в государства Евросоюза, кому-то могут заморозить счета. С другой стороны, есть проблема «Северного потока — 2», хотя Германия очень не хочет его взаимоувязывать со всем происходящим...



На сырьевых рынках начался новый суперцикл?

Котировки нефти продолжают отыгрывать коронавирусное обрушение. Вчера котировки фьючерсов на Brent впервые за долгое время перешли через отметку в 62 доллара. И в целом мы наблюдаем дальнейший рост сырьевых рынков. По сравнению с апрелем 2019 года нефть стоит втрое дороже, сахар на этой неделе достигал четырехлетнего пика, никель и платина — на максимуме за последние 6 лет, кобальт обновил двухлетние максимумы, медь — восьмилетние.

— В связи с чем растет нефть? — комментирует специалист ГК «Финам». — Этому способствует, во-первых, дефицит нефти на рынках. Восстанавливается промышленность, ОПЕК прямо продолжает говорить, что в 2021 году будет дефицит, пик которого планируется на май месяц. Во-вторых, мы наблюдаем бурное восстановление промышленности, несмотря на локдаун. Экономика даже в этих условиях начинает более быстро восстанавливаться, чем ожидалось, даже несмотря на то, что ограничения еще не везде и не на все сняты. Плюс ко всему ожидания транспортного туристического потока, конечно же, сейчас стимулируют покупку нефти нефтетрейдерами на перспективу.



Кстати, аналитики JPMorgan констатируют пятую волну суперцикла сырьевых рынков за последние 100 лет. Рост цен на сырьевые товары, по прогнозам специалистов, продолжится и дальше — он будет поддержан восстановлением экономики после пандемии и ультрамягкой монетарной политикой в глобальных экономиках. Сильным позициям сырьевых товаров способствует и ослабление доллара США, и влияние экологической повестки. Последний до сих пор суперцикл сырья наблюдался с 1996 по 2008 годы.

Ярослав Кабаков говорит:



— Рост цен на сырьевых рынках может внести дисбаланс в сильные экономики, но в то же время даст стимул к развитию экономикам развивающимся — таким как Бразилия, Индия и, конечно же, Россия.

