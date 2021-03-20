Опрос предпринимателей: как отличить бизнес-образование от инфоцыганщины?
Российский рынок онлайн-образования за последние 5 лет вырос примерно на 20%. Такие выводы делает EdMarket Research. Вместе с ростом качественного образовательного контента увеличился и поток курсов от «инфоцыган». Предприниматели рассказали «Реальному времени», как часто они повышают уровень образования в своей компании и как отличить инфоцыганщину от настоящего бизнес-образования. Подробнее — в субботнем задачнике.
По оценкам исследования EdMarket Research, российский рынок онлайн-образования последние 5 лет растет примерно на 20%. Когда компании начали переводить сотрудников на удаленку, количество пользователей интернет-курсов выросло в разы. При этом увеличилось число бесплатных онлайн-уроков подозрительного качества. С какой периодичностью вы проводите повышение квалификации персонала? На что ориентируетесь при выборе образовательного курса? Сталкивались ли вы с инфоцыганщиной?
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Игорь Кутьин директор компании «Интегра-Казань»
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К нам часто поступают предложения от инфоцыган, мы их сразу отбрасываем. Сотрудники обучаются только на специализированных площадках компаний, которым мы доверяем и с которыми работаем. К «левым» компаниям из интернета не обращаемся. И тем более не покупаем образовательный контент у людей, которые сами не имеют опыта работы в нашей сфере, хотя и проводят обучение.
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Павел Шмаков директор школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе»
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У меня работают высококвалифицированные преподаватели, поэтому такая проблема перед нами не стоит. Наши учителя повышают квалификацию, но делают это сами. Поскольку наши РОНО и министерство выпускают курсы повышения квалификации низкого уровня.
Недавно Рособрнадзор опубликовал рейтинг регионов по качеству образования. В нем Татарстан на 22-м месте из 85 регионов, Москва и Петербург — на первом с громадным отрывом от всех субъектов. У нас в Татарстане хороший уровень «олимпиадников». Есть талантливые учителя, которые за большие деньги готовят детей к призовым местам. А вот уровень школьного образования в Татарстане чрезвычайно низкий.
Что говорить про повышение квалификации преподавания, когда у нас в целом образование на чрезвычайно низком уровне? Есть хорошее элитарное образование и 150 школ, где дети матом ругаются и не учатся. И это не по причине того, что дети плохие, а из-за чрезвычайно низкой степени повышения квалификации преподавателей.
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Айдар Габдульбаров генеральный директор компании «Мидас-Снаб»
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Еще до вхождения в онлайн-курс я его анализирую. Иногда советуюсь со знакомыми, которые говорят, что это инфоцыгане. Некоторых проходимцев видно по тому, как они общаются. Я проходил курсы по финансам и управлению. На курсах от государственных вузов не обучался — не верю, что они могут чему-то обучить. Новые знания можно получить только от практиков.
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Альбина Ибрагимова генеральный директор компании «Аист Тур»
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Я долгое время была наставником на «Фабрике предпринимательства». Это фундаментальный проект, который развивался при Министерстве экономики. По поводу инфоцыганщины ничего сказать не могу, потому что крутилась в рамках этого проекта и на другие курсы внимания не обращала.
С повышением образования нам повезло. Туроператоры каждый день проводят вебинары по новым направлениям, отелям, ковиду. Сотрудники обязательно час в день должны посвятить вебинару. Шикарное онлайн-образование готовят крупные операторы «Пегас Туристик», «Интурист», PAC GROUP. Сейчас операторы стали давать онлайн-уроки по продажам. С сомнительными курсами мы не сталкивались, а имена инфоцыган известны всем предпринимателям.
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Дмитрий Кузнецов директор компании «МегаФон» в Татарстане
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Непрерывное развитие — одна из пяти ключевых корпоративных компетенций «МегаФона». Компания предоставляет сотрудникам возможности профессионального роста и развития. Уже более 10 лет работает корпоративный университет «МегаАкадемия», где свыше 100 профессиональных тренеров обучают по более чем 2 000 программам. У сотрудников есть возможность посетить любой тренинг «МегаАкадемии» — внутри компании развернута удобная цифровая экосистема с возможностью посещения вебинаров, дистанционных курсов, планирования очного обучения. В среднем каждый сотрудник проходит обучение по четырем курсам в год. При этом сотрудники могут самостоятельно выбрать тему обучения и курс, а при необходимости обучение назначает руководитель. Если нужного курса нет в каталоге «МегаАкадемии», компания создает его или, проанализировав поставщиков образовательных программ, организует внешнее обучение.
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Станислав Голоднов директор компании «аАкцент»
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Два-три раза в год каждый сотрудник проходит обучение на образовательном курсе. При выборе программы ориентируемся на бренд школы. Курсы частных мастеров не используем, покупаем адекватные профессиональные программы.
Инфоцыган можно отличить тем, что в их «воронки» продаж можно попасть через первый бесплатный вебинар. Обычно на нем сразу видно, в теме человек или нет. Мы постоянно обучаемся и можем понять, что спикер рассказывает об общеизвестных истинах. Если мы выбираем курс от Skillbox, то читаем о каждом спикере. Если он представитель агентства, то узнаем рейтинг агентства и кто его клиенты.
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Вячеслав Миллер директор компании «Додо Пицца — Казань»
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Есть тренд на образование, поэтому появляются люди, которые, благодаря своей коммуникабельности, пытаются продать снег зимой. Качественное образование можно найти по рекомендации знакомых. В общепите есть экспертное сообщество, в котором могут посоветовать образовательные курсы. В «Додо» существует свой университет, в котором проходят обучение менеджеры, управляющие. Сторонних коучей мы не приглашаем.
Я сталкивался с инфоцыганщиной, знаком со многими известными спикерами. Возможно, они могут быть интересны начинающим предпринимателям, но человеку с опытом трудно почерпнуть из их курсов что-то новое.
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Олег Стерлядев директор федеральной сети пекарен «Добропек»
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При обучении персонала опираемся на опыт коллег. Если мы берем какой-то кейс или курс, который не знаем, то обязательно запрашиваем бэкграунд у коллег. На этом рынке есть люди, которые не имеют отношения к бизнесу. На курсах они зарабатывают деньги и их задача — продать. Поэтому всегда нужно опираться на свой опыт и отзывы.
У нас хотят получить знания быстро, но это не работает. Надо самому читать книги, изучать, углубляться в тему. А люди не хотят этого делать. То же можно сказать о заработке на фондовом рынке. Люди думают, что смогут быстро заработать, а этому надо учиться. Самое главное — должно быть понимание, что не удастся чему-то реально стоящему научиться просто, заплатив «две копейки» и пройдя недельный курс. Программа должна закрепляться практикой.
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Рамиль Сафин исполнительный директор студии «Тетрис»
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Повышение квалификации в нашей компании происходит в непрерывном режиме. Каждая новая задача требует иного решения. Онлайн-курсы мы не приветствуем, в нашем бизнесе все нужно потрогать ручками, уловить нюансы через видеопоток не получится. Хотя масса информации приходит именно из Сети. Больше всего контента находим на профильных сайтах. Инфоцыганщина — это признак упадка экономики. Когда все отрасли начинают умирать, все больше людей продают воздух. Сферы те же, что и на заре нашего феодалокапитализма: финансовые операции, фондовый рынок, ставки на спорт, псевдоинновационные технологии...
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