Опрос предпринимателей: как отличить бизнес-образование от инфоцыганщины?

У меня работают высококвалифицированные преподаватели, поэтому такая проблема перед нами не стоит. Наши учителя повышают квалификацию, но делают это сами. Поскольку наши РОНО и министерство выпускают курсы повышения квалификации низкого уровня.

Недавно Рособрнадзор опубликовал рейтинг регионов по качеству образования. В нем Татарстан на 22-м месте из 85 регионов, Москва и Петербург — на первом с громадным отрывом от всех субъектов. У нас в Татарстане хороший уровень «олимпиадников». Есть талантливые учителя, которые за большие деньги готовят детей к призовым местам. А вот уровень школьного образования в Татарстане чрезвычайно низкий.

Что говорить про повышение квалификации преподавания, когда у нас в целом образование на чрезвычайно низком уровне? Есть хорошее элитарное образование и 150 школ, где дети матом ругаются и не учатся. И это не по причине того, что дети плохие, а из-за чрезвычайно низкой степени повышения квалификации преподавателей.