Масштабный ремонт и борьба с пандемией: итоги 2020-го на «СОВ — НКНХ»
В АО «Станция очистки воды — Нижнекамскнефтехим» («СОВ — НКНХ») подвели итоги 2020 года. Несмотря на трудные условия в период пандемии, «СОВ» увеличила производство питьевой воды на 3,5 млн кубических метров, выполнила в полном объеме программу текущего ремонта и реконструкции основных средств. За отчетный период здесь заменили 40 единиц запорной арматуры больших диаметров Ду400 и Ду800, загрузили 180 тонн нового активированного угля в четыре сорбционных фильтрах, отремонтировали трубопроводы и многое другое.
41 год без своей станции очистки воды
Нижнекамск — третий по численности город в Татарстане, крупнейший нефтехимический центр в России, в котором проживают более 240 тысяч человек. В это сложно поверить, но еще 13 лет назад город не имел собственной станции по подготовке питьевой воды.
Вода в Нижнекамск поступала из Набережных Челнов по 40 км стальных трубопроводов. Объемов не хватало, поэтому приходилось добавлять до 30% осветленной фильтрованной воды, обработанной повышенными дозами хлорного раствора для исключения заражения населения инфекционными заболеваниями.
Долгожданное открытие современной станции очистки воды состоялось в ноябре 2007 года. Строили «всем миром»: промышленные предприятия, городской, республиканский и федеральный бюджет внесли свой вклад в финансирование стройки. Инвестиции в строительство СОВ составили 1,5 млрд рублей, половину из которых выделил химический гигант ПАО «Нижнекамскнефтехим».
— Наша станция очистки воды уникальна в своем роде. После реагентной обработки воды высокоэффективными коагулянтом и флокулянтом, отстаиванием в тонкослойных модулях горизонтальных отстойников, первичным фильтрованием через кварцевый песок горы Хрустальной подготовленная вода проходит заключительный этап очистки — фильтрование через активированный уголь, — говорит директор АО «СОВ — НКНХ» Александр Гнеденков.
Замена угля в 4 фильтрах, по 45 тонн в каждом
Эффективная, но дорогостоящая стадия очистки воды, заложенная на «СОВ — НКНХ» — сорбционные угольные фильтры. Они повышают глубину очистки воды за счет поглощения на молекулярном уровне растворенных антропогенных неорганических и органических загрязнений, которые не могут улавливаться механическими песчаными фильтрами .
Сорбционная активность угля не бесконечна, каждые 3—5 лет требуется его замена, для того чтобы качество питьевой воды оставалось на высоком уровне, в соответствии с санитарными номами и правилами.
С помощью специалистов НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» проведен технологический аудит «СОВ», в рамках которого была исследована активность фильтрующей загрузки каждого фильтра .
На основании заключения аудита, в 2020 году на четырех фильтрах, имеющих самую низкую сорбционную активность, была выполнена загрузка нового активированного угля ( 45 тонн в каждый).
В целях исключения вторичного загрязнения чистой фильтрованной воды оксидами железа, после выгрузки отработанного угля из бассейна фильтра, проводился ремонт дренажно-распределительной системы, с установкой в стальных водоотводных патрубках полиэтиленовых вкладышей и заменой стальных опорных конструкций на бетонные опоры, так как металлические элементы фильтров подвержены сильной коррозии.
В 2021 году планируется провести аналогичный ремонт еще четырех фильтров, с заменой угля в каждом.
За качеством питьевой воды круглосуточно следит собственная аккредитованная химическая лаборатория «СОВ», так же имеющая лицензию на проведение микробиологических анализов воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием и грамотным персоналом.
Специалисты ведут контроль на всех стадиях очистки воды. Проверка осуществляется по 78 показателям — от цветности и мутности до химических, органолептических и микробиологических. Качество питьевой воды соответствует санитарным нормативным показателям, отклонений и нарушений качества водоподготовки за 2020 году не выявлено.
Смонтировано 40 новых затворов больших диаметров
Уникальная технология очистки воды, которую используют на станции, с каждым годом развивается. Инновации встраиваются в процесс постепенно, позволяя станции обеспечить качество выпускаемой продукции.
При содействии ПАО «Нижнекамскнефтехим» была разработана и внедряется «Программа реконструкции песчаных и угольных фильтров». Она предусматривает замену чугунных задвижек Ду400 и Ду800 на всех песчаных и угольных фильтрах «СОВ», на технически совершенные и эргономичные затворы.
Задвижки трижды выработали свой ресурс и не обеспечивают герметичности, в результате увеличиваются расходы воды на промывку фильтров и время работы насосного оборудования. Для сохранения качества водоподготовки на всех этапах производства, в целях исключения пропуска промывной воды в фильтрованную, в течение 2020 года было смонтировано 40 новых затворов на скорых и угольных фильтрах. Стоимость работ составила 29 млн рублей.
В 2021 году планируется продолжить работы по замене запорной арматуры на фильтрах, в соответствии с утвержденным графиком будет заменено 32 задвижки диаметром Ду400-Ду800 на общую сумму 26 млн рублей.
Энергосбережение — путь к успеху
На станции очистки воды выполняется «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности», основные мероприятия которой направлены на сокращение энергозатрат при подготовке питьевой воды и на снижение потерь воды при отпуске в сеть.
В результате внедрения мероприятий по энергосбережению предприятие сэкономило в 2020 году 2 200 000 кВт электрической энергии на сумму 7 612 000 рублей.
Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и замене водоводов сократили потери воды при отпуске в сеть до 454 323 куб. метров, или до 2% при утвержденных показателях 4,44%.
Сэкономленные средства организация имеет право потратить на дальнейшее развитие производства и внедрение передовых технологий.
На выполнение мероприятий энергоэффективности в 2020 году было потрачено 8 млн рублей, из них 1 млн рублей на установку преобразователей частоты на двигателях насосов и 7 млн рублей на замену 200 метров трубопровода Ду800 подачи питьевой воды в Нижнекамск.
Капитальный ремонт и замена водоводов способствуют не только снижению потерь воды при транспортировке потребителю, но и сохранению качества подаваемой воды , за счет исключения попадания загрязнений при порывах и авариях.
Коронавирус — враг номер один
Говоря об итогах 2020 года, нельзя не упомянуть борьбу работников станции с коронавирусной инфекцией. В период пандемии здесь были приняты максимальные меры безопасности. Весь персонал «СОВ — НКНХ» своевременно был обеспечен средствами индивидуальной защиты, в помещениях установлены дезинфекторы для рук, закуплены бактерицидные лампы.
Предприятие разработало программу санитарной обработки территории, производственных, бытовых помещений и технологического оборудования. В теплый период проводилась дезинфекция территории обеззараживающими реагентами. Оперативным персоналом на постоянной основе ведется обработка оборудования и производственных площадей дезинфицирующими средствами. Все сотрудники прошли тестирование на наличие антител коронавирусной инфекции.
Основной задачей АО «СОВ — НКНХ» является бесперебойное обеспечение качественной питьевой водой жителей города Нижнекамск и Нижнекамского промышленного округа. Для выполнения поставленной задачи АО «СОВ — НКНХ» будет продолжать планомерную работу по повышению надежности работы системы водоснабжения, модернизации и реконструкции сооружений водоподготовки, обеспечение безаварийной эксплуатации водоочистного и насосного оборудования.
Поддержка ТАИФа и ПАО «Нижнекамскнефтехим» в проведении масштабной реконструкции станции очистки воды позволит и дальше поддерживать качество подготовки питьевой воды на самом высоком уровне, который регламентируется требованиями Федерального закона №52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
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