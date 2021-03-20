Масштабный ремонт и борьба с пандемией: итоги 2020-го на «СОВ — НКНХ»

Фото: АО «СОВ-НКНХ»

В АО «Станция очистки воды — Нижнекамскнефтехим» («СОВ — НКНХ») подвели итоги 2020 года. Несмотря на трудные условия в период пандемии, «СОВ» увеличила производство питьевой воды на 3,5 млн кубических метров, выполнила в полном объеме программу текущего ремонта и реконструкции основных средств. За отчетный период здесь заменили 40 единиц запорной арматуры больших диаметров Ду400 и Ду800, загрузили 180 тонн нового активированного угля в четыре сорбционных фильтрах, отремонтировали трубопроводы и многое другое.

41 год без своей станции очистки воды



Нижнекамск — третий по численности город в Татарстане, крупнейший нефтехимический центр в России, в котором проживают более 240 тысяч человек. В это сложно поверить, но еще 13 лет назад город не имел собственной станции по подготовке питьевой воды.



Вода в Нижнекамск поступала из Набережных Челнов по 40 км стальных трубопроводов. Объемов не хватало, поэтому приходилось добавлять до 30% осветленной фильтрованной воды, обработанной повышенными дозами хлорного раствора для исключения заражения населения инфекционными заболеваниями.



Долгожданное открытие современной станции очистки воды состоялось в ноябре 2007 года. Строили «всем миром»: промышленные предприятия, городской, республиканский и федеральный бюджет внесли свой вклад в финансирование стройки. Инвестиции в строительство СОВ составили 1,5 млрд рублей, половину из которых выделил химический гигант ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Наша станция очистки воды уникальна в своем роде, — говорит директор АО «СОВ —НКНХ» Александр Гнеденков

— Наша станция очистки воды уникальна в своем роде. После реагентной обработки воды высокоэффективными коагулянтом и флокулянтом, отстаиванием в тонкослойных модулях горизонтальных отстойников, первичным фильтрованием через кварцевый песок горы Хрустальной подготовленная вода проходит заключительный этап очистки — фильтрование через активированный уголь, — говорит директор АО «СОВ — НКНХ» Александр Гнеденков.



Замена угля в 4 фильтрах, по 45 тонн в каждом

Эффективная, но дорогостоящая стадия очистки воды, заложенная на «СОВ — НКНХ» — сорбционные угольные фильтры. Они повышают глубину очистки воды за счет поглощения на молекулярном уровне растворенных антропогенных неорганических и органических загрязнений, которые не могут улавливаться механическими песчаными фильтрами .



Сорбционная активность угля не бесконечна, каждые 3—5 лет требуется его замена, для того чтобы качество питьевой воды оставалось на высоком уровне, в соответствии с санитарными номами и правилами.



С помощью специалистов НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» проведен технологический аудит «СОВ», в рамках которого была исследована активность фильтрующей загрузки каждого фильтра .



На основании заключения аудита, в 2020 году на четырех фильтрах, имеющих самую низкую сорбционную активность, была выполнена загрузка нового активированного угля ( 45 тонн в каждый).



В целях исключения вторичного загрязнения чистой фильтрованной воды оксидами железа, после выгрузки отработанного угля из бассейна фильтра, проводился ремонт дренажно-распределительной системы, с установкой в стальных водоотводных патрубках полиэтиленовых вкладышей и заменой стальных опорных конструкций на бетонные опоры, так как металлические элементы фильтров подвержены сильной коррозии.

В 2021 году планируется провести аналогичный ремонт еще четырех фильтров, с заменой угля в каждом.



За качеством питьевой воды круглосуточно следит собственная аккредитованная химическая лаборатория «СОВ», так же имеющая лицензию на проведение микробиологических анализов воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием и грамотным персоналом.

За качеством питьевой воды круглосуточно следит собственная аккредитованная химическая лаборатория «СОВ», так же имеющая лицензию на проведение микробиологических анализов воды

Специалисты ведут контроль на всех стадиях очистки воды. Проверка осуществляется по 78 показателям — от цветности и мутности до химических, органолептических и микробиологических. Качество питьевой воды соответствует санитарным нормативным показателям, отклонений и нарушений качества водоподготовки за 2020 году не выявлено.

Смонтировано 40 новых затворов больших диаметров

Уникальная технология очистки воды, которую используют на станции, с каждым годом развивается. Инновации встраиваются в процесс постепенно, позволяя станции обеспечить качество выпускаемой продукции.



При содействии ПАО «Нижнекамскнефтехим» была разработана и внедряется «Программа реконструкции песчаных и угольных фильтров». Она предусматривает замену чугунных задвижек Ду400 и Ду800 на всех песчаных и угольных фильтрах «СОВ», на технически совершенные и эргономичные затворы.



Задвижки трижды выработали свой ресурс и не обеспечивают герметичности, в результате увеличиваются расходы воды на промывку фильтров и время работы насосного оборудования. Для сохранения качества водоподготовки на всех этапах производства, в целях исключения пропуска промывной воды в фильтрованную, в течение 2020 года было смонтировано 40 новых затворов на скорых и угольных фильтрах. Стоимость работ составила 29 млн рублей.

В 2021 году планируется продолжить работы по замене запорной арматуры на фильтрах, в соответствии с утвержденным графиком будет заменено 32 задвижки диаметром Ду400-Ду800 на общую сумму 26 млн рублей.



В течении 2020 года было смонтировано 40 новых затворов на скорых и угольных фильтрах. Стоимость работ составила 29 млн рублей

Энергосбережение — путь к успеху



На станции очистки воды выполняется «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности», основные мероприятия которой направлены на сокращение энергозатрат при подготовке питьевой воды и на снижение потерь воды при отпуске в сеть.



В результате внедрения мероприятий по энергосбережению предприятие сэкономило в 2020 году 2 200 000 кВт электрической энергии на сумму 7 612 000 рублей.



Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и замене водоводов сократили потери воды при отпуске в сеть до 454 323 куб. метров, или до 2% при утвержденных показателях 4,44%.



Сэкономленные средства организация имеет право потратить на дальнейшее развитие производства и внедрение передовых технологий.

На выполнение мероприятий энергоэффективности в 2020 году было потрачено 8 млн рублей, из них 1 млн рублей на установку преобразователей частоты на двигателях насосов и 7 млн рублей на замену 200 метров трубопровода Ду800 подачи питьевой воды в Нижнекамск.



Капитальный ремонт и замена водоводов способствуют не только снижению потерь воды при транспортировке потребителю, но и сохранению качества подаваемой воды , за счет исключения попадания загрязнений при порывах и авариях.



Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и замене водоводов сократили потери воды при отпуске в сеть до 454 323 куб. метров, или до 2% при утвержденных показателях 4,44%

Коронавирус — враг номер один

Говоря об итогах 2020 года, нельзя не упомянуть борьбу работников станции с коронавирусной инфекцией. В период пандемии здесь были приняты максимальные меры безопасности. Весь персонал «СОВ — НКНХ» своевременно был обеспечен средствами индивидуальной защиты, в помещениях установлены дезинфекторы для рук, закуплены бактерицидные лампы.

Предприятие разработало программу санитарной обработки территории, производственных, бытовых помещений и технологического оборудования. В теплый период проводилась дезинфекция территории обеззараживающими реагентами. Оперативным персоналом на постоянной основе ведется обработка оборудования и производственных площадей дезинфицирующими средствами. Все сотрудники прошли тестирование на наличие антител коронавирусной инфекции.

В период пандемии здесь были приняты максимальные меры безопасности

Основной задачей АО «СОВ — НКНХ» является бесперебойное обеспечение качественной питьевой водой жителей города Нижнекамск и Нижнекамского промышленного округа. Для выполнения поставленной задачи АО «СОВ — НКНХ» будет продолжать планомерную работу по повышению надежности работы системы водоснабжения, модернизации и реконструкции сооружений водоподготовки, обеспечение безаварийной эксплуатации водоочистного и насосного оборудования.

Поддержка ТАИФа и ПАО «Нижнекамскнефтехим» в проведении масштабной реконструкции станции очистки воды позволит и дальше поддерживать качество подготовки питьевой воды на самом высоком уровне, который регламентируется требованиями Федерального закона №52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»



