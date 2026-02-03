Новости экономики

Новак: инфляция в России в 2026 году составит 4–4,5%

13:59, 03.02.2026

Такой прогноз вице-премьер озвучил, выступая в Совете Федерации

Фото: взято с сайта government.ru

Инфляция в России в 2026 году ожидается на уровне целевых значений и может составить от 4 до 4,5 процента. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

По его словам, прогноз инфляции на 2026 год соответствует установленному ориентиру. Новак отметил, что показатель будет находиться в пределах таргета — 4,0–4,5 процента.

Ранее «Реальное время» писало, что инфляция в России за неделю составила 0,19%.

Ариана Ранцева

