Данные с БИРЖИ ЦТС Татарстана начнут влиять на федеральное ценообразование

Площадка подключена к ФГИС ЦС и передает тестовые отчеты с актуальными рыночными ценами для строительной отрасли

Фото: Реальное время

БИРЖА ЦТС из Татарстана получила доступ к Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) и начала тестовую передачу данных с актуальными рыночными показателями. Об этом сообщили в пресс-службе БИРЖИ ЦТС «Реальному времени».

Интеграция с ФГИС ЦС позволит учитывать реальные цены, формируемые при участии татарстанских компаний-поставщиков и застройщиков, при федеральном ценообразовании, государственных и муниципальных заказах, а также сметном нормировании.

По словам Дмитрия Золотова, руководителя казанского филиала БИРЖИ ЦТС, только по строительным материалам через площадку заключено сделок на сумму свыше 9,5 млрд рублей. Данные биржи теперь станут частью официальной государственной аналитики, повышая объективность ценообразования в строительной отрасли России и Татарстана.

Ариана Ранцева