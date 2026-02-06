Татарстанское предприятие получило крупный заем на развитие производства благодаря нацпроекту

Компания «Аспен», производитель оборудования для нефтяной отрасли, расширила производственные мощности благодаря финансовой поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

Объем инвестиций в модернизацию предприятия составил более 240 миллионов рублей. Из этой суммы 180 миллионов рублей предоставил ФРП в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

На эти средства предприятие закупило современное оборудование, включая роботизированные системы для механической обработки. Модернизация позволила нарастить выпуск комплектующих для установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), используемых при добыче нефти.

Дмитрий Зайцев