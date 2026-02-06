Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные
Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц
Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подорожал на 0,5 рубля, юань — на 0,11, а евро — на 0,76 рубля. Примечательно, что накануне наблюдалась противоположная ситуация.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,05 рубля;
- евро — 91,05 рубля;
- юань — 11,11 рубля.
