Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные

17:57, 06.02.2026

Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подорожал на 0,5 рубля, юань — на 0,11, а евро — на 0,76 рубля. Примечательно, что накануне наблюдалась противоположная ситуация.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,05 рубля;
  • евро — 91,05 рубля;
  • юань — 11,11 рубля.
Наталья Жирнова

Экономика

