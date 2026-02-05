Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 6 февраля
Евро подешевел на 0,83 рубля и торгуется по цене 90,29 рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 6 февраля. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подешевел на 0,36 рубля, юань — на 0,06, а евро — на 0,83 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 76,55 рубля;
- евро — 90,29 рубля;
- юань — 10,99 рубля.
