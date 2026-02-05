Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 6 февраля

18:06, 05.02.2026

Евро подешевел на 0,83 рубля и торгуется по цене 90,29 рубля

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 6 февраля. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подешевел на 0,36 рубля, юань — на 0,06, а евро — на 0,83 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 76,55 рубля;
  • евро — 90,29 рубля;
  • юань — 10,99 рубля.
Рената Валеева

