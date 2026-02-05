Банк ЗЕНИТ запустил акцию с кешбэком 25% на маркетплейсах

С 5 февраля Банк ЗЕНИТ запустил акцию для клиентов: начисляет 25% кешбэк за покупки на маркетплейсах при оформлении первой кредитной карты в банке

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Для участия в акции необходимо оформить кредитную карту Банка ЗЕНИТ до 30 апреля 2026 года и совершить покупки в категории «Маркетплейсы» в течение 30 дней с даты получения карты. Бонусы будут начислены при условии отсутствия просроченной задолженности и действующей карты на момент выплаты. Кешбэк выплачивается до конца месяца, следующего за расчетным.

Кредитная карта Банка ЗЕНИТ предусматривает льготный период 120 + 120 дней на покупки, переводы и снятие наличных, а также кешбэк до 7% в постоянных категориях, бесплатный выпуск и обслуживание без условий.

Изучите все условия кредита (займа) на сайте банка.

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ.