Новости экономики

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Эксперты прогнозируют снижение цены биткоина до $60 тысяч

16:14, 06.02.2026

Именно на этом уровне традиционно наблюдается повышенный спрос со стороны институциональных инвесторов

Эксперты прогнозируют снижение цены биткоина до $60 тысяч
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

По мнению аналитиков, в феврале текущего года цена биткоина может продолжить снижение и опуститься ниже отметки в $60 тысяч, сообщает РИА «Новости». При этом специалисты ожидают скорого разворота тренда.

Эксперты отмечают, что текущее падение стоимости криптовалюты обусловлено не столько внутренними проблемами крипторынка, сколько глобальными изменениями в сфере ликвидности и переходом инвесторов к стратегии минимизации рисков. Напомним, что 5 февраля биткоин достиг минимума с ноября 2024 года.

По оценкам управляющего директора ИК «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, снижение остановится в диапазоне $55—60 тысяч. Именно на этом уровне традиционно наблюдается повышенный спрос со стороны институциональных инвесторов.

Несмотря на текущее снижение, долгосрочные прогнозы остаются оптимистичными. Аналитики ожидают, что к концу года стоимость биткоина превысит отметку в $100 тысяч.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаИнвестиции

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть558
  • Нижнекамскнефтехим80.85
  • Казаньоргсинтез68.4
  • КАМАЗ88.8
  • Нижнекамскшина40.15
  • Таттелеком0.619