Эксперты прогнозируют снижение цены биткоина до $60 тысяч

Именно на этом уровне традиционно наблюдается повышенный спрос со стороны институциональных инвесторов

По мнению аналитиков, в феврале текущего года цена биткоина может продолжить снижение и опуститься ниже отметки в $60 тысяч, сообщает РИА «Новости». При этом специалисты ожидают скорого разворота тренда.

Эксперты отмечают, что текущее падение стоимости криптовалюты обусловлено не столько внутренними проблемами крипторынка, сколько глобальными изменениями в сфере ликвидности и переходом инвесторов к стратегии минимизации рисков. Напомним, что 5 февраля биткоин достиг минимума с ноября 2024 года.

По оценкам управляющего директора ИК «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, снижение остановится в диапазоне $55—60 тысяч. Именно на этом уровне традиционно наблюдается повышенный спрос со стороны институциональных инвесторов.

Несмотря на текущее снижение, долгосрочные прогнозы остаются оптимистичными. Аналитики ожидают, что к концу года стоимость биткоина превысит отметку в $100 тысяч.



Наталья Жирнова