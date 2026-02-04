ЦБ: условия для российского экспорта ухудшились в начале 2026 года

Это усиливает проинфляционные риски для экономики

Зампред Центробанка Алексей Заботкин обратил внимание на ухудшение условий для российского экспорта в начале 2026 года по сравнению с третьим и четвертым кварталами 2025 года. По его словам, это усиливает проинфляционные риски для экономики, передает РБК.

— В 2026 году, наверное, более выпукло выглядят проинфляционные риски со стороны внешних условий. Все‑таки ситуация для нашего экспорта продолжает оставаться сложной. Наверное, она в первом квартале этого года сложнее, чем она была в четвертом квартале прошлого года или в третьем квартале прошлого года. Это, наверное, то, что сдвинулось в сторону более выраженных проинфляционных рисков, — отметил Заботкин.

Он также подчеркнул, что данная тенденция оказывает влияние на формирование бюджета.



По данным Минсельхоза России, в 2025 году страна экспортировала 41 млн тонн пшеницы, что позволило РФ сохранить первую позицию в мире по поставкам этой культуры. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Рената Валеева