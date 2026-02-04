Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 5 февраля

17:43, 04.02.2026

Доллар подешевел на 0,07 рубля и торгуется по цене 76,91 рубля

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 5 февраля. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подешевел на 0,07 рубля, юань — на 0,01, а евро подорожал на 0,4 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 76,91 рубля;
  • евро — 91,11 рубля;
  • юань — 11,05 рубля.
Рената Валеева

Экономика

