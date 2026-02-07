Жизненно важные лекарства в России подорожали на 4,7% в 2025 году

Динамика роста цен оказалась ниже, чем фактический уровень инфляции

Фото: Артем Дергунов

Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства в России в 2025 году увеличились на 4,7%. Это ниже, чем фактический уровень инфляции (5,59% согласно статистике Росстата), сообщили в Росздравнадзоре, чей ответ приводит ТАСС.

— За 12 месяцев 2025 года розничные цены в амбулаторном сегменте на ЖНВЛП увеличились на 4,7%, что ниже официального уровня инфляции, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в перечень жизненно необходимых и важных лекарств входит свыше 850 препаратов. Система регистрации цен на ЖНВЛП является эффективной мерой по сдерживанию стоимости более 6 тыс. лекарств, охватывающих почти все основные виды заболеваний. И еще более 80% препаратов из перечня производят в России, обеспечивая лекарственную независимость государства.

При этом в целом лекарства в стране по итогам января — ноября 2025 года подорожали на 15% относительно аналогичного периода 2024-го, или до 385 рублей за упаковку. Такие данные следуют из аналитики RNC Pharma.

Причем сильнее всего за год лекарства подорожали в Татарстане (+17,6%, до 379 рублей за упаковку). Так, расходы в регионе на «Промомед» за год выросли в 134 раза.

Никита Егоров