Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 4 февраля

17:59, 03.02.2026

Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц

Фото: Максим Платонов

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 4 февраля. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подешевел на 0,04 рубля, евро — на 0,53 рубля, а юань подорожал на 0,01.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 76,98 рубля;
  • евро — 90,72 рубля;
  • юань — 11,06 рубля.
Рената Валеева

