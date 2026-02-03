Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 4 февраля
Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 4 февраля. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подешевел на 0,04 рубля, евро — на 0,53 рубля, а юань подорожал на 0,01.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 76,98 рубля;
- евро — 90,72 рубля;
- юань — 11,06 рубля.
