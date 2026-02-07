Коллекторы рассказали, сколько татарстанцы задолжали денег

Наибольший объем просроченной задолженности зафиксирован у жителей Москвы

Фото: Реальное время

По состоянию на 1 декабря 2025 года жители Татарстана должны банкам 462,8 млрд рублей. Причем 7,6% от этой суммы (35,1 млрд) — просроченная задолженность. Такие выводы сделали эксперты коллекторского агентства «Долговой консультант» на основе статистики Центробанка России.

Наибольший объем просроченной задолженности зафиксирован у жителей Москвы (129,6 млрд), Московской области (116 млрд рублей), Краснодарского края (74 млрд), Тюменской области (54 млрд) и Санкт-Петербурга (52,6 млрд).

В целом же объем просроченной задолженности у россиян перед банками составил 1,462 трлн рублей по состоянию на 1 декабря 2025-го (без учета ипотеки).

— К концу года банки стараются улучшить качество кредитного портфеля, списывая просроченную задолженность с баланса или продавая ее профессиональным коллекторским организациям. С другой стороны, за два месяца изменение динамики чуть более чем на один процентный пункт, с 25,3% в январе — сентябре до 24,2% в январе — ноябре, всего лишь легкий намек, что ухудшение хоть как-то замедлилось, — отметил гендиректор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов.

По его словам, в статистике ЦБ РФ «видны» проблемные кредиты с продолжительностью неплатежей более 90 дней.

Никита Егоров