Юань на открытии торгов вырос до 11,0145 рубля
Курс прибавил 2,8 копейки к уровню предыдущего закрытия
Курс китайского юаня по итогам первой минуты торгов составил 11,0145 рубля, что на 2,8 копейки выше уровня предыдущего закрытия, сообщает «Интерфакс. Рынки».
При этом китайская валюта оказалась на 3,7 копейки ниже действующего официального курса.
Ранее «Реальное время» писало, что рубль немного ослаб к юаню утром в ожидании переговоров по Украине.
