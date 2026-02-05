Новости экономики

Юань на открытии торгов вырос до 11,0145 рубля

10:20, 05.02.2026

Курс прибавил 2,8 копейки к уровню предыдущего закрытия

Фото: Реальное время

Курс китайского юаня по итогам первой минуты торгов составил 11,0145 рубля, что на 2,8 копейки выше уровня предыдущего закрытия, сообщает «Интерфакс. Рынки».

При этом китайская валюта оказалась на 3,7 копейки ниже действующего официального курса.

Ранее «Реальное время» писало, что рубль немного ослаб к юаню утром в ожидании переговоров по Украине.

Ариана Ранцева

