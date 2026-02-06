Новости экономики

Более 2 тысяч офисов «Почта Банка» перешли под бренд ВТБ

16:51, 06.02.2026

Крупный банк поглотил кредитно-финансовую организацию еще в конце 2024 года

Фото: Олег Тихонов

В России завершился процесс объединения банковских сетей — офисы «Почта Банка» переходят под управление ВТБ.

Интеграционный процесс затронул 2 244 точки обслуживания, из которых 2 191 расположена в отделениях «Почты России» в 83 регионах страны. Особое внимание уделено обеспечению банковских услуг в небольших и отдаленных населенных пунктах.

По данным представителей ВТБ, более одного миллиона клиентов уже воспользовались новыми возможностями обслуживания. В ближайшее время планируется запуск процесса перевода кредитных продуктов.

Напомним, что ВТБ выкупил 100% акций «Почта Банка» в конце декабря 2024 года.

Наталья Жирнова

