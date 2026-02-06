Акция «Киберпонедельник» от Совкомбанка и «Халвы»: еженедельный кешбэк до 100% за онлайн-покупки

Участники акции получают промокоды на кешбэк, размер которого достигает 100%

Совкомбанк и «Халва» представляют новую акцию «Киберпонедельник», где можно вернуть до 100% от суммы покупок в онлайн-магазинах. Так можно сделать понедельник самым выгодным днем в неделе.

Чтобы принять участие в акции, ее надо активировать в приложении «Халвы» или на странице акции, а потом совершать онлайн-покупки от 3000 рублей более чем в 260 000 магазинах-партнерах «Халвы» по всей России. Чеки за эти покупки можно регистрировать — каждый из них дает возможность прокрутить «Колесо фортуны» и получить промокод на кешбэк до 100%.

Промокоды, полученные на «Колесе фортуны», нужно использовать в течение следующего понедельника после их получения. Максимальная сумма кешбэка по промокодам составляет 5 000 рублей.

Все участники акции при первом подключении получают 30 дней бесплатной подписки «Халва.Десятка» с рассрочкой 10 месяцев на все покупки у партнеров. После пробного периода подписка автоматически продлевается за 399 рублей в месяц (299 рублей для держателей «Социальной Халвы»). Отключить подписку можно в любое время в мобильном приложении или по телефону 8-800-100-777-2.

Акция действует до 24 февраля. Подробные условия — на странице акции.

