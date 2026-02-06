Криптовалютный рынок пережил масштабные ликвидации на $2,05 млрд

Фото: Артем Дергунов

За последние сутки на мировых криптовалютных биржах произошли массовые ликвидации торговых позиций. По данным аналитической платформы Coinglass, более 436 тысяч трейдеров потеряли в общей сложности свыше $2,05 миллиарда.

Основной объем ликвидаций пришелся на биткоин — самую крупную по капитализации криптовалюту. Его доля составила $1,04 миллиарда потерь. При этом $1,38 миллиарда это ликвидации длинных позиций, а $668,29 миллиона — коротких. Крупнейшая единичная ликвидация зафиксирована на бирже Hyperliquid в паре с BTC-USD и достигла $21,3 миллиона.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Несмотря на масштабные ликвидации, котировки ведущих криптовалют демонстрируют рост. По данным биржи Binance, биткоин подорожал на 6,66%, достигнув отметки $71,357 тысячи. Тем не менее эксперты прогнозируют снижение цены биткоина до $60 тысяч. Цена Ethereum увеличилась на 6,48% и составила 2,088 тысячи долларов.

Общая капитализация криптовалютного рынка достигла $2,39 триллиона. На биткоин пришлось 58,6% от общего объема (1,409 триллиона долларов), а доля Ethereum составила 10,3% (248,354 миллиарда долларов).



Наталья Жирнова