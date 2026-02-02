Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 3 февраля

17:34, 02.02.2026

Курс доллара вырос на 1,29 рубля — теперь валюта торгуется на уровне 77,02 рубля

Фото: Татьяна Демина

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 3 февраля. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подорожал на 1,29 рубля, евро — на 0,78 рубля, а юань — на 0,18.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,02 рубля;
  • евро — 91,25 рубля;
  • юань — 11,05 рубля.
Рената Валеева

