Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 3 февраля. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подорожал на 1,29 рубля, евро — на 0,78 рубля, а юань — на 0,18.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,02 рубля;
- евро — 91,25 рубля;
- юань — 11,05 рубля.
