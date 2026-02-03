Госдолг Украины почти достиг 100% ВВП — каждый гражданин должен более $8 тыс.

Для его полного погашения потребуется не менее 35 лет

Фото: Татьяна Демина

Министерство финансов Украины обнародовало данные, согласно которым государственный долг страны достиг отметки в 98,4% от прогнозного ВВП по итогам 2025 года. Общая сумма задолженности составила 9,042 трлн гривен, что эквивалентно $213,3 млрд.

По сравнению с показателями 2024 года госдолг увеличился на 29,5% в национальной валюте и на 28,4% в долларовом выражении. За 2025 год прирост задолженности составил $47,3 млрд, значительная часть из которых поступила от международных партнеров. Внешние обязательства составляют около 75% от общей суммы долга, из которых примерно 40% приходится на задолженность перед странами Европейского союза.

Бюджет Украины на 2026 год также был сформирован с рекордным дефицитом в размере $47,5 млрд, что превышает показатель предыдущего года на $8 млрд.

Ранее, 2 ноября 2025 года, украинская политическая партия «Европейская солидарность» предупредила, что с 2022 года госдолг страны увеличился втрое и для его полного погашения потребуется не менее 35 лет.

Недавно депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому изданию «Апостроф» отметил, что каждый совершеннолетний гражданин Украины уже должен более $8 тыс. Он подчеркнул, что страна задолжала значительно больше, чем производит за год, указав на проблемы коррупции и неэффективного использования государственных средств как основные причины сложившейся ситуации.

Рената Валеева