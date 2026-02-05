Биткоин достиг минимума с ноября 2024 года

BTC торговался около $70,14 тыс., ETH упал ниже $2,08 тыс., капитализация крипторынка составила $2,4 трлн

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Курс биткоина (BTC) обновил минимум с ноября 2024 года. Утром 5 февраля его цена опускалась до $70,14 тыс. Ethereum (ETH) снизился ниже $2,08 тыс., вернувшись к уровню мая 2025 года, пишет РБК.

К 9:25 мск 5 февраля котировки BTC и ETH составляли $70,4 тыс. и $2 085 соответственно. Общая капитализация крипторынка опустилась до $2,4 трлн, что также является минимальным значением с ноября 2024 года. За сутки биткоин и Ethereum потеряли по 8%.

Активы из 100 крупнейших по капитализации валют в списке Coinmarketcap снизились до 13% (например, Zcash, ZEC). Позитивная динамика за последние 24 часа наблюдается только у Hyperliquid (HYPE), Lighter (LIT) и MemeCore (M) — их котировки выросли примерно на 1%.

Ранее «Реальное время» писало, что биткоин обновил максимум стоимости с середины ноября.



Ариана Ранцева