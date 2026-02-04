Аналитики повысили прогноз инфляции на 2026 год до 5,3%

Кроме того, эксперты пересмотрели свои ожидания относительно курса рубля

Аналитики скорректировали макроэкономические прогнозы по России на 2026—2028 годы, следует из результатов опроса Центробанка, проведенного с 30 января по 3 февраля. В исследовании участвовали 30 экономистов из различных организаций, указывает «Интерфакс».

Согласно обновленным оценкам, прогноз инфляции на 2026 год повышен до 5,3% — против 5,1% в декабрьских расчетах. При этом прогноз роста ВВП на 2026 год сохранен на уровне 1,1%, что несколько выше ожидаемого показателя за 2025 год (0,9%). Средняя ключевая ставка в 2026 году, как и прежде, прогнозируется на уровне 14,1%, тогда как в 2026 году она ожидается на отметке 19,2%.

На 2027 год аналитики также внесли корректировки: прогноз инфляции поднят до 4,1% (ранее — 4%), средняя ключевая ставка увеличена до 10,4% (прежний уровень — 10,3%). Прогноз роста ВВП на этот год остался неизменным — 1,7%.

В 2028 году, по оценкам экспертов, инфляция составит 4%, что соответствует предыдущим ожиданиям. Средняя ключевая ставка прогнозируется на уровне 9% (ранее — 8,9%), а рост ВВП ожидается на отметке 1,8%, что также не изменилось по сравнению с прежними расчетами.

Уровень нейтральной ставки, по мнению аналитиков, остается стабильным и оценивается в 8%.

Кроме того, эксперты пересмотрели свои ожидания относительно курса рубля: в среднесрочной перспективе он, по их прогнозам, окажется крепче, чем предполагалось ранее. Так, среднегодовой курс доллара в 2026 году ожидается на уровне 85 рублей (предыдущая оценка — 90,3 рубля), в 2027 году — 94,5 рубля (было 97,6 рубля), а в 2028 году — 98,9 рубля (ранее прогнозировалось 102 рубля).

Что касается цен на нефть, то ожидания по средней стоимости барреля для целей налогообложения на 2026 год снижены до $50 (ранее — $54 доллара). На 2027 год прогноз также понижен — до $56 за баррель (прежняя оценка — $57). На 2028 год прогноз остался без изменений — $60 за баррель.

Напомним, в январе инфляционные ожидания населения России не изменились и остались на уровне 13,7% на годовом горизонте. Эти показатели остаются повышенными по сравнению с периодом низкой инфляции 2017—2019 годов.

Рената Валеева