Иннополис примет конференцию Центробанка

Ее посвятят макроэкономическим исследованиям и перспективным направлениям экономического анализа

Фото: Артем Дергунов

Во вторник, 17 февраля, в Иннополисе пройдет конференция Банка России «Макромастерская Банка России», посвященная макроэкономическим исследованиям и перспективным направлениям экономического анализа. Мероприятие станет площадкой для диалога между регулятором, академическим сообществом и экспертами отрасли, сказано на сайте регулятора.

Как отметил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, одна из ключевых целей конференции — наладить взаимодействие между наукой и практикой. «Нам важно слышать друг друга, понимать, чем живет академическое сообщество России сегодня и что может дать единение науки и практики для успешной реализации денежно‑кредитной политики», — подчеркнул он.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

В работе конференции примут участие эксперты крупнейших аналитических и исследовательских центров России, а также специалисты ведущих вузов страны. В центре обсуждения — актуальные тренды макроэкономики, современные подходы к работе с данными и потенциал искусственного интеллекта в экономической аналитике.

Ранее ЦБ определил основные направления развития наличного денежного обращения на 2026—2030 годы. В ближайшие пять лет регулятор планирует расширять практики размещения запасов наличных денег Центробанка в хранилищах банков, поддерживать высокое качество банкнот в обращении, переходить на отечественное оборудование и технологические решения, а также автоматизировать операционное обслуживание клиентов.



Рената Валеева