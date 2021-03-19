«Терем-квартет» в Казани: кто придумал «русский кроссовер», куда уходят медведи и кошмар музыканта
Фестиваль «Народные мелодии» продолжил уникальный коллектив из Санкт-Петербурга
На фестивале «Народные мелодии» в Татарской филармонии выступил знаменитый «Терем-квартет». Обладатели множества высоких наград, основоположники и, пожалуй, пока единственные исполнители стиля «русский кроссовер», совместно с государственным оркестром народных инструментов Татарстана впервые в Казани исполнили песни Евгения Петрова и его аранжировки знаменитых хитов.
Пытливый казанский зритель
«Терем-квартет» в Казани бывает с конца 80-х годов прошлого века, сама же группа в этом году празднует 35-летие. За это время они успели объехать весь мир, выступить на нескольких Олимпиадах, перед Папой Римским, принцем Чарльзом. Они буквально очаровали Питера Гэбриэла, который определил их музыкальный стиль как «теремизм». С его легкой руки питерские музыканты записали альбом на лондонской студии Real World в 1991 году. Сейчас количество выпущенных дисков перевалило за три десятка.
— Казань — один из первых городов, который нас пригласил в начале нашей музыкальной деятельности. Атмосфера в вашей филармонии, народ, который приходит сюда, такая воспитанная публика, потрясают своей жаждой к новому. За исключением таких осложнений, как сейчас, в момент пандемии, в столице Татарстана мы неизменно собираем полные залы, — рассказал «Реальному времени» домрист Алексей Барщев.
Его коллега, Андрей Константинов, добавил, что это и не удивительно. В Казани существует очень сильная музыкальная школа и не только русских народных, но и национальных инструментов:
— Здесь любят и ценят национальную музыку. Многие из Татарстана приезжают на наш конкурс для талантливых детей конкурс «ТеремОК!» в Санкт-Петербург и завоевывают гран-при, как это недавно сделала ваша Олеся Марьина, потрясающая исполнительница на домре.
Все музыканты квартета сошлись на том, что Казань — очаг и оплот культуры, который радует своим многообразием, а зритель здесь глубоко понимающий и пытливый. Такую похвалу всегда лестно слышать, особенно от представителей культурной столицы Татарстана.
Страшный сон музыканта
В своей время «Терем-квартет» выступал на одной сцене с Шинед О’Коннор, Сюзанн Вега, группой Led Zeppelin, записывали диски с Юрием Шевчуком, Игорем Бутманом, Аркадием Шилклопером. Канал National Geographic снял о них фильм. Сами же музыканты сделали музыкальное оформление к фильму «Сказ про Федота Стрельца», а с 2003 года проводят в Северной столице собственные музыкальные фестивали.
Известно, что после выступления в Ватикане мать Тереза лично благословила каждого музыканта и вручила им по медальону. При этом самой главной наградой каждый участник «Терем-квартета» искренне считает любовь зрителя.
— А самое плохое — когда выходишь на сцену, а в зале — никого. Правда, такое бывает только в страшном сне музыканта, — пошутили гости. Но тут же совершенно серьезно добавили «или маски вместо лиц», пожелав в этом году и на будущее всем нам жить без масок.
«Танцующие булочки» и женские мечты
Юмор, жизнелюбие и оригинальность, пожалуй, вот отличительные черты коллектива. Перед началом концерта они рассказали, что в первом отделении будут «разогревать» зрителя, чтобы во втором выйти на сцену с оркестром народных инструментов и показать главные музыкальные подарки, приготовленные к этому вечеру. Свое выступление они начали с «Чаплинианы» — попурри из мелодий Чарли Чаплина, которые он писал для своих фильмов. Сразу же улыбки появились на лицах зрителей, пусть и под масками — первой зазвучала песенка из так называемого знаменитого «танца с булочками», который великий комик придумал для картины «Золотая лихорадка».
Далее Андрей Смирнов своеобразно анонсировал композицию «Римские каникулы», которую в свое время исполняла итальянская группа Matia Bazar: «Это ария Царевны-лебедь, которая живет на северном море, а мы ее отправили на южное, о котором она, как всякая женщина, скучала. Пусть отдохнет». С тем же юмором была предварена «Жига в шотландском стиле» Это музыка Баха, в ритмическую основу которой положена песня Александра Городницкого «Атланты держат небо на каменных плечах». Собственно, эту строчку музыканты и попросили скандировать зал, чтобы почувствовать, как ритм накладывается на виртуозные баховские пассажи.
«Кроссовер — это личный путь»
Так в сочетаемости несочетаемого и прошел концерт, во время которого казанские гости и музыканты хозяева не переставали удивлять своего зрителя.
— Те, кто посвящен в современное искусство, уже не раз слышали термин «кроссовер». Понятно, что точного названия нашему стилю нет, эта ниша как раз и заключается в непонятности и неформатности. Кроссовер — это всегда что-то с чем-то, то есть сочетание стилей, жанров, направлений, даже видов искусства. Поэтому «кроссовер» никогда не будет главным стилем или жанром, но именно он аккумулирует в себе что-то новое и будет жить, — говорит баянист Андрей Смирнов.
«Теремисты» вновь дополнили друг друга, решив, что кроссовер — это личный путь каждого музыканта, солиста или коллектива, который не похож больше ни на чей. Его идея — первооткрывательство.
Искания русской души
В 2002 году ансамбль выпустил альбом «Русские страдания», посвященный исканиям русской души. На вопрос, нашли ли они его и какими же словами можно описать национальный характер, музыканты ответили:
— Мы в постоянном поиске лучших черт русского характера, собственно они характеризуют и нашу музыку. Это ирония, самоирония, юмор, свобода и вольность, широкий диапазон чувств — когда смех сквозь слезы и слезы сквозь смех, — считает Андрей Смирнов.
— Это особая русская философия, всечеловечность, глубинная духовность, любовь, да и все те чувства, которые словами не передать, а в музыке выразить можно, — добавил Алексей Барщев.
Искусству не место на рынке
Общий смех вызвал вопрос: «Был ли какой-то медведь, пытавшийся развалить «Терем»:
— Это Мишка, — сразу же сказал контрабасист Владимир Кудрявцев, имея в виду Михаила Дзюдзе. Он покинул коллектив для того, чтобы начать сольную карьеру.
«Все медведи пошли своей дорогой, а «Терем» растет и строится», — сообщили музыканты. Они уверены, что квартет никогда не станет, например, квинтетом, однако всегда рад выступать с солистами, что и делает очень часто. В Казани, например, выступление проходят с целым оркестром.
— Мы не живем в мире конкуренции. Зачем? Искусство не может и не должно быть на рынке. Как можно сравнивать, например, Пушкина и Толстого? Так и мы — разные вселенные, но соединяемся для творчества, чтобы творчески и духовно взаимно обогащаться, в том числе делиться этим со зрителем, — уверен Андрей Константинов.
Кто подарит уверенность в «светлом завтра»
Руководитель Госоркестра народных инструментов Анатолий Шутиков рассказал, что познакомился с музыкантами «Терем-квартета» в 1990 году на Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах в Нижнем Новгороде:
— Тогда ответственный секретарь жюри сказал, что из Питера приезжает совершенно замечательный, уникальный коллектив — «Терем-квартет». Это действительно музыканты экстра-класса. На казанской сцене мы встречаемся с ними уже второй раз. Впервые выступали вместе в 2015 году. В этот раз решили вспомнить прошлую программу, добавив в нее и новые композиции. Так, сегодня прозвучать песни замечательного композитора Евгения Петрова, впервые в Казани в нашем совместном исполнении.
Участники квартета тоже поделились своими ожиданиями:
— Мы не ждем на концерте ни криков, ни плясок. Нам важно, чтобы человек испытал внутреннюю радость и счастье от нашего выступления. И ушел с концерта такой хороший, умный, с силами жить и уверенностью в светлом будущем.
Думается, что по окончании выступления так и было. Счастливый зритель, долго требовавший «продолжения банкета», ушел в свое светлое завтра размеренной походкой, правда, с уставшим от постоянной широкой улыбки лицом.
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