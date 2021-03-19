«Терем-квартет» в Казани: кто придумал «русский кроссовер», куда уходят медведи и кошмар музыканта

Фестиваль «Народные мелодии» продолжил уникальный коллектив из Санкт-Петербурга

Фото: Максим Платонов

На фестивале «Народные мелодии» в Татарской филармонии выступил знаменитый «Терем-квартет». Обладатели множества высоких наград, основоположники и, пожалуй, пока единственные исполнители стиля «русский кроссовер», совместно с государственным оркестром народных инструментов Татарстана впервые в Казани исполнили песни Евгения Петрова и его аранжировки знаменитых хитов.

Пытливый казанский зритель

«Терем-квартет» в Казани бывает с конца 80-х годов прошлого века, сама же группа в этом году празднует 35-летие. За это время они успели объехать весь мир, выступить на нескольких Олимпиадах, перед Папой Римским, принцем Чарльзом. Они буквально очаровали Питера Гэбриэла, который определил их музыкальный стиль как «теремизм». С его легкой руки питерские музыканты записали альбом на лондонской студии Real World в 1991 году. Сейчас количество выпущенных дисков перевалило за три десятка.

— Казань — один из первых городов, который нас пригласил в начале нашей музыкальной деятельности. Атмосфера в вашей филармонии, народ, который приходит сюда, такая воспитанная публика, потрясают своей жаждой к новому. За исключением таких осложнений, как сейчас, в момент пандемии, в столице Татарстана мы неизменно собираем полные залы, — рассказал «Реальному времени» домрист Алексей Барщев.

«В столице Татарстана мы неизменно собираем полные залы», — рассказал домрист Алексей Барщев

Его коллега, Андрей Константинов, добавил, что это и не удивительно. В Казани существует очень сильная музыкальная школа и не только русских народных, но и национальных инструментов:

— Здесь любят и ценят национальную музыку. Многие из Татарстана приезжают на наш конкурс для талантливых детей конкурс «ТеремОК!» в Санкт-Петербург и завоевывают гран-при, как это недавно сделала ваша Олеся Марьина, потрясающая исполнительница на домре.

Все музыканты квартета сошлись на том, что Казань — очаг и оплот культуры, который радует своим многообразием, а зритель здесь глубоко понимающий и пытливый. Такую похвалу всегда лестно слышать, особенно от представителей культурной столицы Татарстана.

Страшный сон музыканта

В своей время «Терем-квартет» выступал на одной сцене с Шинед О’Коннор, Сюзанн Вега, группой Led Zeppelin, записывали диски с Юрием Шевчуком, Игорем Бутманом, Аркадием Шилклопером. Канал National Geographic снял о них фильм. Сами же музыканты сделали музыкальное оформление к фильму «Сказ про Федота Стрельца», а с 2003 года проводят в Северной столице собственные музыкальные фестивали.

Известно, что после выступления в Ватикане мать Тереза лично благословила каждого музыканта и вручила им по медальону. При этом самой главной наградой каждый участник «Терем-квартета» искренне считает любовь зрителя.

— А самое плохое — когда выходишь на сцену, а в зале — никого. Правда, такое бывает только в страшном сне музыканта, — пошутили гости. Но тут же совершенно серьезно добавили «или маски вместо лиц», пожелав в этом году и на будущее всем нам жить без масок.

Юмор, жизнелюбие и оригинальность, пожалуй, вот отличительные черты коллектива

«Танцующие булочки» и женские мечты

Юмор, жизнелюбие и оригинальность, пожалуй, вот отличительные черты коллектива. Перед началом концерта они рассказали, что в первом отделении будут «разогревать» зрителя, чтобы во втором выйти на сцену с оркестром народных инструментов и показать главные музыкальные подарки, приготовленные к этому вечеру. Свое выступление они начали с «Чаплинианы» — попурри из мелодий Чарли Чаплина, которые он писал для своих фильмов. Сразу же улыбки появились на лицах зрителей, пусть и под масками — первой зазвучала песенка из так называемого знаменитого «танца с булочками», который великий комик придумал для картины «Золотая лихорадка».

Далее Андрей Смирнов своеобразно анонсировал композицию «Римские каникулы», которую в свое время исполняла итальянская группа Matia Bazar: «Это ария Царевны-лебедь, которая живет на северном море, а мы ее отправили на южное, о котором она, как всякая женщина, скучала. Пусть отдохнет». С тем же юмором была предварена «Жига в шотландском стиле» Это музыка Баха, в ритмическую основу которой положена песня Александра Городницкого «Атланты держат небо на каменных плечах». Собственно, эту строчку музыканты и попросили скандировать зал, чтобы почувствовать, как ритм накладывается на виртуозные баховские пассажи.

«Кроссовер — это личный путь»

Так в сочетаемости несочетаемого и прошел концерт, во время которого казанские гости и музыканты хозяева не переставали удивлять своего зрителя.

— Те, кто посвящен в современное искусство, уже не раз слышали термин «кроссовер». Понятно, что точного названия нашему стилю нет, эта ниша как раз и заключается в непонятности и неформатности. Кроссовер — это всегда что-то с чем-то, то есть сочетание стилей, жанров, направлений, даже видов искусства. Поэтому «кроссовер» никогда не будет главным стилем или жанром, но именно он аккумулирует в себе что-то новое и будет жить, — говорит баянист Андрей Смирнов.

«Теремисты» вновь дополнили друг друга, решив, что кроссовер — это личный путь каждого музыканта, солиста или коллектива, который не похож больше ни на чей. Его идея — первооткрывательство.



«Кроссовер» никогда не будет главным стилем или жанром, но именно он аккумулирует в себе что-то новое и будет жить», — говорит баянист Андрей Смирнов

Искания русской души

В 2002 году ансамбль выпустил альбом «Русские страдания», посвященный исканиям русской души. На вопрос, нашли ли они его и какими же словами можно описать национальный характер, музыканты ответили:

— Мы в постоянном поиске лучших черт русского характера, собственно они характеризуют и нашу музыку. Это ирония, самоирония, юмор, свобода и вольность, широкий диапазон чувств — когда смех сквозь слезы и слезы сквозь смех, — считает Андрей Смирнов.

— Это особая русская философия, всечеловечность, глубинная духовность, любовь, да и все те чувства, которые словами не передать, а в музыке выразить можно, — добавил Алексей Барщев.

Искусству не место на рынке

Общий смех вызвал вопрос: «Был ли какой-то медведь, пытавшийся развалить «Терем»:

— Это Мишка, — сразу же сказал контрабасист Владимир Кудрявцев, имея в виду Михаила Дзюдзе. Он покинул коллектив для того, чтобы начать сольную карьеру.

«Все медведи пошли своей дорогой, а «Терем» растет и строится», — сообщили музыканты. Они уверены, что квартет никогда не станет, например, квинтетом, однако всегда рад выступать с солистами, что и делает очень часто. В Казани, например, выступление проходят с целым оркестром.

— Мы не живем в мире конкуренции. Зачем? Искусство не может и не должно быть на рынке. Как можно сравнивать, например, Пушкина и Толстого? Так и мы — разные вселенные, но соединяемся для творчества, чтобы творчески и духовно взаимно обогащаться, в том числе делиться этим со зрителем, — уверен Андрей Константинов.

Анатолий Шутиков рассказал, что познакомился с музыкантами «Терем-квартета» в 1990 году

Кто подарит уверенность в «светлом завтра»

Руководитель Госоркестра народных инструментов Анатолий Шутиков рассказал, что познакомился с музыкантами «Терем-квартета» в 1990 году на Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах в Нижнем Новгороде:

— Тогда ответственный секретарь жюри сказал, что из Питера приезжает совершенно замечательный, уникальный коллектив — «Терем-квартет». Это действительно музыканты экстра-класса. На казанской сцене мы встречаемся с ними уже второй раз. Впервые выступали вместе в 2015 году. В этот раз решили вспомнить прошлую программу, добавив в нее и новые композиции. Так, сегодня прозвучать песни замечательного композитора Евгения Петрова, впервые в Казани в нашем совместном исполнении.

Участники квартета тоже поделились своими ожиданиями:

— Мы не ждем на концерте ни криков, ни плясок. Нам важно, чтобы человек испытал внутреннюю радость и счастье от нашего выступления. И ушел с концерта такой хороший, умный, с силами жить и уверенностью в светлом будущем.

Думается, что по окончании выступления так и было. Счастливый зритель, долго требовавший «продолжения банкета», ушел в свое светлое завтра размеренной походкой, правда, с уставшим от постоянной широкой улыбки лицом.

1 / 22 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов