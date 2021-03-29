«После дикого роста в 2020 году, сейчас цены на недвижимость в Казани стоят на месте»

Рост цен в 2020 году на жилую недвижимость в Казани, по оценкам экспертов, составил порядка 20—25%

Фото: Максим Платонов

Цены на квартиры в коттеджи в Казани выросли в прошлом году в среднем на четверть. При этом новостройки дорожали быстрее, чем объекты на вторичном рынке. Сейчас же цены на недвижимость «замерли в ожидании», констатируют опрошенные «Реальным временем» эксперты рынка. Как начался 2021 год на рыке недвижимости Казани и чего ждать тем, кто намерен приобрести квартиру или дом в 2021 году — в нашем материале.

Как изменились цены нежилую недвижимость

2020 год для рынка недвижимости оказался непростым: с одной стороны в период жестких ограничительных мер у людей снизились доходы, с другой стороны — государство стимулировало и граждан, и бизнес низкими кредитными ставками. По данным агентства недвижимости «Флэт», в 2021 году жители Казани стали предпочитать новостройкам вторичное жилье. За январь — февраль 2020 года через агентство было совершено 84 сделки по новостройкам, в этом году — 72 за тот же период. За этот же период новых владельцев обрела 441 квартира на вторичном рынке, против 297 в 2020 году.

Цена за квадратный метр на вторичном рынке в республике выросла на 8—12 тысяч рублей за год, на новостройки цена поднялась на 25—35 тысяч. По оценкам Антонины Дарчиновой, бывшего коммерческого директора «Камастройинвеста», средняя стоимость квадратного метра на новостройки в Казани достигла уровня в 105 тыс. рублей за квадратный метр.

— Для сравнения, если взять все сделки по новостройкам в 2020 году, то мы получим среднюю стоимость в районе 85 тыс. рублей за кв. метр, . Думаю, дальше цены с такой скоростью расти уже не будут, — полагает она. Цены на вторичное жилье, по оценке Дарчиновой, тоже выросли вслед за новостройками и сейчас в среднем составляют 95 тыс. рублей за квадратный метр.

«После дикого роста в 2020 году сейчас цены пока стоят на месте» — описывает свое видение ситуации президент гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев. По его оценке, на «первичку» в 2020 году цены поднялись примерно на 15—20% Цены на «вторичку», по его мнению, в прошлом году поднялись на 10—15%, с начала 2021 года — еще на 3—5%.

Марат Галлямов, директор филиала федеральной риелторской компании «Этажи», считает, что резкий рост цен имел место и в этом году: на первичном рынке однокомнатные подорожали на 8%, «двушки» и «трешки» — в пределах 4%. В целом за 2020 год был рост порядка 20—25%, полагает Галлямов

— Вторичное жилье тянется за новостройками. В целом за год был рост, 15—18%. Застройщики воспользовались свои правом на субсидированную ипотеку, у «вторички» такого права не было. Цена «вторички» — цена рынка, это честная цена, а у новостроек она нечестная» — заключил Марат Галлямов.



Почему миллениалы покупают маленькие квартиры

По мнению специалистов АН «ФЛЭТ» покупатели в этом году делают выбор в сторону готового жилья. Интерес граждан к вторичному рынку обусловлен еще большим ростом цен на новостройки. Еще опрошенные «Реальным временем» эксперты констатируют падение на рынке арендуемой недвижимости — с января по февраль текущего года спрос упал на 22%, при том что в январе фактически сделки не заключались 10 дней.

Антонина Дарчинова считает высокие цены на новостройки новой реальностью рынка. «Новые проекты уже реализуются исключительно по системе эскроу-счетов. Это приводит к тому, что застройщику не выгодно больше предлагать сниженные цены на этапе котлована. Также затруднено получение разрешительной документации. Все это приводит к общему росту цен», — полагает она.

В новых проекта средняя площадь квартиры будет ниже, полагает Антонина Дарчинова, — это связано с желаниям предложить продукт по вменяемой цене лота при текущих высоких ценах за квадратный метр: «Но девелопмент в плане продукта — довольно инерционный бизнес. Текущие здания проектировались около года назад, и если посмотреть текущую экспозицию, она несильно отличается от прошлого года по средней площади квартиры».

Если говорить о покупателе, то, по мнению Антонины Дарчиновой, миллениалы давно уже плотно оккупировали рынок:

— Ведь это люди до 40 лет, очень активная сейчас часть аудитории. Именно они задают тренд на снижение общей площади квартиры, оптимизацию планировок, но увеличение значимости общественных пространств, дополнительного сервиса от застройщиков. В гендерном плане женщины продолжают быть лидерами по владению недвижимостью, хотя среди лиц принимающих решение это распределение (субъективно) около 50/50.

«Это не год новостроек будет, год загородной недвижимости»

Говоря о трендах на рынке недвижимости, Андрей Савельев считает, что сейчас все показатели сократились по сравнению с 2020 годом — однако он говорит об этом не как о падении, а как о «возвращении в нормальное русло».



Рассуждая о целях покупки жилья, Андрей Савельев резюмировал, что сейчас примерно половина покупателей приобретает недвижимость для проживания и еще половина — как инвестицию. В 2020 г. пропорции были немного иными — 65% на 35% в пользу инвестиций. Порядка 65—70% сделок идет в ипотеку, добавляет Марат Галлямов.



«Инвесторы сократились, они сидят в ожидании. Те, кто берут сейчас, в большинстве берут для себя. В целях инвестиций Казань неинтересный город», — считает Галлямов. Кроме того, он, как и другие эксперты, отмечает спрос на индивидуальное жилье, которое обрело популярность в период локдауна.

— Число посещений загородной недвижимости на нашем сайте, как и запросов, в три раза больше, чем в прошлом году. Это не связано с началом сезона. Люди сделали выводы с прошлого года. В этом году, мы считаем, что будет бум загородной недвижимости. Это связано с тем, что новостройка подорожала на 24%. Аппетиты у наших застройщиков неимоверные, они задрали цены на новостройки. За эти деньги можно уже купить дом. Единственный «минус» — это некая отдаленность от города, что пока сдерживает огромный поток людей. Это не год новостроек будет, год загородной недвижимости», — резюмирует Галлямов.