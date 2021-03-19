«Отметка оспоримости сделки в ЕГРН фатально влияет на вопрос продажи квартиры»

Татарстанцам рассказали, по каким причинам Росреестр может приостановить регистрацию недвижимости или отказать в ней

Фото: Илья Репин

У госрегистратора, согласно букве закона, есть аж 63 причины, из-за которых он может приостановить регистрацию недвижимости или вовсе отказать в ней. Что делать, чтобы избежать таких ситуаций при покупке квартиры или другого имущества — на эти вопросы, связанные с оформлением прав собственности, рассказали в Росреестре и Гильдии риелторов Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Основная причина — невнимательность

Ни один госрегистратор не заинтересован в приостановке учетно-регистрационных действий, заверила в начале выступления эксперт Росреестра Татарстана Альбина Магсумова. Чаще всего причиной этого служит невнимательность заявителя при подготовке документов для сдачи в МФЦ — отсутствие доверенности или дубликата, подписи на какой-либо справке и иных бумагах, обозначенных в списке на предоставление.

Бывают случаи, когда встречаются противоречия между зарегистрированными и документами на один и тот же объект. Кроме того, наложенный на объект недвижимости арест, например, из-за задолженности по коммунальным платежам, также помешает продать квартиру, так же как и аренда или непогашенная ипотека.

В последнее время участились случаи приостановления регистрации в отношении имущества в охранных зонах, когда не указываются ограничения у объекта недвижимости.

Ни один госрегистратор не заинтересован в приостановке учетно-регистрационных действий, заверила Альбина Магсумова. Фото: rosreestr.tatarstan.ru

Не так страшна приостановка регистрации

Если вы все же получили уведомление госрегистратора о приостановке оформления правовых документов на недвижимость, то впадать в панику не стоит, советует эксперт Росреестра.

Если в поданных документах будут выявлены недочеты, то будет дано время на их устранение. Но в случае, когда устранить их в срок не успевают, обычно на это дается максимум 3 месяца, регистратор вынужден будет приостановить оформление.

В течение этого периода недочеты можно исправить или донести в случае необходимости какие-либо документы, запрашиваемые регистратором. Приостановление регистрации не носит постоянный характер, поскольку при устранении выявленных недочетов, процесс регистрации возобновится. Причем ждать 3 месяца не нужно — как только на руках окажется нужный документ, его сразу можно сдать регистратору.

Приостановить регистрацию можно еще в одном случае — если это пожелал правообладатель или одна из сторон сделки. В этом случае заявителю вернут половину уплаченной госпошлины. Как уточнила Магсумова, имеется ряд сделок, которые требуют дополнительных документов: если это ипотечная квартира, то значение имеют и заявление покупателя, и письменное согласие залогодержателя. Кроме того, возможно приостановление и до 6 месяцев (это предельный срок и его завершения можно не ждать), но воспользоваться им можно будет только один раз.

Кстати, если госрегистратор сомневается в каких-либо сведениях об объекте недвижимости, то он в праве самостоятельно направить межведомственный запрос, чтобы получить нужную информацию для дальнейшего оформления права собственности.

Если в поданных документах будут выявлены недочеты, то будет дано время на их устранение. Фото: Гуландам Фатхуллина

Узнать, как продвигается регистрация и не приостановлена ли она, можно несколькими способами, которые выбираются по желанию и указываются в заявлении: уведомление на почтовый или электронный адрес или же в МФЦ, куда были поданы документы. Также можно связаться с госрегистратором (его ФИО указывается в документе о приостановке) по телефону колл-центра 8-800-100-34-34.



«Черная метка» оспоримости сделки

Если продавец недвижимости не предоставил нотариально заверенное согласие жены или мужа на продажу объекта, то при выписке из ЕГРН будет стоять отметка об оспоримости сделки и удалить ее будет невозможно. Причем для Росрестра отсутствие согласия одного из супругов не является основанием для приостановки сделки. Как известно, имущество, приобретенное в браке, является совместно нажитым имуществом и права на него имеют оба супруга. Поэтому, как рекомендует эксперт Росреестра, прежде всего при заключении сделки необходимо удостовериться в семейном положении сторон и предоставить нужные документы от нотариуса или же указать в заявлении, что продавец не состоит в браке. Иначе любой из супругов, не давший согласия на сделку, в любой момент может признать ее недействительной и оспорить в суде.

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев также подчеркнул важность семейного положения продавца:



— Эта отметка будет постоянно присутствовать в выписке ЕГРН, это практически фатально влияет на вопрос последующей продажи квартиры. Если, например, наши клиенты выберут эту квартиру, и мы увидим эту отметку, то в этом случае мы сильно задумаемся, рекомендовать ее к покупке или нет.

Руслан Садреев также подчеркнул важность семейного положения продавца. Фото: Максим Платонов

Когда МФЦ может отказать в приеме документов

Если заявитель не предоставил полный перечень документов, обязательных для проведения госрегистрации, то сотрудник МФЦ в праве не принять их для дальнейшего оформления работниками Росреестра.

Альбина Магсумова назвала наиболее частые случаи — это отсутствие договора купли-продажи, дарения или мены, свидетельства о праве на наследство, договора о приватизации, судебных актов, которые уже вступили в силу, или свидетельства о праве на земельный участок.

Кроме того, документы предоставляются как на бумажном носителе (не менее двух оригиналов подлинников или дубликаты, заверенные нотариусом), так и в электронном виде.

Также среди причин, по которым документы вернут без рассмотрения их госрегистратором, неуплаченная госпошлина (или не в полном объеме), невозможность верной трактовки какого-либо из документов, неподписанное заявление о госрегистрации. Ряд документов (это указывается в перечне) заявитель обязан предоставить только в электронном формате.

Документы предоставляются как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Фото: press-release.ru

Если хотя бы одна из 63 причин не устранена

Если в течение трех месяцев заявитель так и не смог устранить указанные госрегистратором недочеты, то сотрудник Росреестра будет вынужден отказать в оформлении права собственности, а вся госпошлина будет полностью погашена. Это не повод отчаиваться, заверила Альбина Магсумова, правда, денег за госпошлину уже не вернуть, но как только будет собран полный пакет требуемых ведомством документов, заявление на регистрацию можно подать снова.

Также если заявитель понимает, что не успевает собрать нужные документы в течение трехмесячного срока, то он может подать заявление о прекращении процедуры госрегистрации: вернут не только все документы, но и половину суммы уплаченной госпошлины.