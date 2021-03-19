Бизнес-аккаунт дня: лаборатория мебели от казанца Артема Сергеева

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 24-я

Компанию по изготовлению мебели казанец Артем Сергеев основал 3 года назад. Так называемый стол-река, нестандартные по дизайну стулья, кресла и прочие виды эксклюзивных изделий мастера его фирмы изготавливают вручную из слэбов различных пород дерева. Бизнес основателя лаборатории крепнет, а перспективы развития он связывает с выходом на российский рынок. Как добиться этого с помощью социальных сетей, советы по продвижению бизнес-аккаунта фирмы в «Инстаграм» дают эксперты ведущих СММ-агентств в рамках спецпроекта «Реального времени».

Потомственный ремесленник с философией собственного бренда

Артем Сергеев, можно сказать, потомственный ремесленник. В середине 90-х его семья основала мастерскую по производству изделий из дерева и металла. Как делаются столы, шкафы или стулья — Артем узнал, еще будучи школьником. 10 лет назад он и сам возглавил семейный бизнес. Затем был опыт совместного мебельного бизнеса, из которого Сергеев решил выйти в 2018 году и основать свою лабораторию по изготовлению уникальной мебели, где он работает со столярами и сварщиками.

За несколько лет у фирмы сформировалась своя база поставщиков древесины — поставки идут как из России — от Владивостока до Краснодара, так и из-за границы. Например, эксклюзивные столы-реки или консоли умельцы Sergeev Furniture изготавливают из слэбов (цельный продольный спил) термо-ясеня, карагача, мореного дуба или капового вяза с термитными каналами.

Задача на перспективу — освоить производство других видов изделий и выйти на российский рынок. Как добиться желаемого, советы по раскрутке бизнес-аккаунта дают основательница казанского SMM-агентства Fragency Регина Фасхеева и SMM-менеджер Максим Егоров. У команды под началом Регины Фасхеевой в портфолио уже порядка ста успешных проектов.



Хорошие Stories, а публикациям добавить больше смысла

Контент. В первую очередь, хочется похвалить Stories — в них много интерактива. Это полезно тем, что вовлекающие рубрики — отличный способ интересно показать аудитории свои работы. Если есть возможность иногда снимать на фото и видео команду мастерской, это добавит интереса пользователей. Люди доверяют людям.

Подробно заполнен раздел Highlights (это закрепленные Stories, которые не пропадают через сутки), а это +100 к удобству пользователей — сразу становится понятен ассортимент. Отлично, что есть раздел «В наличии» — это тоже экономит время потенциальных клиентов.

Количество публикаций в ленте стоит уменьшить до одного поста примерно раз в 2 дня. При этом обратить внимание на качество: их нужно сделать более продуманными, вложить в них больше смысла и посыла. Предлагаем чаще использовать слайдер (карусель), чтобы детальнее показывать изделия или объединять их в подборки.

Сейчас не всегда понятно: на фото полностью используется собственная продукция или где-то фотографии из интернета. Если везде показана ваша мебель, то это можно прописывать в самой публикации.

Подписчикам интересен процесс изготовления

Визуальный контент. В целом фотографии отличные — мы бы рекомендовали фотографировать больше деталей каждого конкретного изделия и не бояться давать их одним постом из 7-8 слайдов. Будет хорошо, если в слайдере будет также видео — подходят даже короткие видео, которые показывают фактуру мебели. Если пользователь интересуется покупкой, он будет рад разглядеть детали, фурнитуру.

В этом смысле удачные публикации — видео, на которых показаны раздвижные столы в действии. Наглядность при выборе мебели онлайн очень важна. В целом мы бы посоветовали разработать единый шаблон для всего раздела и использовать его для визуального единства.

Пользователям нередко интересен и процесс создания продукта, отсюда и рекомендация: показывать процессы чаще, сопровождая их еще и комментариями рабочих (что они делают, для чего, какие преимущества в том, что это авторская мебель). Также стоит показывать команду: это всегда вызывает больше доверия.

Ленту мы рекомендуем разбавить «воздухом» — это может быть фото на светлом фоне или минималистичный текст на светлом фоне — так «мозаику» (общий вид сетки фотографий в Instagram) будет легче и приятнее воспринимать при первом посещении.

Обилие хештегов утяжеляет текст, а комментарии требуют обратной связи

Тексты. Рекомендуем давать больше конкретики и больше рассказывать о самой мебели: с каким запросом пришел клиент, как был выстроен процесс изготовления, какие материалы были использованы и т. д. Сейчас же в постах много общей информации об уюте и дизайне, которые несут мало пользы. Попробуйте поставить себя на место клиента, который никогда не заказывал подобную мебель, и у него масса вполне конкретных вопросов. Важно, чтобы пользователю было интересно читать текст.

Еще стоит обратить внимание на редакционную политику. Например, использовать кавычки-елочки, проверять двойные пробелы, не использовать разговорные слова вроде «ноут». Также не стоит использовать общие хештеги прямо в теле текста (например, #рабочееместо). Это, во-первых, бесполезно: хештег очень общий и показаться по нему практически невозможно. Во-вторых, текст читать от этого сложнее. Также стоит убрать повторяющиеся в каждом посте преимущества и огромное количество хештегов.

Использование эмодзи — тоже спорный вопрос. Огоньки, бомбы, подмигивания смотрятся как попытки привлечь внимание. Но гораздо интереснее будут смотреться емкие лаконичные тексты, описывающие технологию, состав, способ производства, процесс.

Обратная связь. В социальных сетях считается моветоном ответ на вопрос о цене: «Ответила в Директ». По возможности стоит указывать конкретную цену. Это не только удобнее для пользователей, но и выглядит более честно и открыто. Если стоимость писать публично нет возможности, то рекомендуем исправить формулировку — «ОтветилИ в Директ», так как коммуникация строится от имени команды, а не конкретной личности.

Также мы всегда рекомендуем отвечать на абсолютно все комментарии, даже просто на эмодзи. И еще можно задавать встречные вопросы, чтобы продолжать обсуждение, лучше узнавать пользователя — это, кроме всего, хорошо сказывается на вовлеченности.



Продвижение. Лучший способ продвижения в данном случае — промопосты. То есть ставить самые удачные публикации на продвижение по разным видам аудитории. Те самые слайдеры с деталями отлично подойдут для этих целей. Введите в практику продвигать все посты с разными изделиями и тестировать разные аудитории.

Также можно рассмотреть сотрудничество с блогерами — дарить им, например, разделочные доски, с предложением рассказать о вас в Stories и упомянуть, что вы делаете и мебель, и небольшие изделия.

В целом такие профили ремесленников всегда востребованы — главное всегда освещать свою работу, чтобы больше людей о вас узнали. Удачи вам!