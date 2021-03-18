Владимир Вавилов: «Только в России есть выражение «наконец отмучился». Мы его не используем»

Стала известна дата открытия нового казанского хосписа для взрослых

Фото: Владимир Вавилов

Через 2 года в Казани появится еще один хоспис, рассчитанный на 60 койко-мест, и уже для взрослых пациентов. Здесь будут принимать больных с онкологией и другими тяжелыми патологиями, также появится отделение сестринского ухода за пожилыми одинокими людьми, а детское отделение расширится до 40 мест. Помимо комфортабельных палат в новом хосписе создадут условия для отдыха, например, откроют сауну и бильярд. А близкие и сами больные смогут прийти помолиться в мечеть и церковь. Об этом, во время пресс-тура, организованного для журналистов, рассказал основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Стационар на улице Академика Королева

Первый детский хоспис Казани появился в 2014 году. Через год на базе «Дома без боли» открылось отделение для взрослых пациентов. Сегодня стационар хосписа может принять 18 детей и столько же взрослых. Территория не позволяет развернуть более масштабный проект.

— Только в России есть такое выражение «наконец отмучился», — рассказал основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. — Мы в хосписе подобных выражений не используем. Да, нам случается быть проводниками: провожаем своих пациентов из мира живых в мир иной. Но наша задача — научить пациентов не страдать, а радоваться миру до самого конца.

Пациенты лежат в стационаре от одного дня до полугода. Некоторые бывали здесь не единожды. В каждой палате имеется дополнительное место для родственников, желающих оставаться подле больного круглосуточно. Также в стационаре разрешено находиться хвостатым любимцам — собачкам и кошкам. В хосписе работает мини-бассейн, открыты игровая, комната релаксации и библиотека.

Сегодня стационар хосписа может принять 18 детей и столько же взрослых

— А еще у нас есть прекрасный зимний сад со стеклянным потолком, — сообщила главный врач хосписа Галия Хисамова. — Сюда приезжает оркестр Сладковского, дает концерты. Музыканты побуждают наших пациентов жить.

На территории хосписа располагаются две молельные комнаты. Медучреждение посещают представители исламского и христианского духовенства. Оказывают пациентам особую поддержку, помогают принять болезнь. Руководители Фонда убеждены, что паллиативная помощь подразумевает под собой не только медицинскую и психологическую, но также и духовную.

— У нас даже состоялись один никах и одна свадьба, — рассказала Хисамова. — Увы, клиенты не прожили долго после проведения обряда. Зато уходили со спокойным сердцем и улыбкой на губах.

Так называемая прощальная комната — последняя возможность побыть рядом с близким перед тем, как расстаться навсегда. Здесь установлены холодильные камеры. Оборудование позволяет хранить тела умерших в оптимальных температурных условиях.

— Иногда в день у нас уходят сразу три пациента, — пояснила Хисамова. — Вот в эту холодильную витрину с прозрачным верхом мы укладываем наших деток. Мама и папа могут провести здесь последние часы со своим ребенком, просто посидеть рядом.

На каждой звездочке написано чье-то имя

На стене прощальной комнаты — панно с несколькими десятками бумажных звездочек. На каждой звездочке написано чье-то имя.

— Имена покинувших нас деток, — сообщила главврач. — Их близкие должны знать, что не одиноки в своей беде. И их маленький ангел просто присоединился к другим.

К слову, в хосписе работают около 80 человек, из них 60 — медицинский персонал.

Хоспис на улице Баталовых

— Число онкологических больных с каждым годом лишь увеличивается — в одном Татарстане в паллиативной помощи нуждаются более 20 тысяч пациентов, — рассказал Вавилов. — К сожалению, еще не изобрели такую волшебную таблетку, которая избавила бы человечество от смертельных заболеваний. Поэтому мы просто будем продолжать делать свою работу.

Два года назад Фондом было принято решение о строительстве нового хосписа в Казани — на ул. Братьев Баталовых. Двухэтажный стационар, рассчитанный на 60 койко-мест, начали строить в августе прошлого года. Он будет принимать лишь взрослых пациентов. Дети же останутся в старом здании — на Королева.

Дети же останутся в старом здании — на Королева

Первый этаж медучреждения практически закончен. На площадке нового хосписа будут размещены храм и мечеть, построенные в современном стиле. Также среди запланированных нововведений — сауна, игровые залы, бильярд, отдельные палаты для курящих пациентов и гостиничные номера для родственников больных. «Наш детский хоспис по праву считается одним из лучших в Европе, — пояснил Вавилов. — Я хочу, чтобы новый стационар стал одним из лучших в мире!». Строительство хосписа планируется завершить в 2023—2024 гг.

— Все будет зависеть от наших финансовых возможностей, — пояснил Вавилов. — Если мы сможем собрать необходимую сумму в 300 млн рублей, закончим раньше. Но пока, к сожалению, некоторые работы ведутся в долг.

В данный момент строительство ведется за счет средств фонда Анжелы Вавиловой. Руководители организации надеются на поддержку руководителей республики и помощь неравнодушных граждан.

Выездная паллиативная служба

В прошлом году благотворительный Фонд имени Анжелы Вавиловой запустил мобильные бригады паллиативной помощи. Выездные бригады курсируют не только по Казани, но и выезжают к пациентам из Высокогорского, Зеленодольского, Пестречинского и других районов.

— За 2020-е годы мы совершили почти 6 тысяч выездов на дом, оказали помощь 635 пациентам, —сообщил Вавилов.

Недавно хоспис взял опеку над 40 детьми из Дербышек. Врачи навещают их раз в неделю. Некоторым из новых подопечных предлагается лечь в стационар.

Недавно хоспис взял опеку над 40 детьми из Дербышек. Врачи навещают их раз в неделю

Выездные бригады работают не только с онкологическими больными. Среди их пациентов — люди, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Медики обрабатывают раны и пролежни, делают уколы и ставят системы. А главное — учат родственников ухаживать за больными.

— Мы все давно стали немного психологами, — пояснил Вавилов. — Людям нужны не только врачи, но и хорошие доброжелательные собеседники.

В данный момент под патронажем хосписа работают три постоянные выездные бригады: две взрослых и одна детская. А также шесть грантовых, из которых пять — при районных кабинетах паллиативной помощи, открытых Фондом имени Анжелы Вавиловой, и одна — гериатрическая.

— Хоспис — наш второй дом, — утверждает Юлия, мама двухлетней пациентки. — Дети здесь совершенно другие. Они чувствуют себя в безопасности, не боятся осуждения. А мы, взрослые, ощущаем постоянную поддержку. Как со стороны других родителей, оказавшихся в беде, так и со стороны персонала.

— Если столкнулись с тяжелой болезнью родного человека, не ищите виноватых и не впадайте в отчаяние! — советует мама подопечной хосписа, малышки Анисии. — Нужно принять ситуацию и искать решение по мере сил. Главное — не замыкаться в себе. От нас зависят близкие. И в наших силах помочь им победить недуг.

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов