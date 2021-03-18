Владимир Вавилов: «Только в России есть выражение «наконец отмучился». Мы его не используем»
Стала известна дата открытия нового казанского хосписа для взрослых
Через 2 года в Казани появится еще один хоспис, рассчитанный на 60 койко-мест, и уже для взрослых пациентов. Здесь будут принимать больных с онкологией и другими тяжелыми патологиями, также появится отделение сестринского ухода за пожилыми одинокими людьми, а детское отделение расширится до 40 мест. Помимо комфортабельных палат в новом хосписе создадут условия для отдыха, например, откроют сауну и бильярд. А близкие и сами больные смогут прийти помолиться в мечеть и церковь. Об этом, во время пресс-тура, организованного для журналистов, рассказал основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. Подробнее — в материале «Реального времени».
Стационар на улице Академика Королева
Первый детский хоспис Казани появился в 2014 году. Через год на базе «Дома без боли» открылось отделение для взрослых пациентов. Сегодня стационар хосписа может принять 18 детей и столько же взрослых. Территория не позволяет развернуть более масштабный проект.
— Только в России есть такое выражение «наконец отмучился», — рассказал основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. — Мы в хосписе подобных выражений не используем. Да, нам случается быть проводниками: провожаем своих пациентов из мира живых в мир иной. Но наша задача — научить пациентов не страдать, а радоваться миру до самого конца.
Пациенты лежат в стационаре от одного дня до полугода. Некоторые бывали здесь не единожды. В каждой палате имеется дополнительное место для родственников, желающих оставаться подле больного круглосуточно. Также в стационаре разрешено находиться хвостатым любимцам — собачкам и кошкам. В хосписе работает мини-бассейн, открыты игровая, комната релаксации и библиотека.
— А еще у нас есть прекрасный зимний сад со стеклянным потолком, — сообщила главный врач хосписа Галия Хисамова. — Сюда приезжает оркестр Сладковского, дает концерты. Музыканты побуждают наших пациентов жить.
На территории хосписа располагаются две молельные комнаты. Медучреждение посещают представители исламского и христианского духовенства. Оказывают пациентам особую поддержку, помогают принять болезнь. Руководители Фонда убеждены, что паллиативная помощь подразумевает под собой не только медицинскую и психологическую, но также и духовную.
— У нас даже состоялись один никах и одна свадьба, — рассказала Хисамова. — Увы, клиенты не прожили долго после проведения обряда. Зато уходили со спокойным сердцем и улыбкой на губах.
Так называемая прощальная комната — последняя возможность побыть рядом с близким перед тем, как расстаться навсегда. Здесь установлены холодильные камеры. Оборудование позволяет хранить тела умерших в оптимальных температурных условиях.
— Иногда в день у нас уходят сразу три пациента, — пояснила Хисамова. — Вот в эту холодильную витрину с прозрачным верхом мы укладываем наших деток. Мама и папа могут провести здесь последние часы со своим ребенком, просто посидеть рядом.
На стене прощальной комнаты — панно с несколькими десятками бумажных звездочек. На каждой звездочке написано чье-то имя.
— Имена покинувших нас деток, — сообщила главврач. — Их близкие должны знать, что не одиноки в своей беде. И их маленький ангел просто присоединился к другим.
К слову, в хосписе работают около 80 человек, из них 60 — медицинский персонал.
Хоспис на улице Баталовых
— Число онкологических больных с каждым годом лишь увеличивается — в одном Татарстане в паллиативной помощи нуждаются более 20 тысяч пациентов, — рассказал Вавилов. — К сожалению, еще не изобрели такую волшебную таблетку, которая избавила бы человечество от смертельных заболеваний. Поэтому мы просто будем продолжать делать свою работу.
Два года назад Фондом было принято решение о строительстве нового хосписа в Казани — на ул. Братьев Баталовых. Двухэтажный стационар, рассчитанный на 60 койко-мест, начали строить в августе прошлого года. Он будет принимать лишь взрослых пациентов. Дети же останутся в старом здании — на Королева.
Первый этаж медучреждения практически закончен. На площадке нового хосписа будут размещены храм и мечеть, построенные в современном стиле. Также среди запланированных нововведений — сауна, игровые залы, бильярд, отдельные палаты для курящих пациентов и гостиничные номера для родственников больных. «Наш детский хоспис по праву считается одним из лучших в Европе, — пояснил Вавилов. — Я хочу, чтобы новый стационар стал одним из лучших в мире!». Строительство хосписа планируется завершить в 2023—2024 гг.
— Все будет зависеть от наших финансовых возможностей, — пояснил Вавилов. — Если мы сможем собрать необходимую сумму в 300 млн рублей, закончим раньше. Но пока, к сожалению, некоторые работы ведутся в долг.
В данный момент строительство ведется за счет средств фонда Анжелы Вавиловой. Руководители организации надеются на поддержку руководителей республики и помощь неравнодушных граждан.
Выездная паллиативная служба
В прошлом году благотворительный Фонд имени Анжелы Вавиловой запустил мобильные бригады паллиативной помощи. Выездные бригады курсируют не только по Казани, но и выезжают к пациентам из Высокогорского, Зеленодольского, Пестречинского и других районов.
— За 2020-е годы мы совершили почти 6 тысяч выездов на дом, оказали помощь 635 пациентам, —сообщил Вавилов.
Недавно хоспис взял опеку над 40 детьми из Дербышек. Врачи навещают их раз в неделю. Некоторым из новых подопечных предлагается лечь в стационар.
Выездные бригады работают не только с онкологическими больными. Среди их пациентов — люди, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Медики обрабатывают раны и пролежни, делают уколы и ставят системы. А главное — учат родственников ухаживать за больными.
— Мы все давно стали немного психологами, — пояснил Вавилов. — Людям нужны не только врачи, но и хорошие доброжелательные собеседники.
В данный момент под патронажем хосписа работают три постоянные выездные бригады: две взрослых и одна детская. А также шесть грантовых, из которых пять — при районных кабинетах паллиативной помощи, открытых Фондом имени Анжелы Вавиловой, и одна — гериатрическая.
— Хоспис — наш второй дом, — утверждает Юлия, мама двухлетней пациентки. — Дети здесь совершенно другие. Они чувствуют себя в безопасности, не боятся осуждения. А мы, взрослые, ощущаем постоянную поддержку. Как со стороны других родителей, оказавшихся в беде, так и со стороны персонала.
— Если столкнулись с тяжелой болезнью родного человека, не ищите виноватых и не впадайте в отчаяние! — советует мама подопечной хосписа, малышки Анисии. — Нужно принять ситуацию и искать решение по мере сил. Главное — не замыкаться в себе. От нас зависят близкие. И в наших силах помочь им победить недуг.
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