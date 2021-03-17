Бизнес-аккаунт дня: мраморные камины и столешницы из Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 22-я

Казанский предприниматель Айрат Ахмадеев более 20 лет руководит фирмой по производству деталей интерьера для дома и офиса из природного камня. С недавнего времени у компании появился аккаунт в «Инстаграм», где мастера делятся примерами своих работ. Как продвигать свои товары в соцсетях — в рамках спецпроекта «Реального времени» рекомендации дают эксперты крупных СММ-агентств.

В портфолио — Дворец земледельцев и Дом национальной кухни

Небольшое казанское предприятие по изготовлению столешниц, каминов, лестниц и прочих предметов дизайнерского интерьера из природного камня — мрамора и гранита — было создано в 1995 году. Компанией «Мрамор Гранит» руководит Айрат Ахмадеев. За эти годы команда выполнила более 500 работ для многих организаций и культурных площадок Казани, например, изделиями мастеров оформлены Дворец земледельцев и Дом татарской кулинарии, другие здания.

Природный камень для дальнейшей работы с ним доставляют с фабрик-изготовителей из стран Европы и Азии, а также России. Если в первые годы заказы выполняли в основном из мрамора или гранита, то сейчас ассортимент материалов расширился — создана большая коллекция камня, включающая слэбы из полудрагоценных пород — аметиста, оникса, агата, малахита и других.

Численность подписчиков аккаунта фирмы в «Инстаграм» порядка 850 человек. Как сделать бизнес-профиль более популярным — советы дают эксперты одного из ведущих СММ-агентств Поволжья Social Lift.

Имя профиля должно работать на целевого потребителя

Название аккаунта. Идея появления такого названия профиля понятна — вы хотели продублировать домен сайта. Если пользователь не знаком с вами, то ему будет очень сложно верно набрать такое сложное название с нижним подчеркиванием и точкой.

Имя аккаунта. Индексация страницы в поиске как раз и происходит по имени страницы. В данном случае утратили самое главное — материал, который и лег в основу бизнеса. Перечислены только виды изделий, что заставляет вас конкурировать со всеми производителями столешниц и каминов из различных материалов, а не продвигаться в своей нише, работая на целевого потребителя.

Хорошие примеры:

БИО. Выглядит четко и понятно, но в нем вы описываете преимущества вашей компании, что тоже имеет право на существование. Попробуйте разбавить информацию о вас пунктами про то, что действительно важно потребителю: как производятся замеры, установка, предусмотрена ли консультация дизайнера, как будет проходить монтаж и т. д. Тем более на вашем сайте есть хорошее описание:

Если вы работаете только на Казань и область, то это стоит указать в названии страницы, если предусмотрена доставка по всей стране и миру, то внесите соответствующий пункт в БИО. Обязательно проверьте правильность написания знаков «больше» и «меньше».

Ссылка в описании. Добавлена ссылка на официальный сайт компании — хорошо, тем более что сайт достойно выглядит через мобильный браузер. Для новых посетителей аккаунта стоит добавить промежуточное звено между страницей в Instagram и сайтом — сервис для создания мультиссылок (Taplink.ru или его аналоги). Через него вы сможете давать прямые ссылки на определенные виды изделий, виды камня, примеры работ, новости, ваше портфолио и прочие разделы, влияющие на принятие решения.

Разделы, важные для бизнес-профиля

Раздел «отметки». На данном этапе развития аккаунта этот раздел пуст. Стоит предпринять меры для его наполнения и последующего развития. Согласитесь, странно выглядит, если вы много лет на рынке, активно участвуете в выставках рассказываете про тысячи заказов, но ни один из ваших клиентов не захотел отметить вас в публикации и поблагодарить.

Архивы сторис. Следите за обновлением и оформлением этого раздела, добавьте привлекательные обложки, следите за названием архивов (они не должны обрезаться), добавляйте интерактивные элементы (опросы, тесты, голосования, эмоджи, хэштеги, локации, стикеры), эти нехитрые действия приведут к увеличению активности пользователей и просматриваемости вашей страницы.

Обязательно добавьте важные для бизнеса архивы: отзывы, продукция в интерьере, услуги, раздел для партнеров, фото и видео самого процесса.

Контент. Изначально была выбрана интересная контент-стратегия: в профиле размещались макрофотографии материалов. Судя по количеству лайков и обратной связи под этими публикациями, пользователи оценили оригинальность задумки. В настоящее время используется более традиционных подход. Практически ко всем публикациям добавлена геолокация, хэштеги и информационный блок. Давайте разбираться. Если за первое можно только похвалить, то остальные два пункта требуют корректировки.

Хэштеги. Сейчас, увы, хэштеги в Instagram существенно не влияют на увеличение количества бесплатных просмотров и выступают больше как рубрикаторы. Определитесь с основным хэштегом вашей компании и используйте его в публикации вместе с локационными, видовыми и отраслевыми. Не забывайте, что в теле поста не должно быть больше трех—пяти хэштегов. Хотите больше? Выносите их в комментарии — влияние на охваты и просмотры останется тем же, зато пользователю будет значительно легче и приятнее читать информацию.

Сейчас, увы, хэштеги в Instagram существенно не влияют на увеличение количества бесплатных просмотров и выступают больше как рубрикаторы. Определитесь с основным хэштегом вашей компании и используйте его в публикации вместе с локационными, видовыми и отраслевыми. Не забывайте, что в теле поста не должно быть больше трех—пяти хэштегов. Хотите больше? Выносите их в комментарии — влияние на охваты и просмотры останется тем же, зато пользователю будет значительно легче и приятнее читать информацию. Информационный блок. В нем стоит мотивировать подписчиков на целевые действия, рассказывать про новинки и скидочные предложения, но не надо перегружать эту часть публикации некликабельными ссылками. Поверьте, пользователь не будет запоминать домен вашего сайта и адрес группы во «ВКонтакте», набирать по памяти номер вашего телефона. Вспомните, что вы все это уже прописали в шапке профиля, вот и напоминайте об этом вашему клиенту.

Обратная связь. Стоит работать на увеличение количества комментариев под публикациями. Задавайте пользователям вопросы, вежливо и основательно отвечайте на каждый вопрос, одобрительный смайл или мнение, не перенаправляйте человека в директ. Помните, что вам нужен клиент гораздо больше, чем вы ему. Даже если вы не можете озвучить стоимость открыто, то, при ответе на комментарий о цене, расскажите от чего может зависеть стоимость и только после этого предложите перейти к личному общению. И еще один важный момент: инициатором общения в директе должны быть вы. Клиент уже сделал многое — нашел вас в соцсетях и задал вопрос.

Конкурсы и продвижение. К сожалению, работа по этим двум важнейшим направлениям не ведется, а зря. Именно связка двух инструментов позволит вам решить сразу несколько маркетинговых задач, узнать вашего клиента в лицо, увеличить количество последователей и их вовлеченность в продукт и компанию.