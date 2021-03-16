День в истории: первая телепередача в Казани, мартеновская печь, «Собор Парижской Богоматери»

Чем примечательна дата 16 марта

Сегодня, 16 марта, свой профессиональный праздник отмечают специалисты подразделений экономической безопасности МВД. В этот день родились русский физик Александр Попов, писатель-фантаст Александр Беляев, летчик-космонавт Владимир Комаров, татарский советский скульптор Садри Ахун, четвертый президент США Джеймс Мэдисон, американский политик Уильям Армстронг. Кроме того, 16 марта Татарстан познакомился с передачами центрального телевидения, а мир увидел роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». О самых интересных событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Первая телепередача и автор памятника Тукаю

В мае 1931 года в нашей стране провели первую телепередачу. На экранах устройств появлялись изображения передовых производств и популярных советских артистов, звука и цвета на ТВ еще не было. Первая телепередача со звуком появится лишь в 1934 году. В Казани впервые трансляция телевизионной передачи состоялась 16 марта 1962 года. Транслировалась программа центрального телевидения из Москвы.

16 марта 1903 года родился татарский советский скульптор, народный художник Татарии Садри Ахун. При создании своих скульптур он работал с гипсом, мрамором, деревом, фарфором. У художника хорошо получалось создавать портреты. Он является автором памятника Габдулле Тукаю на улице Пушкина в Казани. В 1925 году на Всемирной выставке в Париже за свои работы по резьбе из самоцветов он был удостоен высшей награды — золотой медали.

16 марта 1932 года родился председатель Совета Министров Татарстана (1966—1982 годы) Гумер Усманов. Под его руководством началось строительство Камского автомобильного завода.

Фото: Шамиль Абдюшев / kazan.business

День УБЭП, мартеновская печь и «договор о дружбе и братстве»

16 марта — День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Праздник отмечается с 1937 года. Именно в этот год был образован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Сегодня подразделения выявляют и раскрывают экономические и налоговые преступления, борются с преступными организациями, которые занимаются незаконными денежными операциями.

В этот день в 1870 году впервые начался процесс плавки на мартеновской печи на Сормовском заводе. Мартеновская печь — плавильная печь, благодаря которой из чугуна и лома черных металлов получают сталь. Она была разработана французским металлургом Пьером Мартеном.

16 марта 1921 года был подписан Московский договор. Его заключили правительства Великого национального собрания Турции и РСФСР. Договор установил северо-восточную границу Турции, которая действует и по сей день.



В этот же день 1936 года на Горьковском автомобильном заводе выпускают советский лимузин марки М-1. Название автомобиля расшифровывалось как «Молотовский-первый» по фамилии главы правительства СССР Вячеслава Молотова.

Фото wikipedia.org

«Собор Парижской Богоматери», Всемирный день социальной работы, Ямайская валютная система

16 марта 1831 года в Париже был опубликован роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Произведение стало первым историческим романом, написанным на французском языке. Произведение имело огромный успех, по нему ставили бесчисленное количество театральных постановок, балетов, мюзиклов, опер. Центром повествования стал Нотр-Дам де Пари. Читатель видит красоту и величие сооружения, и историческое здание становится одним из главных героев романа.



Во времена Гюго собор хотели снести, либо модернизировать, это и подтолкнуло писателя взяться за перо. После выхода произведения собор попал под защиту. Любовная и трагичная история вызывает до сих пор большой интерес у публики. Запретная любовь, которая терзает душу, колоритные и очень разные герои, переплетения и накал страстей манят читателей.

Фото wikipedia.org

В этом году 16 марта отмечают Всемирный день социальной работы. Впервые с идеей отпраздновать эту дату выступили Международная федерация социальных работников и Международная ассоциация школ социальной работы.

Каждый год праздник имеет свою тематику. В этом году он посвящен теме «Я есть, потому что есть мы». Лозунг всемирного дня социальной работы 2021 года звучит так: «Укрепление социальной солидарности и глобальных взаимосвязей».

16 марта 1973 года на Ямайской международной конференции подписано соглашение о новой мировой валютной системе. Ямайская валютная система — современная система взаимных расчетов и валютных отношений, основанная на свободно плавающем курсе. Валюты теперь могут меняться в зависимости от ряда факторов. Ситуации на рынках могут повышать или понижать ее стоимость.