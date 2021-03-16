Рубиновые метаморфозы: за счет чего команда Слуцкого — лучшая после возобновления РПЛ

Рассказываем, над чем поработал тренерский штаб в затяжных турецких сборах и какие наработки наконец стали работать

В весенней части чемпионата казанцы пока не потеряли ни одного очка и уверенно поднимаются в таблице. После трех стартовых туров РПЛ в 2021 году неожиданно для многих лучшие результаты показывает казанский «Рубин». Подопечные Леонида Слуцкого одержали победы над «Спартаком», «Зенитом» и «Уфой» и за восемь туров до конца чемпионата занимают шестое место и имеют реальные шансы побороться за еврокубки. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, за счет чего Слуцкому удалось так преобразить свою команду во время зимних сборов.

Новая схема, заточенная под Деспотовича, дает результат

Наблюдая за подготовкой казанцев к рестарту чемпионата, уже можно было отметить, что команда предстанет весной в другом обличии, нежели до нового года. Во-первых, соперники «Рубина» на зимних сборах были либо представители РПЛ, например «Динамо» или «Химки», либо команды из ФНЛ («Томь» и «Нижний Новгород»). У команды была возможность отработать как игру «первым номером», так и перестроение под оборонительную модель. Достоверно неизвестно, был ли выбор соперников для контрольных встреч заточен именно под эти задачи, но получилось, что «Рубин» сумел провести очень плодотворную подготовку к возобновлению сезона, изучив всевозможные сценарии хода игры.

Также тренерский штаб переосмыслил схему игры с пятью полузащитниками, и теперь проглядывается схема 4-1-4-1 с ярко выраженным наконечником в лице Джордже Деспотовича. Серб проводит, возможно, свой лучший сезон в России. На его счету 10 голов в 18 матчах и третья строчка в списке бомбардиров РПЛ. В новой формации Деспоту максимально комфортно, ведь вся работа по созданию моментов лежит на атакующей группе в лице Хвичи, Шатова и Макарова. Новая схема позволяет игрокам атаки больше комбинировать между собой, а форварду не заниматься черновой работой и находиться возле штрафной, ожидая передач от партнеров.

Мусаев должен отвечать за доставку мяча в атаку и комбинационную игру в центре

Шатов используется больше как игрок полуфланга, а не чистого «крайка», как все привыкли за годы выступления Олега в РПЛ. Бывший игрок сборной России периодически играл на этой позиции, но именно в Казани у него появился удобный ему набор обязанностей. В частности, поддержка Хвичи, когда нужно перегрузить фланг и создать численное преимущество на мяче. Молодое грузинское дарование по-прежнему страдает от слабой комбинационной игры, и опытный Шатов отлично дополняет связку с Хвичей, закрывая фланг, если Кварацхелия заиграется или его окружат слишком много соперников.

Также у казанцев складывается молодая связка Мусаев — Макаров. Игроки выходили вместе в двух из трех встреч весенней части чемпионата, и если в матче со «Спартаком» сумела отлично себя показать, то в игре с «Зенитом» эта парочка не смогла реализовать себя в полной мере из-за ранней замены Леона, получившего повреждение уже на 18-й минуте матча. Если к игре Макарова болельщики и эксперты начинают привыкать, то Леон Мусаев пока что остается «темной лошадкой».

Полузащитник уже не первый год ходит в подающих надежды, но в «Зените» Леону так и не дали полноценного шанса себя проявить, и переход в стан казанцев выглядел отличной сделкой. Леонид Слуцкий, кажется, сразу нашел применение Мусаеву, и игрок российской «молодежки» занял место в середине поля, где теперь образовывается «зенитовская» связка с Олегом Шатовым. И в этой расстановке именно Мусаев отвечает за комбинирование и доставку мяча до атакующих полузащитников, оставаясь в глубине.

Единственный раз, когда «Рубину» не удалось строить игру от себя — это матч с «Зенитом», и во многом это связано с ранней заменой Леона из-за травмы. После этого казанцам пришлось перестраивать схему и отбиваться от атак петербуржцев. И лишь чудо-проход Макарова спас «Рубин» в той встрече, потому что в остальном «Зенит» доминировал, и это пока что худший матч команды Слуцкого в весенней части. Но ключевой момент в том, что даже в таком матче «Рубину» удалось одержать победу.

Развивая тему отработки различных сценариев матча на сборах важно отметить, что под «Зенит» главный тренер подготовил иную схему, но она не сработала, как кажется, именно с заменой Мусаева, поскольку с 18-й минуты «Рубин» играл без яркого плеймейкера, плюс пропускавший матч из-за дисквалификации Абильдгор. Казанцам пришлось отдать центр поля, о чем свидетельствует процент владения мячом (69% на 31% в пользу «Зенита»), что привело к тотальному преимуществу питерцев.

Однако даже здесь «Рубин» сумел достаточно эффективно подстроиться под соперника, ведь «Зенит» плохо играет против закрытых команд из-за своей заточенности под игру на высоких нападающих, поэтому оставалось лишь рассчитывать на своих быстрых игроков и ошибки защитников. И это сработало. Гол Макарова является максимально точным свидетельством этого.

Слуцкому удалось найти баланс между четкими ролями игроков и умением быстро перестраиваться

Кроме вышеупомянутых игроков, отлично проявляет себя Оливер Абильдгор. Молодой датчанин теперь занимает позицию чистого опорного и отвечает за разрушение и подстраховку своих партнеров. Можно было заметить, что отрезками схема трансформировалась из 4-1-4-1 в более привычные 4-2-3-1, где Мусаев опускался в опорную зону для подстраховки Абильдгора, но это происходило эпизодично. Плюс удаление в матче со «Спартаком», но оно произошло во втором тайме, и «Рубин» к тому моменту уже играл в большинстве после двух желтых Зобнина, поэтому подстроиться под ситуацию было не слишком сложно. Выход Евтича помог перестроиться, и казанцы сумели дожать соперника.

Три матча слишком мало, чтобы давать полную оценку трансформации игры, но уже сейчас можно отметить, что «Рубин» выглядит уверенно даже в форс-мажорных ситуациях, тренерский штаб умело перестраивает игру по ходу матча, а игроки не слишком обременены жесткой расстановкой по позициям, и это еще один балл в копилку Леонида Слуцкого, который сумел найти баланс и применение всем своим игрокам на поле.

Молодой датчанин теперь занимает позицию чистого опорного и отвечает за разрушение и подстраховку своих партнеров. Фото rubin-kazan.ru

Приход в команду Мусаева, как кажется, это последний винтик в механизме игры, ведь проблемы отсутствия достойного плеймейкера были видны в первой половине чемпионата. Да, пусть Леон сыграл еще очень мало, но уже видно, что казанцы хотят делать акцент на комбинационной игре и футболист с хорошим пасом жизненно необходим, и хочется верить, что «Рубин» его нашел.

Глубина скамейки. Селекционный отдел — теневой герой успехов «Рубина»

Как известно, трансферы являются одной из важнейших составляющих для развития команды. Помимо усиления состава сейчас это и бизнес-вложение, за счет которого можно зарабатывать и развиваться.

«Рубин» после прихода Леонида Слуцкого на пост тренера и его верного спутника Олега Яровинского на должность спортивного директора провел несколько очень интересных сделок, введя европейскую модель работы. Подписывая молодых игроков, как россиян, так и иностранцев, вкладывая небольшие даже по меркам РПЛ деньги, казанцы соорудили очень интересную команду, которая может принести успехи как на поле, так и в бюджетную ведомость клуба. Очень интересно смотрится попытка выйти на азиатский рынок. Казанцы уже подписали корейца Хван Ин Бома и японца Мицуки Сайто.

Правда, последнего еще не удалось увидеть в деле из-за травмы, полученной еще на сборах, но японца взяли в аренду на полтора года, поэтому шанс проявить себя у него еще будет. Травма также вывела из строя и Хвана, но за те месяцы, что корейский полузащитник провел в чемпионате России, стало очевидно, что это крайне выгодная сделка, которую, в случае выхода в еврокубки, можно здорово засветить в Европе и выгодно перепродать. Когда оба игрока восстановятся от своих повреждений, у главного тренера должна появиться приятная головная боль от того, кого же выпускать в стартовом составе на игру.

В распоряжении Леонида Слуцкого собирается очень интересная команда, способная в ближайшем будущем составить конкуренцию лидерам нашего чемпионата. Фото rubin-kazan.ru

В Казани собирается очень интересная банда, разносторонняя, где есть как опытные футболисты, например Шатов и Деспотович, так и молодые дарования, в первую очередь — Хвича Кварацхелия. С другой стороны, он в РПЛ уже достаточно времени и о его таланте прекрасно известно, сейчас же стоит дополнительно последить за Солтмурадом Бакаевым, который не является игроком старта, но в перспективе должен проявить себя самым лучшим образом. Денис Макаров уже ярко проявил себя и является кандидатом в сборную России, Леон Мусаев и Илья Самошников постепенно закрепляются в основной обойме. В распоряжении Леонида Слуцкого собирается очень интересная команда, способная в ближайшем будущем составить конкуренцию лидерам нашего чемпионата.

Но Иван Игнатьев — по-прежнему главное разочарование и провал селекционеров

Но куда же без ложки дегтя. Зовут эту «ложку» Иван Игнатьев, многострадальный нападающий, который так и не может выйти на тот уровень, которого от него ждут. За год выступлений молодой форвард провел лишь 24 матча, в которых отличился трижды. Не самая выдающаяся статистика для такого распиаренного игрока, за которого, по разным источникам, были уплачены от 4 до 7 миллионов евро. После возобновления сезона-2020/2021 у Ивана всего шесть сыгранных минут за три матча. Главный тренер, очевидно, делает ставку на Деспотовича, и серб оправдывает надежды тренерского штаба. У Игнатьева же явные проблемы с вливанием в схему «Рубина».

В остальном же трансферная политика казанцев выглядит очень взвешенной и мудрой. Клуб не тратит огромные суммы, не чурается подписывать свободных агентов вроде Шатова и стремится задействовать не самые типичные регионы для поиска игроков —Хван Ин Бом, к примеру, был куплен у клуба MLS-Ванкувер.

«Рубин» в 2021 году выглядит самым интересным проектом в российском футболе. Топовый на уровне РПЛ тренер с контрактом на пять лет, грамотная трансферная политика и стабильный бюджет позволяют клубу планомерно развиваться, не ставя перед собой высоких сиюминутных задач. Если все продолжится в том же духе, то через год-два вполне можно будет рассчитывать на то, что казанцы вновь будут представлять Россию в Лиге чемпионов, и, может, мы все увидим победы на «Камп-Ноу» и других легендарных европейских стадионах.