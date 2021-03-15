Почему «зеленый» полуфинал Востока вновь подарит лучшее шоу в КХЛ

Сколько матчей понадобится «Ак Барсу» и «Салавату», чтобы выявить сильнейшего, и чьи легионеры окажутся лучше?

Старт самой ожидаемой серии не только Восточной конференции, но и всего розыгрыша Кубка Гагарина намечен на 17 марта в «Татнефть-Арене». Казанский «Ак Барс» на своем льду примет «старых добрых друзей» — уфимский «Салават Юлаев». Полуфинал, который должен был пройти еще в прошлом году наконец-то выявит сильнейшую из «зеленых» команд. Спортивная редакция «Реального времени» прикинула все расклады и оценила шансы каждой из команд перед стартом «зеленого» полуфинала, а помог в этом постоянный эксперт «Реального времени» Леонид Вайсфельд.

Прагматичный хоккей Квартальнова и набравший форму Билялов

Подопечные Дмитрия Квартального без особых проблем разобрались с нижегородским «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напряжение у болельщиков «барсов» мог вызвать разве что первый матч, когда исход встречи решился в овертайме. Об этом же говорил на последней пресс-конференции и наставник «Ак Барса».

— Тяжелая была первая игра, неплохой была для нас вторая игра, третья сложилась хорошо. Сегодня было тяжеловато, но еще раз: я не могу сказать, что какая-то игра была хорошая, какая-то — плохая. Когда выигрываешь, где-то везет… Есть очень тонкие моменты. <…> Единственное, тяжелой была первая игра, — приводит слова Квартального пресс-служба «барсов».

Три последующих матча завершились уверенной победой казанской команды. Практически безупречную игру показал голкипер «Ак Барса» — Тимур Билялов, он провел три матча, а процент отраженных бросков составляет — 25% (98). Готов ли он стать «номером один», как-раз и покажет плей-офф.

В матче с «Салаватом Юлаевым» интересно будет посмотреть и на Найджела Доуса. В четвертом матче в серии с «Торпедо», он, наконец-то, забил такую долгожданную первую шайбу.

Напомним, до «Ак Барса» игрок выступал два года за «Автомобилист», где был лидером команды, однако после окончания прошлого сезона руководство клуба из Екатеринбурга не стало продлевать контракт с Доусом. Можно ли считать приобретение канадца удачной покупкой, увидим (или не увидим) в матчах с «Салаватом». Эта серия должна стать самой лучше проверкой «на вшивость» легионеров Казани.

Немало проблем уфимской команде доставит защита «Ак Барса». Здесь нельзя не отметить игру Андрея Педана, который имеет на своем счету 17 очков в регулярке. Однако главный тренер команды из Казани после заключительного матча с «Торпедо» признался, что «барсам» «есть что улучшать».

— Мы играли в третьем периоде 5 минут в большинстве, где должны были забить, имели моменты. Думаю, большинство надо улучшить. Есть те моменты, которые нужно подтянуть. Есть над чем поработать, подумать, — пояснил наставник.

Первое звено «Салавата», уверенная игра Метсолы — хватит ли этого для победы?

У уфимской команды с соперником в первом раунде плей-офф игры были, безусловно, зрелищнее. Челябинский «Трактор» начал серию уверенно, несмотря на то, что фаворитом в поединке все видели именно «Салават».

Первый матч в Уфе показал всю «беззубость» и неподготовленность подопечных Лямсы к предстоящей серии: Метсола не тащил, финская троица не могла сделать в зоне соперника практически ничего. На послематчевой пресс-конференции Юха уверял журналистов, что хорошо отдохнул и к серии готов.

Первый матч в Уфе показал всю «беззубость» и неподготовленность подопечных Лямсы к предстоящей серии. Фото hcsalavat.ru

И ведь не соврал. Уже в последующих матчах мы видели совершенно другой «Салават»: первое звено не оставило шансов Челябинску, а финский голкипер напомнил всем, почему он №1 в команде.

Третий матч серии для подопечных Анвара Гатиятулина был как страшный сон. Уфимцы провели встречу совсем не так, как рассчитывал «Трактор»: «Салават» откровенно начал играть вторым номером. К примеру, первый бросок у уфимцев был сделан только на десятой минуте, второй спустя минуту — и он же стал голевым. Такая тактика явно выбила челябинцев из колеи. Вот как после матча объяснил Лямся «оборонительный план»:

— Было две составляющих: в первую очередь мы прекрасно понимали, что достаточно эмоциональный матч «Трактор» будет проводить, особенно первые минуты, потому что это первая домашняя игра для них в плей-офф. Мы старались «убивать» абсолютно все моменты соперника, не давали им развернуться. Вторая часть плана состояла в том, чтобы сыграть надежно все 60 минут, что нам, считаю, сегодня удалось, — пояснил наставник «юлаевцев».

Четвертый матч также прошел под диктовку уфимской команды. Решающий, пятый матч прошел в столице Башкирии, был, пожалуй, самым драматичным. Сдвинутые ворота вратарем Иваном Федотоым за считанные секунды до конца основного времени при счете 2:2 станут, возможно, самым обсуждаемым и неоднозначным эпизодом всего плей-офф.

А теперь вернемся к финской тройке уфимцев: Гранлунд — Манинен — Хартикайнен.

В последних двух матчах уфимско-челябинской серии легионеры набрали 9 шайб, при том, что всего на счету «юлаевцев» в серии с «Трактором» было заброшено 14 шайб. Конечно, победы «Салавата» это не только их работа, здесь можно отметить Александра Кадейкина и Владислава Картаева.

В последних двух матчах уфимско-челябинской серии легионеры набрали 9 шайб. Фото hcsalavat.ru

Для финнов «Салавата», пожалуй тоже серия станет своеобразной проверкой, насколько их мощь эффективна в матчах на выбывание с таким противником, как «Ак Барс».

В этом сезоне «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встречались четыре раза в регулярном чемпионате. Первые две встречи остались за «барсами» с одинаковым счётом 4:1, две другие закончились реваншем «юлаевцев» — 7:3 и 3:2.

Вайсфельд: У «Ак Барс» более ровный состав, а финское звено — козырь «Салавата»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд, эксперт КХЛ ТВ остался осторожен в своих оценках предстоящей «зеленой» серии. По его мнению, «Ак Барс» выглядит предпочтительнее, хоть и с небольшим отрывом.

— Станет ли это преимуществом для казанцев, что начнут серию на своем льду? Принципиальной разницы нет, но чисто теоретически удобно начинать дома. Не просто так ведь команда, которая заняла место выше, начинает матч дома, есть такое небольшое преимущество.

Что касается финнов «Салавата», то здесь больше все будет зависеть именно от этого первого звена, нежели от «Ак Барса» — в каком состоянии они будут находиться в этих играх. С точки зрения «сдерживания», зависит от того, какой план выберет Квартальнов, но квалифицированных игроков, которые могут это делать, в команде достаточно.

Если Метсола будет показывать свой высокий уровень, вряд ли Лямся выпустит Тарасова. Фото hcsalavat.ru

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола хорошо сыграл против «Трактора», но, откровенно говоря, соперник неразрешимых задач перед ним не ставил, сложно сказать, как будет с «Ак Барсом». Думаю, что если Метсола будет показывать свой высокий уровень, вряд ли Лямся выпустит Тарасова. Уровень вратарей «Ак Барса» одинаковый. Играть будет тот, кто находится в лучшем состоянии на момент игры.

Понятно, что болельщикам хотелось, чтобы было больше матчей. Кто сильнее в этой серии? Думаю, что все-таки «Ак Барс», но там все настолько близко, что результат может быть любой. У «Ак Барса» более ровный состав, но с другой стороны, наличие первого звена у «Салавата», это тоже козырь, — сказал постоянный эксперт «Реального времени» Леонид Вайсфельд.

«Ак Барс» и «Салават» делают шоу еще до старта серии, зарубившись в виртуальном пространстве

Пока эксперты гадают, что нас ждет в самом интересном противостоянии всего Кубка Гагарина, казанский и уфимский клубы уже разогревают публику в виртуальной шутливой войне. Медиаслужбы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» обменялись колкостями в социальных сетях, используя известные видео-мемы.

Сначала казанский клуб опубликовал в своем Instagram знаменитое видео, где кот, стоя на задних лапах смотрит в окно. На место окна медиаслужбка казанцев разместила три эмблемы команд — «Салавата», «Трактора» и «Барыса», которые как-раз решали, кто выйдет в следующий раунд и станет соперником «Ак Барса».

После того как «Салават» обыграл в пятом матче «Трактор» и прошел в полуфинал Восточной конференции, уфимские маркетологи опубликовали свою версию продолжения видео «Ак Барса», используя другой известный ролик с пугливой кошкой — сначала удирающей от пылесоса, а потом и на капоте автомобиля.

Буквально в тот же час в аккаунте «Ак Барса» появилась «ответка». Казанцы использовали кадр из знаменитого американского шоу «реслинг», где боец с логотипом «Ак Барса» на груди протягивает руку сопернику с эмблемой «Салавата». После того как реслингисты жмут друг другу руки, кадр меняется, и мы можем наблюдать вид от первого лица. Человек окунает руки в емкость с жидким мылом и тщательно вымывает их.