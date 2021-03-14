«Синтез» показал чемпионскую игру и характер

Остается пожалеть, что этого не было в матчах Еврокубка

В двух домашних матчах казанский «Синтез» и волгоградский «Спартак» наконец-то порадовали болельщиков одним из вкуснейших блюд российского ватерпола. Подробности в репортаже «Реального времени».

«Балтика» как гроза авторитетов

К матчам с главным соперником на протяжении всей своей истории «Синтез» подошел, будучи фаворитом.

После 20 сыгранных матчей в чемпионате страны команды разделяли три очка, поскольку Волгоград не выдержал напора питерской «Балтики» в матчах в городе на Неве. Питерцы в первой домашней игре оказали яростное сопротивление (9:10), а в повторной встрече и вовсе обыграли «Спартак» со счетом 9:7.

Напомним, «Балтика» до этого дважды претендовала на то, чтобы отнять очки и у «Синтеза». Достаточно сказать, что в первом матче между этими командами «Балтика» повела со счетом 5:0 (в итоге, правда, Казань выиграла со счетом 12:10). А во второй игре долго держалось равенство, но у Казани были удалены Игорь Бычков и Никита Деревянкин, получившие красные карточки.

В итоге Деревянкина не заявили на первую игру с Волгоградом, но Бычков был в составе, в основном занимая место столпа.

«Балтика» дважды претендовала на то, чтобы отнять очки у «Синтеза». Фото: vk.com/wpbaltika

В счете — «качели», нервы на пределе

Свидание Казани и Волгограда состоялось спустя почти полтора года. 26 октября 2019 года команды сыграли вничью — 11:11, что никак нельзя называть мирным исходом. Матчи в Волгограде отменила пандемия, и новая встреча состоялась уже в заметно обновленных составах.

Правда, именно между этими двумя командами обмен игроков не происходил.

Но и без того в командах хватало игроков, поигравших за оба коллектива: неувядающий Халтурин, Нежинский и Шайхутдинов в Волгограде, Андрюков, Лазарев, Лисунов и Латыпов в «Синтезе». Адель Латыпов и открыл счет в этом поединке, став одним из лидеров казанского клуба в первой половине матча. Также среди них можно назвать Сергея Лисунова и Романа Шепелева, оформивших по дублю. В итоге на большой перерыв «Синтез» ушел с минимальным преимуществом — 7:6.

А вот Николай Лазарев если и выделялся, то в отрицательном плане, не реализовав чистый выход один на один, а также заработав два удаления. Правда, при этом он уверенно реализовал 5-метровый штрафной бросок. В целом это были «качели», когда лидерство в счете переходило от команды к команде.

Лидерство в счете переходило от команды к команде. Фото: spartak-volgograd.com

Нужны ли тренерские тайм-ауты после удалений?

Во время трансляции матча московского «Динамо» с «Синтезом» сокомментатор Дмитрий Апанасенко, в прошлом великий ватерполист, а сейчас заместитель генерального директора московского клуба, сослался на то, что тайм-ауты после удалений не приводят к положительным результатам. При этом он сослался на выкладки известного югославского игрока и хорватского тренера Ратко Рудича, благо, что события в игре «динамовцев» и «синтезовцев» подтверждали это наблюдение. Поэтому несколько опасно было наблюдать за тем, как в начале третьего периода наставник «Синтеза» Марат Закиров взял тайм-аут, но Игорь Бычков подтвердил правильность тренерского решения, реализовав большинство, — 8:6. Еще через некоторое время казанцы опять взяли результативный тайм-аут, и на этот раз удаление реализовал Николай Лазарев. Правда, не сразу, а после добивания, как говорится, вторым темпом, но все же…

Именно Лазарев и Бычков стали катализаторами итоговой победы — 13:11. Будучи на «голодном бомбардирском пайке» в первой половине матча, они взяли на себя бремя лидерства от Латыпова, Лисунова и Шепелева, «тащивших» «Синтез» до них. Лазарев своими голами все время создавал комфортное преимущество в счете, доведя его до трех мячей — 12:9, а Бычков забил очень важный гол, когда соперник приблизился в счете (13:11).

По итогу у Лазарева — четыре гола, у Латыпова — три, Бычков, Лисунов и Шепелев сделали дубли. И вот эта кучность бомбардиров «Синтеза» в игре плюс наличие игроков, попеременно бравших на себя лидерское бремя, стали залогом побед в первом поединке.

Кучность бомбардиров «Синтеза» в игре плюс наличие игроков, попеременно бравших на себя лидерское бремя, стали залогом побед в первом поединке. Фото: sintez-kazan.ru

Уверенная игра Евгения Кострова

Голкиперы волгоградцев выглядели не очень удачно, а потому тренерский штаб менял Федотова на Трусова, того — снова на Федотова. А вот Марат Закиров сделал ставку на Евгения Кострова — и не прогадал. В начале второго матча он отбил пенальти, а потом и «потащил» при выходе один на один. Тут, конечно, стоило бы попенять на партнеров по команде, которые допустили подобный выход при игре в большинстве, но в целом «Синтез» выглядел получше во второй игре. Уже к большому перерыву он создал комфортное преимущество — 7:4, и это несмотря на то, что третий и четвертый мячи казанцы пропускали на исходе атак Волгограда, за секунду-две до сирены.

«Синтез» забивал не только трудовые, но и красивые голы, особенно шестой в исполнении Шепелева и восьмой от Латыпова. Любопытно, что счета 8:4 казанцы достигли при помощи Бычкова, Лазарева, Латыпова, забивших по два мяча, Лисунова и Шепелева. То есть тех же бомбардиров, которые отличались в первом матче.

Но покой в играх Казани и Волгограда — это неизведанное понятие. Мало того, что «Спартак» приблизился в счете (8:7), так еще Лазарев не реализовал пенальти. Но, не сумев забросить, Николай прекрасно ассистировал Латыпову, и тот вернул комфортное преимущество перед заключительным периодом (9:7).

Первым, кто вошел в квинтет бомбардиров «Синтеза» из партнеров стал Артем Одинцов, который заменил удаленного из воды за три замечания Ивана Сучкова. А потом и Арслан Закиров отметился голом, сняв вопросы о победителе матча — 11:8 в итоге.

Казанцам можно было бы выразить респект за эти победы, если бы их не обрамляли два безвольных поражения от московского «Динамо» в рамках Кубка Европы.

Бесславно закончившийся поход «Синтеза» за Еврокубком пока стал главным разочарованием текущего сезона. Фото: sintez-kazan.ru

Кубок ЛЕН времен COVID-19

Бесславно закончившийся поход «Синтеза» за Еврокубком пока стал главным разочарованием текущего сезона. Вопрос даже не в поражении как таковом, а в том, насколько безвольным оно выглядело, особенно во втором матче, где все ясно было уже в начале, когда «Синтез» проигрывал 1:6. Итоговый счет 6:9 не отражает хода игры, поскольку в концовке «динамовцы» бросили играть, и голы в концовке от Закирова и Шепелева — не более чем плюс в личную статистику. Обидно, что у «Синтеза» не нашлось лидера в атаке. Оба голкипера «Синтеза» выглядели блекло по сравнению с 48-летним Николаем Максимовым, который всего лишь год назад поддерживал спортивную форму в чемпионате Украины, выступая за сборную Киевской области. Вопросы вызывает состав «Синтеза», где шесть сборников плюс восемь ватерполистов с опытом выступлений за сборную страны — и в результате ни одного лидера «прямо сейчас».

В последних матчах с «Динамо», «Балтикой» и «Спартаком» места в заявке не находилось Андрюкову, Деревянкину, Зиннурову, Рыжову-Аленичеву, Сучкову, и на это можно было бы закрыть глаза в случае успешных выступлений, а не безвольных проигрышей. Длинная скамейка имеет право на существование, если запасные готовы заменить лидеров без серьезной потери в качестве. В случае с «Синтезом» это просто самая титулованная заявка на сезон, когда летнее пополнение разбалансировало состав, при этом делая бессмысленным содержание второй команды, где в этом сезоне вряд ли прогрессировали Егор Васильев и Арслан Закиров. И я представляю, как обидно казанским игрокам из юниорской сборной России 2000—2001 годов рождения играть в турнире Высшей лиги, в то время как их более молодые коллеги защищают цвета «Штурма-2002» или ЦОП «Москомспорта». А в «Динамо-СШОР» из Астрахани их ровесники Деревенский и Рачителев находятся в распоряжении основной команды.

А Кубок ЛЕН, на который мы будем смотреть уже со стороны, конечно, в этом году запомнится своими скандалами и неординарными решениями. Всему виной COVID-19.

К примеру, еще на групповом этапе была сыграна встреча между венгерским БВСЦ «Зугло» и французским «Туркуэном», в которой венгры не заявили на матч второго вратаря, а он в итоге играл. БВСЦ победил — 8:7, французы заявили протест, матч был переигран, завершившись ничьей, после чего обе команды прошли в следующий круг. Теперь уже проследовал протест от испанской «Барселоны», недовольной этим исходом, — и ее протест тоже удовлетворили. Матч между французами и венграми получил третий исход — 10:0, техническая победа «Туркуэна», после которой французы с испанцами прошли в одну восьмую.

В итоге «Барса» проиграла в одной восьмой «Младости» из Хорватии. «Туркуэн» уступил сербской «Црвене звезде». Скандал получился и в другом противостоянии сербского и французских клубов: «Страсбург» должен был принимать «Раднички» (10:11 в первом матче), но хозяйская сторона каким-то образом нарушила регламент по коронавирусу, и ей было объявлено поражение. Казалось бы, нам какое до этого дело? Но все эти матчи присутствуют в букмекерских линиях, и наши читатели даже представить себе не могут, какое там происходит обсуждение подобных спорных решений. Не сезон, а какое-то недоразумение…